Google souhaite que Chrome effectue vos tâches en ligne grâce à la navigation automatique optimisée par l'IA Gemini 3, qui prend le contrôle de votre navigateur pour gérer des tâches telles que les achats

Gemini, anciennement Bard, est un assistant conversationnel développé par l'entreprise Google. Pour générer du texte, il se base sur une famille de grands modèles de langage également appelée Gemini, introduite au public le 7 décembre 2023. Gemini est l'acronyme de Generalized Multimodal Intelligence Network. Les modèles se déclinent en trois tailles : nano, pro et ultra. La sortie de Gemini a suscité des éloges techniques et une controverse publique. Les commentateurs ont souligné que les performances des modèles en matière de codage et de recherche étaient comparables à celles des modèles GPT-4 et GPT-5 d'OpenAI. Cependant, le lancement du produit a été critiqué en raison du manque de fiabilité de ses résultats.
Début 2024, Google a suspendu la capacité du modèle à générer des images de personnes après que des utilisateurs aient signalé des inexactitudes historiques et des biais dans ses représentations de sujets humains. Les mises à jour suivantes, notamment les séries Gemini 1.5 et 3.0 lancées tout au long de l'année 2025, se sont concentrées sur la réduction des hallucinations, l'amélioration de la latence et le renforcement des capacités d'action pour la recherche autonome et le développement de logiciels.
En novembre 2025, Google a annoncé Gemini 3, un modèle d'intelligence artificielle amélioré, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. La société a déclaré que sa dernière suite de modèles d'IA exigera des utilisateurs qu'ils fournissent « moins d'indications » pour obtenir les résultats souhaités. Google a également annoncé une nouvelle plateforme d'agents appelée « Google Antigravity », qui permet aux développeurs de coder « à un niveau supérieur, axé sur les tâches ».
Récemment, une annonce montre que Google souhaite que Chrome effectue vos tâches en ligne. La société intègre à Chrome la fonctionnalité Auto Browse, optimisée par Gemini 3, qui prend le contrôle de votre navigateur pour effectuer des tâches telles que la réservation de vols, le remplissage de formulaires ou la recherche de la veste que vous avez achetée l'année dernière afin de la commander à nouveau avec un code de réduction. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les abonnés AI Pro et AI Ultra aux États-Unis. Considérez-la comme la grande sur ambitieuse de la fonction de remplissage automatique : au lieu de simplement saisir votre adresse, Auto Browse navigue sur les sites web, clique sur les menus et effectue des tâches en plusieurs étapes pendant que vous faites autre chose.
Dans la démonstration de Google, un employé a demandé à Gemini de commander à nouveau une veste d'hiver qu'il avait déjà achetée. L'IA a ouvert un nouvel onglet, s'est connectée au site du détaillant à l'aide des mots de passe enregistrés, a fouillé dans l'historique des commandes, a trouvé la bonne veste et a effectué tout le processus de paiement avant de s'arrêter pour obtenir l'approbation humaine.
Il y a toutefois une petite précision à apporter. Auto Browse ne fonctionne pas sur votre appareil. Tout est transmis aux serveurs de Google et le contenu des pages est enregistré sur votre compte si vous avez activé le suivi de l'activité. Google n'a pas précisé si ces données alimentaient la formation future de l'IA. Il y a également des limites. Les utilisateurs d'AI Pro ont droit à 20 tâches de navigation automatique par jour. AI Ultra porte ce nombre à 200. Google laisse entendre que les utilisateurs gratuits pourraient y avoir accès à terme, mais s'attendez à des restrictions plus strictes.
L'assistant IA de Chrome a également un nouveau domicile. Au lieu d'une fenêtre contextuelle flottante, Gemini se trouve désormais dans une barre latérale qui reste affichée lorsque vous passez d'un onglet à l'autre. De là, il peut extraire des informations de Gmail, Google Agenda, Maps et Flights sans que vous ayez à quitter la page sur laquelle vous vous trouvez.
Le générateur d'images Nano Banana de Google est également intégré. Vous avez repéré une image que vous souhaitez modifier ? Il vous suffit de décrire vos modifications dans la barre latérale et il s'occupe du reste, sans qu'aucun téléchargement ne soit nécessaire.
Présentation d'une nouvelle façon de naviguer avec le panneau latéral
Google lance une nouvelle expérience de panneau latéral afin que les utilisateurs de Gemini dans Chrome puissent toujours avoir un assistant de navigation à leurs côtés, quel que soit l'onglet dans lequel ils se trouvent. Cela peut vous aider à gagner du temps et à effectuer plusieurs tâches sans interruption. Vous pouvez garder votre travail principal ouvert dans un onglet tout en utilisant le panneau latéral pour effectuer une autre tâche.
Transformez les images sur le Web avec Nano Banana
Google intégre également la puissance créative de Nano Banana directement dans Chrome, ce qui vous permet de transformer des images à la volée sans avoir à les télécharger et à les recharger ou à ouvrir un autre onglet. Disponible pour tous les utilisateurs de Gemini dans Chrome, il vous suffit de taper une invite dans le panneau latéral pour expliquer ce que vous essayez de faire. Utilisez-le pour trouver l'inspiration créative pour réaménager votre salon ou transformer des données de recherche en infographies époustouflantes.
Accomplissez vos tâches grâce aux applications connectées
Gemini dans Chrome prend en charge les applications connectées, telles que les intégrations à Gmail, Agenda, YouTube, Maps, Google Shopping et Google Flights. Ces intégrations plus poussées vous aident à accomplir vos tâches rapidement. Par exemple, si vous vous rendez à une conférence et devez réserver un vol, Gemini peut retrouver cet ancien e-mail contenant les détails de l'événement, se référer au contexte de Google Flights pour vous fournir des recommandations, puis rédiger un e-mail pour informer vos collègues de votre heure d'arrivée. Ces fonctionnalités peuvent être activées dans la section Applications connectées des paramètres Gemini.
Intelligence personnelle : un Chrome plus personnel et proactif
Les utilisateurs ont trouvé utile la fonctionnalité Intelligence personnelle de l'application Gemini, et nous l'intégrerons à Chrome dans les prochains mois. Avec l'Intelligence personnelle, vous gardez toujours le contrôle. Vous pouvez choisir d'activer cette fonctionnalité et de connecter vos applications, puis de les déconnecter à tout moment.
Chrome mémorisera le contexte des conversations passées afin que vous obteniez des réponses personnalisées à tout ce que vous recherchez sur le Web. Vous pouvez d'ores et déjà ajouter des instructions spécifiques à Gemini pour obtenir des réponses encore plus personnalisées. L'intelligence personnelle dans Chrome transforme l'expérience de navigation d'un outil polyvalent en un partenaire de confiance qui vous comprend et vous fournit une assistance pertinente, proactive et contextuelle.
Gagnez du temps en laissant Chrome Auto Browse faire le travail à votre place
Depuis des années, la fonction de remplissage automatique de Chrome s'occupe des petites tâches, comme la saisie automatique de votre adresse ou de votre carte de crédit, pour vous aider à accomplir vos tâches plus rapidement. Aujourd'hui, Chrome va au-delà des tâches simples et vous aide à effectuer des actions proactives, vous permettant de vous décharger de la logistique complexe liée aux voyages ou d'obtenir de l'aide pour vos flux de travail professionnels. Pour les abonnés AI Pro et Ultra aux États-Unis, nous lançons Chrome auto browse , une expérience agentique puissante qui gère à votre place les tâches en plusieurs étapes.
La navigation automatique peut vous aider à optimiser la planification de vos vacances en effectuant certaines tâches fastidieuses, telles que la recherche des coûts d'hôtel et de vol pour plusieurs dates, afin que...
