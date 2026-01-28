IdentifiantMot de passe
Les utilisateurs US de TikTok suppriment l'application depuis son rachat par de nouveaux propriétaires américains, après avoir été interrogés sur leur orientation sexuelle et leur statut d'immigrant

Le , par Jade Emy

Le , par Jade Emy
682 commentaires

Les utilisateurs US de TikTok suppriment l'application depuis son rachat par de nouveaux propriétaires américains, après avoir été interrogés sur leur orientation sexuelle et leur statut d'immigrant

Les utilisateurs américains de TikTok suppriment l'application depuis son rachat par de nouveaux propriétaires américains, après avoir été interrogés sur leur origine ethnique, leur orientation sexuelle, leur statut transgenre et d'immigration, ainsi que sur leurs informations financières. Dans les cinq jours qui ont suivi l'annonce d'une nouvelle coentreprise dirigée par des Américains, le nombre d'utilisateurs supprimant l'application TikTok a bondi de près de 150 % par rapport aux trois mois précédents.

TikTok est une application mobile de partage de courtes vidéos créatives (verticales et de quelques secondes à quelques minutes) et d'images, ainsi qu'un réseau social basé sur un algorithme de recommandation favorisant la viralité, lancée en 2016. Développée par l'entreprise chinoise ByteDance pour le marché non chinois, l'application accessible en Chine est dénommée Douyin' conçue séparément pour respecter les régulations locales sur les données. Elle est rapidement devenue la plus populaire chez les jeunes internautes, atteignant selon la plate-forme environ un milliard d'utilisateurs mensuels actifs (UMA) au troisième trimestre 2021 et 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France en 2023 principalement chez les 15-25 ans.

Ce mois de janvier 2026, TikTok a franchi une étape décisive vers la sécurisation de son avenir aux États-Unis en signant un accord visant à séparer ses activités américaines de sa maison mère chinoise, ByteDance. En vertu de cet accord, l'application américaine sera contrôlée par une nouvelle coentreprise dont 50 % seront détenus par un consortium d'investisseurs composé de la société Oracle, de Silver Lake et de la firme d'investissement MGX, soutenue par les Émirats arabes unis. Cette opération devrait permettre à TikTok de poursuivre ses activités auprès de ses 170 millions d'utilisateurs américains, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires, tout en transférant la gestion des données et la modération de contenu à des acteurs basés aux États-Unis.

Après cette annonce, TikTok est finalement passé d'une entreprise chinoise à une application détenue majoritairement par des intérêts américains, mais un rapport indique que les utilisateurs ne sont pas satisfaits. Citant de nouvelles données de la société d'études de marché Sensor Tower, CNBC a rapporté que l'accord très médiatisé visant à « sauver » TikTok aux États-Unis a déclenché une réaction négative, avec une augmentation du nombre de suppressions de l'application par les utilisateurs américains en moyenne quotidienne. La publication indique que dans les cinq jours qui ont suivi l'annonce d'une nouvelle coentreprise dirigée par des Américains, le nombre d'utilisateurs supprimant l'application TikTok a bondi de près de 150 % par rapport aux trois mois précédents.


Pourquoi les utilisateurs de TikTok suppriment-ils l'application ? Le rapport affirme que l'exode a commencé peu après que la nouvelle coentreprise TikTok USDS Joint Venture LLC ait demandé aux utilisateurs d'accepter une politique de confidentialité mise à jour. Certains utilisateurs ont rapidement signalé des formulations relatives à la collecte de données sensibles. Conformément à la nouvelle politique, TikTok peut collecter des données, y compris des informations sensibles telles que « votre origine raciale ou ethnique », ainsi que « votre vie sexuelle ou votre orientation sexuelle, votre statut de transgenre ou de non-binaire, votre citoyenneté ou votre statut d'immigrant, ou des informations financières ».

Le rapport indique que, bien que cette formulation figure en réalité dans la politique de TikTok depuis au moins août 2024, elle a alimenté le discours sur une surveillance accrue sous les nouveaux propriétaires américains. « Si je peux supprimer ma plus grande plateforme parce que leurs conditions d'utilisation et leur censure sont devenues incontrôlables, vous le pouvez aussi ! », a posté le créateur Dre Ronayne, qui a quitté près de 400 000 followers.

Par ailleurs, au cours des deux derniers jours, les utilisateurs et les créateurs ont signalé des pannes généralisées et des échecs de téléchargement de vidéos. Un compte X associé à la coentreprise a attribué les problèmes de service à une panne de courant dans un centre de données américain. « Nous travaillons avec notre partenaire de centre de données pour stabiliser notre service. Nous sommes désolés pour cette perturbation et espérons la résoudre rapidement », a écrit le compte.

Les données de Sensor Tower suggèrent également que le nombre d'utilisateurs actifs de TikTok aux États-Unis est resté relativement stable par rapport à la semaine précédente. Pourtant, cette collecte de données n'est pas nouvelle. En 2024, un rapport avait déjà révélé un aperçu des données que TikTok collecte sur ses utilisateurs. Parmi les données collectées, on peut citer :

- votre nom, votre âge, votre nom d'utilisateur, votre adresse électronique, votre mot de passe, votre numéro de téléphone, votre localisation
- le contenu des messages, quand ils sont envoyés, reçus et lus, et par qui
- le texte, les images et les vidéos de votre presse-papiers
- les informations relatives aux achats, y compris les numéros de cartes de paiement, les adresses de facturation et de livraison
- les activités d'un utilisateur sur d'autres sites web et applications ou dans des magasins, y compris les produits ou services achetés, en ligne ou en personne
- les noms et types de fichiers
- les modèles et rythmes de frappe
- votre adresse IP, votre opérateur mobile, vos paramètres de fuseau horaire, le modèle de votre appareil et votre système d'exploitation
- des informations sur les vidéos, les images et le son
- les objets et les paysages qui apparaissent dans vos vidéos, y compris les attractions touristiques, les magasins ou d'autres points d'intérêt
- les identifiants biométriques tels que les empreintes faciales et vocales (ces informations permettent à TikTok de cibler les vidéos, les publicités et les messages politiques en fonction de vos habitudes et de vos centres d'intérêt)
- des cookies qui collectent, mesurent et analysent les pages web que les utilisateurs consultent le plus souvent et la manière dont ils interagissent avec le contenu.

Cependant, la révélation du rapport de 2024 n'avait pas provoqué de telles réactions.

Source : CNBC

Et vous ?

Pensez-vous que cette réaction est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

TikTok bientôt sous tutelle aux États-Unis : sous pression de l'administration Trump, l'entreprise signe des accords pour céder ses actifs américains à un consortium dirigé par Oracle

L'algorithme de TikTok, la technologie qui détermine ce que les utilisateurs voient dans leur fil d'actualité, sera copié et réentraîné à partir des données des utilisateurs américains

Trump signe un décret présidentiel pour transférer TikTok à des propriétaires américains, séparant l'application de son propriétaire chinois ByteDance et permet aux investisseurs américains d'en acquérir 80 %
682 commentaires
Ryu2000
Le 28/01/2026 à 9:16
Citation Envoyé par Jade Emy Voir le message
Pourquoi les utilisateurs de TikTok suppriment-ils l'application ? Le rapport affirme que l'exode a commencé peu après que la nouvelle coentreprise TikTok USDS Joint Venture LLC ait demandé aux utilisateurs d'accepter une politique de confidentialité mise à jour. Certains utilisateurs ont rapidement signalé des formulations relatives à la collecte de données sensibles. Conformément à la nouvelle politique, TikTok peut collecter des données, y compris des informations sensibles telles que « votre origine raciale ou ethnique », ainsi que « votre vie sexuelle ou votre orientation sexuelle, votre statut de transgenre ou de non-binaire, votre citoyenneté ou votre statut d'immigrant, ou des informations financières ».
C'est marrant, TikTok aspire beaucoup plus de données maintenant qu'il n'est plus géré par des chinois.
Stéphane le calme
Le 28/01/2026 à 9:34
Censure ou accident industriel ? TikTok appartient désormais à une entreprise proche de Trump et est déjà accusée détouffer les contenus critiques sur lICE et Trump,
mais l'entreprise invoque des problèmes techniques

Une mise à jour défectueuse, un mot-clé ultrasensible et une plateforme déjà sous surveillance politique. En quelques heures, TikTok sest retrouvé accusé davoir invisibilisé des contenus liés à lImmigration and Customs Enforcement (ICE) et, plus largement, des messages critiques envers Donald Trump. Bug technique ou signal faible dune modération biaisée ? Le débat, déjà brûlant aux États-Unis, sest transformé en crise de confiance à léchelle mondiale.

Lépisode débute par ce que la plateforme présente comme un dysfonctionnement temporaire de ses systèmes. Des créateurs constatent que des vidéos mentionnant lICE disparaissent, voient leur portée chuter brutalement ou sont privées de recommandation.

TikTok a déclaré dans un communiqué que les dysfonctionnements de l'application étaient dus à une panne de courant dans un centre de données américain. En conséquence, un porte-parole de TikTok US Joint Venture a déclaré que le téléchargement des vidéos et leur recommandation à d'autres utilisateurs prenaient plus de temps. Les problèmes techniques n'étaient « pas liés à l'actualité de la semaine dernière », a déclaré TikTok.

Mardi, TikTok US Joint Venture a déclaré avoir fait « des progrès significatifs » dans la restauration du service pour les utilisateurs américains, mais a précisé que ces derniers pourraient encore rencontrer des difficultés pour télécharger de nouvelles vidéos : « Nous avons réalisé des progrès significatifs dans la restauration de notre infrastructure américaine avec notre partenaire américain chargé des centres de données. Cependant, l'expérience utilisateur aux États-Unis peut encore présenter certains problèmes techniques, notamment lors de la publication de nouveaux contenus. Nous nous engageons à rétablir TikTok à sa pleine capacité dès que possible. Nous continuerons à vous tenir informés. Merci de votre patience. »

Dans les faits, lerreur survient au moment précis où les questions migratoires et sécuritaires reviennent au centre de lactualité politique américaine, ce qui suffit à transformer un incident technique en soupçon de censure.


Des plaintes qui se sont multipliées en ligne

La comédienne Megan Stalter, qui publie des sketchs absurdes devant un public de plusieurs centaines de milliers de personnes sur Instagram et TikTok, a tenté samedi de partager une vidéo d'un autre genre. Motivée par la mort d'Alex Pretti, l'infirmier abattu ce jour-là par un ou plusieurs agents fédéraux de l'immigration, elle s'était filmée en train d'exhorter ses coreligionnaires chrétiens à dénoncer les raids de l'ICE à Minneapolis.

« Nous devons abolir l'ICE », déclarait Megan Stalter dans la vidéo. « Je crois sincèrement que c'est exactement ce que Jésus ferait. »

Sur Instagram, la vidéo a été republiée plus de 12 000 fois. Mais son appel n'a jamais été diffusé sur TikTok. Dans un post publié ensuite sur Instagram, elle a déclaré avoir tenté à plusieurs reprises de télécharger la vidéo sur TikTok sans succès, puis avoir abandonné et supprimé complètement son compte TikTok, convaincue que son contenu était censuré parce qu'il concernait l'ICE.

D'autres utilisateurs ont signalé la même combinaison d'événements, établissant un lien circonstanciel entre leurs efforts pour réaliser des vidéos sur l'ICE et les difficultés qu'ils ont rencontrées pour les publier au cours du week-end. La controverse a attiré l'attention du sénateur démocrate du Connecticut Chris Murphy, qui a déclaré que parmi les « menaces pour la démocratie », la censure présumée sur TikTok figurait « en tête de liste ».


Un timing et des partenariats qui interrogent

La semaine dernière, une coentreprise majoritairement américaine a pris le contrôle des actifs de TikTok aux États-Unis, dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide de l'administration Trump en vertu d'une loi de 2024 exigeant que l'application se sépare de son ancien propriétaire chinois sous peine d'être interdite aux États-Unis. Parmi ses nouveaux investisseurs figure la société technologique Oracle, dont le président exécutif, Larry Ellison, est un proche collaborateur du président Donald Trump. Selon TikTok, Oracle stockera les données des utilisateurs américains de TikTok dans un « environnement cloud sécurisé aux États-Unis », et la nouvelle coentreprise « aura le pouvoir de décision en matière de politiques de confiance et de sécurité et de modération des contenus ».

En tant que plateforme privée, TikTok est libre d'exercer une influence sur ce que les utilisateurs peuvent télécharger ou voir. Même si les accusations de censure de TikTok ne peuvent être prouvées, il est compréhensible que les utilisateurs américains soient de plus en plus sceptiques à l'égard de la plateforme en ce moment, a déclaré Casey Fiesler, professeur associé d'éthique technologique et de droit de l'internet à l'université du Colorado, à Boulder.

« Il n'y a pas beaucoup de confiance dans la direction des plateformes de réseaux sociaux en général », a déclaré Fiesler. « Et compte tenu du lien entre le nouveau propriétaire de TikTok et l'administration Trump, qui est tellement impliquée dans ce qui se passe avec l'ICE dans le Minnesota, il n'est pas surprenant qu'il y ait un manque de confiance important. »

Les explications de TikTok sont loin de convaincre

Fiesler a déclaré qu'elle n'était « pas surprise » par les inquiétudes liées à la censure sur TikTok, compte tenu du moment choisi.

Presque immédiatement après le changement de supervision des opérations américaines de TikTok, des informations erronées ont commencé à circuler au sujet des modifications apportées aux nouvelles conditions d'utilisation de l'application, notamment celles qui concernaient le partage de la localisation et la collecte de données, a déclaré Fiesler : « De nombreux utilisateurs de TikTok s'inquiètent de ce que signifie ce nouveau propriétaire, tant en ce qui concerne l'accès à leurs données que la manière dont les recommandations de contenu pourraient changer ou sont susceptibles de changer », a déclaré Fiesler. « Je pense que ces inquiétudes sont légitimes. »

Il y a quelques jours, Fiesler a publié plusieurs vidéos visant à démystifier ces rumeurs concernant les modifications apportées aux conditions d'utilisation, et celles-ci ont été mises en ligne sans problème. Elle a tenté de mettre en ligne deux vidéos depuis dimanche après-midi, dont l'une est, selon elle, toujours « en cours d'examen » par TikTok et ne peut être visionnée publiquement. Bien que les deux vidéos faisaient généralement allusion à l'action en cours de l'ICE à Minneapolis, elle les a utilisées comme cadre pour discuter de l'éducation aux médias. L'une des vidéos a été mise en ligne avec succès lundi, mais ses sous-titres et son compteur de vues n'ont pas fonctionné pendant plusieurs heures, a-t-elle déclaré.

« Même s'il ne s'agit pas d'une censure délibérée, est-ce important ? En termes de perception et de confiance, peut-être », a déclaré Fiesler.

Loffensive politique de Gavin Newsom, gouverneur de Californie

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a accusé TikTok de supprimer les contenus critiques à l'égard du président Donald Trump. Il a lancé une enquête sur les pratiques de modération des contenus de la plateforme afin de déterminer si elles enfreignaient la loi de l'État.

Cette mesure fait suite à l'annonce par ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, de la conclusion d'un accord visant à créer une coentreprise détenue majoritairement par des intérêts américains qui garantira la sécurité des données américaines, afin d'éviter l'interdiction aux États-Unis de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains.

« Suite à la vente de TikTok à un groupe d'entreprises aligné sur Trump, notre bureau a reçu des informations, et confirmé de manière indépendante, des cas de suppression de contenus critiques à l'égard du président Trump », a déclaré le bureau de Newsom sur X, sans donner plus de détails. « Gavin Newsom lance une enquête sur ce comportement et demande au ministère de la Justice de Californie de déterminer s'il enfreint la loi californienne », a-t-il ajouté.

Newsom, un démocrate, et Trump, un républicain, se critiquent mutuellement depuis longtemps. L'accord conclu la semaine dernière concernant TikTok a marqué une étape importante pour l'entreprise après des années de bataille avec le gouvernement américain, qui s'inquiétait des risques pour la sécurité nationale et la vie privée sous Trump et l'ancien président Joe Biden.

ByteDance a déclaré que TikTok USDS Joint Venture LLC sécuriserait les données, les applications et les algorithmes des utilisateurs américains grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité, dans le cadre d'un accord salué par Trump. Avec plus de 16 millions d'abonnés sur son compte TikTok personnel, Trump a attribué à l'application le mérite de l'avoir aidé à remporter l'élection de 2024.


ICE, Trump et la polarisation maximale

Le fait que les contenus affectés touchent à lICE, une agence fédérale déjà au cur de multiples controverses, et aux critiques de Trump, figure centrale de la polarisation américaine, rend toute explication purement technique difficile à accepter. Lalgorithme névolue pas dans le vide : il apprend, classe et hiérarchise des contenus dans un environnement politique sous haute tension. Chaque ajustement, même justifié par des impératifs de sécurité, devient immédiatement suspect.

Cette affaire dépasse largement la politique intérieure américaine. TikTok, plateforme globale, est déjà scruté par les régulateurs européens sur les questions de souveraineté numérique et de manipulation de lopinion. Lépisode renforce lidée quune infrastructure privée, pilotée par des algorithmes propriétaires, peut influencer lagenda public sans contrôle démocratique effectif. Pour les professionnels du numérique, cest un cas décole illustrant les limites actuelles de la modération automatisée à grande échelle.

Vers une exigence de transparence algorithmique

Au fond, la question posée nest pas de savoir si TikTok a censuré volontairement tel ou tel camp, mais si une plateforme de cette taille peut encore se contenter dexplications techniques sans mécanisme indépendant de vérification. Audits externes, journaux de décision algorithmique, accès régulé aux données : autant de pistes régulièrement évoquées, rarement mises en uvre. Tant que ces outils feront défaut, chaque « glitch » sera interprété comme un acte politique.

Laffaire ICE nest peut-être quun incident parmi dautres. Mais elle sinscrit dans une accumulation de signaux faibles qui érodent la crédibilité des plateformes sociales comme espaces neutres de discussion. Pour TikTok, lenjeu est clair : soit lentreprise parvient à démontrer concrètement la neutralité et la robustesse de ses systèmes, soit elle continuera dalimenter les soupçons, avec à la clé un durcissement réglementaire inévitable. Dans léconomie de lattention, la confiance est devenue la ressource la plus rare.

Sources : Megan Stalter (1, 2), Chris Murphy, TikTok US Joint Venture (1, 2)

Et vous ?

TikTok peut-il encore se réfugier derrière largument du « simple bug technique » quand les mêmes sujets sensibles sont touchés à répétition, toujours dans un contexte politique tendu ?

Un algorithme qui réduit la portée dun contenu sans le supprimer explicitement, est-ce une forme moderne de censure ou un simple effet collatéral de la modération automatisée ?

Les plateformes devraient-elles être légalement tenues de publier des journaux de décisions algorithmiques lorsque des contenus politiques voient soudainement leur visibilité chuter ?

Les accusations de Gavin Newsom marquent-elles un tournant vers une confrontation ouverte entre responsables politiques et plateformes sociales ?

Faut-il considérer TikTok comme un média à part entière, avec des obligations éditoriales, plutôt que comme une simple plateforme technique ?

À force dinvoquer des « glitches », les réseaux sociaux ne sapent-ils pas eux-mêmes la confiance des citoyens dans lespace numérique ?
