Qu'est-ce qu'une CLI ?

studio --help

Gestion des sites Studio locaux

studio site status # Get status of site studio site create # Create a new site studio site list # List sites studio site start # Start site studio site stop # Stop site(s) studio site delete # Delete site studio site set # Configure site settings

# Create a new site with default options in the current folder studio site create # Create a new site with a custom domain and HTTPS studio site create --https --domain hello.wp.local # Create a site in a different directory studio site create --path /path/to/site

Authentification à partir du terminal

Sites de prévisualisation à partir de la CLI

studio preview create # Create a preview site studio preview list # List all your preview sites studio preview update <host> # Redeploy changes to a preview studio preview delete <host> # Remove a preview site

WP-CLI intégré, configuré pour vous

Code : Sélectionner tout studio wp [ ] [ ...]

Utilisation de Studio CLI avec des outils de codage IA

WordPress a annoncé la sortie de la version 1.7 de WordPress Studio, une mise à jour majeure de cette solution gratuite et open source pour le développement local de WordPress sur Mac et Windows. Cette mise à jour se concentre sur des améliorations majeures de l'interface de ligne de commande (CLI), apportant quatre améliorations clés qui rationalisent le flux de travail de développement.Avec WordPress Studio 1.7, les développeurs peuvent désormais gérer entièrement les sites locaux à partir du terminal. La CLI permet aux utilisateurs de créer de nouveaux sites, de surveiller leur état, de les démarrer ou de les arrêter, et de gérer le nettoyage directement à partir de la ligne de commande. Sur cette base, des commandes dédiées |studio auth ont été ajoutées, permettant la gestion des fonctionnalités nécessitant une authentification sans quitter l'environnement du terminal.Suite à cela, la CLI mise à jour introduit de nouveaux outils puissants pour la gestion des sites de prévisualisation. Ces sites de prévisualisation sont des environnements WordPress temporaires et partageables, hébergés à distance, qui peuvent désormais être entièrement gérés via de nouvelles options de ligne de commande. De plus, WP-CLI est désormais intégré via une nouvelle commande studio wp, ce qui évite d'avoir à installer et configurer WP-CLI séparément.Il convient de noter que la CLI améliorée est conçue pour s'intégrer en toute transparence aux workflows de développement assistés par l'IA utilisant des outils tels que Claude Code et Cursor. Ces agents peuvent lire le code du projet et exécuter des commandes dans des environnements locaux, ce qui permet une automatisation avancée. La mise à jour améliore les capacités de script et d'automatisation de WordPress Studio pour les tâches de développement quotidiennes.Une CLI (interface de ligne de commande) vous permet de contrôler des outils et des applications en tapant des commandes dans un terminal, au lieu de cliquer dans des menus. Les développeurs ont tendance à apprécier les CLI, car elles sont :- Rapides : lancez, modifiez ou supprimez des environnements à l'aide d'une seule commande.- Répétables : exécutez les mêmes commandes sur n'importe quelle machine ou intégrez-les dans des scripts.- Automatisables : laissez les systèmes de construction et les agents IA exécuter des commandes à votre place.Même si vous ne travaillez généralement pas dans le terminal, l'interface CLI de Studio mérite votre attention.Il s'agit du « langage » commun que les outils d'automatisation peuvent utiliser pour interagir avec Studio. Une fois activée, votre éditeur, vos scripts ou vos assistants de codage IA peuvent effectuer des tâches telles que créer un nouveau site, exécuter des mises à niveau de base de données ou publier un aperçu sans que vous ayez à naviguer entre plusieurs écrans dans l'application Studio.Dans Studio 1.7.0, la CLI couvre désormais quatre domaines principaux :- Authentification : gérez votre compte WordPress.com pour les fonctionnalités qui l'exigent.- Aperçu des sites : créez et mettez à jour des sites d'aperçu hébergés par WordPress.com.- Gestion des sites locaux : créez, démarrez, arrêtez, configurez et supprimez des sites locaux gérés par Studio.- Intégration WP-CLI : exécutez des commandes WP-CLI dans des environnements Studio correctement configurés, sans avoir à installer WP-CLI vous-même.Vous pouvez obtenir un aperçu à tout moment en exécutantL'une des principales améliorations de Studio CLI v2 est la gestion locale de bout en bout des sites à partir du terminal. Plutôt que de revenir à l'interface utilisateur Studio pour les tâches courantes, vous pouvez créer un site, vérifier son état, le démarrer ou l'arrêter, et le nettoyer lorsque vous avez terminé.Cela accélère le flux de travail quotidien et facilite considérablement l'automatisation, que vous écriviez vous-même des scripts ou que vous utilisiez un agent IA pour le faire à votre place.Au cur de tout cela se trouve la commande studio site. Les options disponibles sont les suivantes :Utilisezpour créer un nouveau site dans votre répertoire actuel ou à un emplacement spécifique. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire :La CLI va :- Configurer un environnement WordPress local.- Démarrer le serveur WordPress.- Ouvrir WP Admin dans votre navigateur lorsqu'il est prêt.Vous pouvez exécuter cette commande à partir d'un dossier vide ou d'un répertoire contenant déjà un site WordPress qui n'est pas encore enregistré dans l'application Studio.Certaines fonctionnalités de Studio, telles que la création ou la mise à jour de sites de prévisualisation, nécessitent un compte WordPress.com connecté.Studio CLI v2 vous offre des commandes d'authentification Studio dédiées afin que vous puissiez gérer cela depuis le terminal :lance un flux de navigateur et vous donne un jeton à coller dans votre terminal pour terminer la connexion.vous indique si vous êtes authentifié et quel compte est actif.déconnecte la CLI de votre compte WordPress.com et efface les informations d'identification stockées.Si vous exécutez une commande nécessitant une authentification alors que vous êtes déconnecté, telle que, la CLI vous guidera pour vous connecter.Les sites de prévisualisation sont des environnements temporaires et partageables hébergés sur WordPress.com qui reflètent votre site Studio local. Ils sont idéaux pour partager votre travail avec d'autres personnes qui ne disposent pas d'un environnement local.La CLI fournit un ensemble complet de commandes :WP-CLI est l'interface de ligne de commande officielle de WordPress. Studio CLI v2 l'intègre directement via une commande studio wp dédiée, vous n'avez donc pas besoin d'installer ou de configurer WP-CLI vous-même :À partir du répertoire racine de votre site, vous pouvez exécuter des tâches WP-CLI courantes telles que :affiche la version WordPress du site actuel.répertorie les plugins installés (et leur statut).exécute toutes les mises à jour de base de données requises après une mise à jour WordPress.Studio définit les variables d'environnement, les chemins d'accès et les informations d'identification pour vous, afin que ces commandes s'exécutent sur la base de données et les fichiers corrects sans configuration supplémentaire.L'un des principaux avantages de Studio CLI v2 est sa capacité à s'intégrer naturellement dans les workflows de développement assistés par l'IA, en particulier avec des outils tels que Claude Code et Cursor.Ces agents lisent le code de votre projet local (y compris les thèmes et les plugins) et exécutent des commandes dans votre environnement, ce qui permet de décharger une grande partie du travail répétitif. Par exemple, ils peuvent :- Utiliser les commandespour créer, démarrer, arrêter et gérer des environnements locaux.- Exécuterpour les diagnostics, les tâches de base de données et la gestion de contenu.- Créer et mettre à jour des sites WordPress.com en avant-première pour les réviser sans quitter votre éditeur.L'outil d'IA que vous utilisez peut ne pas comprendre automatiquement WordPress Studio ou l'interface CLI de Studio. Pour obtenir des résultats utiles, commencez par donner à l'agent IA un peu de contexte sur ce qu'il examine et les outils qu'il peut utiliser.Par exemple, imaginez que vous avez ouvert un dossier local du site Studio dans votre terminal.Commencez par indiquer à l'agent IA ce qu'est ce répertoire et qu'il peut exécuter l'interface CLI de...