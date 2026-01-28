Les utilisateurs US de TikTok suppriment l'application depuis son rachat par de nouveaux propriétaires américains, après avoir été interrogés sur leur orientation sexuelle et leur statut d'immigrant



TikTok est une application mobile de partage de courtes vidéos créatives (verticales et de quelques secondes à quelques minutes) et d'images, ainsi qu'un réseau social basé sur un algorithme de recommandation favorisant la viralité, lancée en 2016. Développée par l'entreprise chinoise ByteDance pour le marché non chinois, l'application accessible en Chine est dénommée Douyin' conçue séparément pour respecter les régulations locales sur les données. Elle est rapidement devenue la plus populaire chez les jeunes internautes, atteignant selon la plate-forme environ un milliard d'utilisateurs mensuels actifs (UMA) au troisième trimestre 2021 et 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France en 2023 principalement chez les 15-25 ans.Ce mois de janvier 2026, TikTok a franchi une étape décisive vers la sécurisation de son avenir aux États-Unis en signant un accord visant à séparer ses activités américaines de sa maison mère chinoise, ByteDance. En vertu de cet accord, l'application américaine sera contrôlée par une nouvelle coentreprise dont 50 % seront détenus par un consortium d'investisseurs composé de la société Oracle, de Silver Lake et de la firme d'investissement MGX, soutenue par les Émirats arabes unis. Cette opération devrait permettre à TikTok de poursuivre ses activités auprès de ses 170 millions d'utilisateurs américains, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires, tout en transférant la gestion des données et la modération de contenu à des acteurs basés aux États-Unis.Après cette annonce, TikTok est finalement passé d'une entreprise chinoise à une application détenue majoritairement par des intérêts américains, mais un rapport indique que les utilisateurs ne sont pas satisfaits. Citant de nouvelles données de la société d'études de marché Sensor Tower, CNBC a rapporté que l'accord très médiatisé visant à « sauver » TikTok aux États-Unis a déclenché une réaction négative, avec une augmentation du nombre de suppressions de l'application par les utilisateurs américains en moyenne quotidienne. La publication indique que dans les cinq jours qui ont suivi l'annonce d'une nouvelle coentreprise dirigée par des Américains, le nombre d'utilisateurs supprimant l'application TikTok a bondi de près de 150 % par rapport aux trois mois précédents.Pourquoi les utilisateurs de TikTok suppriment-ils l'application ? Le rapport affirme que l'exode a commencé peu après que la nouvelle coentreprise TikTok USDS Joint Venture LLC ait demandé aux utilisateurs d'accepter une politique de confidentialité mise à jour. Certains utilisateurs ont rapidement signalé des formulations relatives à la collecte de données sensibles. Conformément à la nouvelle politique, TikTok peut collecter des données, y compris des informations sensibles telles que « votre origine raciale ou ethnique », ainsi que « votre vie sexuelle ou votre orientation sexuelle, votre statut de transgenre ou de non-binaire, votre citoyenneté ou votre statut d'immigrant, ou des informations financières ».Le rapport indique que, bien que cette formulation figure en réalité dans la politique de TikTok depuis au moins août 2024, elle a alimenté le discours sur une surveillance accrue sous les nouveaux propriétaires américains. «», a posté le créateur Dre Ronayne, qui a quitté près de 400 000 followers.Par ailleurs, au cours des deux derniers jours, les utilisateurs et les créateurs ont signalé des pannes généralisées et des échecs de téléchargement de vidéos. Un compte X associé à la coentreprise a attribué les problèmes de service à une panne de courant dans un centre de données américain. «», a écrit le compte.Les données de Sensor Tower suggèrent également que le nombre d'utilisateurs actifs de TikTok aux États-Unis est resté relativement stable par rapport à la semaine précédente. Pourtant, cette collecte de données n'est pas nouvelle. En 2024, un rapport avait déjà révélé un aperçu des données que TikTok collecte sur ses utilisateurs. Parmi les données collectées, on peut citer :- votre nom, votre âge, votre nom d'utilisateur, votre adresse électronique, votre mot de passe, votre numéro de téléphone, votre localisation- le contenu des messages, quand ils sont envoyés, reçus et lus, et par qui- le texte, les images et les vidéos de votre presse-papiers- les informations relatives aux achats, y compris les numéros de cartes de paiement, les adresses de facturation et de livraison- les activités d'un utilisateur sur d'autres sites web et applications ou dans des magasins, y compris les produits ou services achetés, en ligne ou en personne- les noms et types de fichiers- les modèles et rythmes de frappe- votre adresse IP, votre opérateur mobile, vos paramètres de fuseau horaire, le modèle de votre appareil et votre système d'exploitation- des informations sur les vidéos, les images et le son- les objets et les paysages qui apparaissent dans vos vidéos, y compris les attractions touristiques, les magasins ou d'autres points d'intérêt- les identifiants biométriques tels que les empreintes faciales et vocales (ces informations permettent à TikTok de cibler les vidéos, les publicités et les messages politiques en fonction de vos habitudes et de vos centres d'intérêt)- des cookies qui collectent, mesurent et analysent les pages web que les utilisateurs consultent le plus souvent et la manière dont ils interagissent avec le contenu.Cependant, la révélation du rapport de 2024 n'avait pas provoqué de telles réactions.: CNBCPensez-vous que cette réaction est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?