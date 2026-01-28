mais l'entreprise invoque des problèmes techniques
Une mise à jour défectueuse, un mot-clé ultrasensible et une plateforme déjà sous surveillance politique. En quelques heures, TikTok sest retrouvé accusé davoir invisibilisé des contenus liés à lImmigration and Customs Enforcement (ICE) et, plus largement, des messages critiques envers Donald Trump. Bug technique ou signal faible dune modération biaisée ? Le débat, déjà brûlant aux États-Unis, sest transformé en crise de confiance à léchelle mondiale.
Lépisode débute par ce que la plateforme présente comme un dysfonctionnement temporaire de ses systèmes. Des créateurs constatent que des vidéos mentionnant lICE disparaissent, voient leur portée chuter brutalement ou sont privées de recommandation.
TikTok a déclaré dans un communiqué que les dysfonctionnements de l'application étaient dus à une panne de courant dans un centre de données américain. En conséquence, un porte-parole de TikTok US Joint Venture a déclaré que le téléchargement des vidéos et leur recommandation à d'autres utilisateurs prenaient plus de temps. Les problèmes techniques n'étaient « pas liés à l'actualité de la semaine dernière », a déclaré TikTok.
Mardi, TikTok US Joint Venture a déclaré avoir fait « des progrès significatifs » dans la restauration du service pour les utilisateurs américains, mais a précisé que ces derniers pourraient encore rencontrer des difficultés pour télécharger de nouvelles vidéos : « Nous avons réalisé des progrès significatifs dans la restauration de notre infrastructure américaine avec notre partenaire américain chargé des centres de données. Cependant, l'expérience utilisateur aux États-Unis peut encore présenter certains problèmes techniques, notamment lors de la publication de nouveaux contenus. Nous nous engageons à rétablir TikTok à sa pleine capacité dès que possible. Nous continuerons à vous tenir informés. Merci de votre patience. »
Dans les faits, lerreur survient au moment précis où les questions migratoires et sécuritaires reviennent au centre de lactualité politique américaine, ce qui suffit à transformer un incident technique en soupçon de censure.
Des plaintes qui se sont multipliées en ligne
La comédienne Megan Stalter, qui publie des sketchs absurdes devant un public de plusieurs centaines de milliers de personnes sur Instagram et TikTok, a tenté samedi de partager une vidéo d'un autre genre. Motivée par la mort d'Alex Pretti, l'infirmier abattu ce jour-là par un ou plusieurs agents fédéraux de l'immigration, elle s'était filmée en train d'exhorter ses coreligionnaires chrétiens à dénoncer les raids de l'ICE à Minneapolis.
« Nous devons abolir l'ICE », déclarait Megan Stalter dans la vidéo. « Je crois sincèrement que c'est exactement ce que Jésus ferait. »
Sur Instagram, la vidéo a été republiée plus de 12 000 fois. Mais son appel n'a jamais été diffusé sur TikTok. Dans un post publié ensuite sur Instagram, elle a déclaré avoir tenté à plusieurs reprises de télécharger la vidéo sur TikTok sans succès, puis avoir abandonné et supprimé complètement son compte TikTok, convaincue que son contenu était censuré parce qu'il concernait l'ICE.
D'autres utilisateurs ont signalé la même combinaison d'événements, établissant un lien circonstanciel entre leurs efforts pour réaliser des vidéos sur l'ICE et les difficultés qu'ils ont rencontrées pour les publier au cours du week-end. La controverse a attiré l'attention du sénateur démocrate du Connecticut Chris Murphy, qui a déclaré que parmi les « menaces pour la démocratie », la censure présumée sur TikTok figurait « en tête de liste ».
Un timing et des partenariats qui interrogent
La semaine dernière, une coentreprise majoritairement américaine a pris le contrôle des actifs de TikTok aux États-Unis, dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide de l'administration Trump en vertu d'une loi de 2024 exigeant que l'application se sépare de son ancien propriétaire chinois sous peine d'être interdite aux États-Unis. Parmi ses nouveaux investisseurs figure la société technologique Oracle, dont le président exécutif, Larry Ellison, est un proche collaborateur du président Donald Trump. Selon TikTok, Oracle stockera les données des utilisateurs américains de TikTok dans un « environnement cloud sécurisé aux États-Unis », et la nouvelle coentreprise « aura le pouvoir de décision en matière de politiques de confiance et de sécurité et de modération des contenus ».
En tant que plateforme privée, TikTok est libre d'exercer une influence sur ce que les utilisateurs peuvent télécharger ou voir. Même si les accusations de censure de TikTok ne peuvent être prouvées, il est compréhensible que les utilisateurs américains soient de plus en plus sceptiques à l'égard de la plateforme en ce moment, a déclaré Casey Fiesler, professeur associé d'éthique technologique et de droit de l'internet à l'université du Colorado, à Boulder.
« Il n'y a pas beaucoup de confiance dans la direction des plateformes de réseaux sociaux en général », a déclaré Fiesler. « Et compte tenu du lien entre le nouveau propriétaire de TikTok et l'administration Trump, qui est tellement impliquée dans ce qui se passe avec l'ICE dans le Minnesota, il n'est pas surprenant qu'il y ait un manque de confiance important. »
Les explications de TikTok sont loin de convaincre
Fiesler a déclaré qu'elle n'était « pas surprise » par les inquiétudes liées à la censure sur TikTok, compte tenu du moment choisi.
Presque immédiatement après le changement de supervision des opérations américaines de TikTok, des informations erronées ont commencé à circuler au sujet des modifications apportées aux nouvelles conditions d'utilisation de l'application, notamment celles qui concernaient le partage de la localisation et la collecte de données, a déclaré Fiesler : « De nombreux utilisateurs de TikTok s'inquiètent de ce que signifie ce nouveau propriétaire, tant en ce qui concerne l'accès à leurs données que la manière dont les recommandations de contenu pourraient changer ou sont susceptibles de changer », a déclaré Fiesler. « Je pense que ces inquiétudes sont légitimes. »
Il y a quelques jours, Fiesler a publié plusieurs vidéos visant à démystifier ces rumeurs concernant les modifications apportées aux conditions d'utilisation, et celles-ci ont été mises en ligne sans problème. Elle a tenté de mettre en ligne deux vidéos depuis dimanche après-midi, dont l'une est, selon elle, toujours « en cours d'examen » par TikTok et ne peut être visionnée publiquement. Bien que les deux vidéos faisaient généralement allusion à l'action en cours de l'ICE à Minneapolis, elle les a utilisées comme cadre pour discuter de l'éducation aux médias. L'une des vidéos a été mise en ligne avec succès lundi, mais ses sous-titres et son compteur de vues n'ont pas fonctionné pendant plusieurs heures, a-t-elle déclaré.
« Même s'il ne s'agit pas d'une censure délibérée, est-ce important ? En termes de perception et de confiance, peut-être », a déclaré Fiesler.
Loffensive politique de Gavin Newsom, gouverneur de Californie
Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a accusé TikTok de supprimer les contenus critiques à l'égard du président Donald Trump. Il a lancé une enquête sur les pratiques de modération des contenus de la plateforme afin de déterminer si elles enfreignaient la loi de l'État.
Cette mesure fait suite à l'annonce par ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, de la conclusion d'un accord visant à créer une coentreprise détenue majoritairement par des intérêts américains qui garantira la sécurité des données américaines, afin d'éviter l'interdiction aux États-Unis de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains.
« Suite à la vente de TikTok à un groupe d'entreprises aligné sur Trump, notre bureau a reçu des informations, et confirmé de manière indépendante, des cas de suppression de contenus critiques à l'égard du président Trump », a déclaré le bureau de Newsom sur X, sans donner plus de détails. « Gavin Newsom lance une enquête sur ce comportement et demande au ministère de la Justice de Californie de déterminer s'il enfreint la loi californienne », a-t-il ajouté.
Newsom, un démocrate, et Trump, un républicain, se critiquent mutuellement depuis longtemps. L'accord conclu la semaine dernière concernant TikTok a marqué une étape importante pour l'entreprise après des années de bataille avec le gouvernement américain, qui s'inquiétait des risques pour la sécurité nationale et la vie privée sous Trump et l'ancien président Joe Biden.
ByteDance a déclaré que TikTok USDS Joint Venture LLC sécuriserait les données, les applications et les algorithmes des utilisateurs américains grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité, dans le cadre d'un accord salué par Trump. Avec plus de 16 millions d'abonnés sur son compte TikTok personnel, Trump a attribué à l'application le mérite de l'avoir aidé à remporter l'élection de 2024.
ICE, Trump et la polarisation maximale
Le fait que les contenus affectés touchent à lICE, une agence fédérale déjà au cur de multiples controverses, et aux critiques de Trump, figure centrale de la polarisation américaine, rend toute explication purement technique difficile à accepter. Lalgorithme névolue pas dans le vide : il apprend, classe et hiérarchise des contenus dans un environnement politique sous haute tension. Chaque ajustement, même justifié par des impératifs de sécurité, devient immédiatement suspect.
Cette affaire dépasse largement la politique intérieure américaine. TikTok, plateforme globale, est déjà scruté par les régulateurs européens sur les questions de souveraineté numérique et de manipulation de lopinion. Lépisode renforce lidée quune infrastructure privée, pilotée par des algorithmes propriétaires, peut influencer lagenda public sans contrôle démocratique effectif. Pour les professionnels du numérique, cest un cas décole illustrant les limites actuelles de la modération automatisée à grande échelle.
Vers une exigence de transparence algorithmique
Au fond, la question posée nest pas de savoir si TikTok a censuré volontairement tel ou tel camp, mais si une plateforme de cette taille peut encore se contenter dexplications techniques sans mécanisme indépendant de vérification. Audits externes, journaux de décision algorithmique, accès régulé aux données : autant de pistes régulièrement évoquées, rarement mises en uvre. Tant que ces outils feront défaut, chaque « glitch » sera interprété comme un acte politique.
Laffaire ICE nest peut-être quun incident parmi dautres. Mais elle sinscrit dans une accumulation de signaux faibles qui érodent la crédibilité des plateformes sociales comme espaces neutres de discussion. Pour TikTok, lenjeu est clair : soit lentreprise parvient à démontrer concrètement la neutralité et la robustesse de ses systèmes, soit elle continuera dalimenter les soupçons, avec à la clé un durcissement réglementaire inévitable. Dans léconomie de lattention, la confiance est devenue la ressource la plus rare.
Sources : Megan Stalter (1, 2), Chris Murphy, TikTok US Joint Venture (1, 2)
Et vous ?
TikTok peut-il encore se réfugier derrière largument du « simple bug technique » quand les mêmes sujets sensibles sont touchés à répétition, toujours dans un contexte politique tendu ?
Un algorithme qui réduit la portée dun contenu sans le supprimer explicitement, est-ce une forme moderne de censure ou un simple effet collatéral de la modération automatisée ?
Les plateformes devraient-elles être légalement tenues de publier des journaux de décisions algorithmiques lorsque des contenus politiques voient soudainement leur visibilité chuter ?
Les accusations de Gavin Newsom marquent-elles un tournant vers une confrontation ouverte entre responsables politiques et plateformes sociales ?
Faut-il considérer TikTok comme un média à part entière, avec des obligations éditoriales, plutôt que comme une simple plateforme technique ?
À force dinvoquer des « glitches », les réseaux sociaux ne sapent-ils pas eux-mêmes la confiance des citoyens dans lespace numérique ?
Vous avez lu gratuitement 848 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.