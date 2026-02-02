Pourquoi la première semaine de TikTok sous contrôle américain a été un désastre : Trump a prouvé qu'on peut contrôler un réseau social sans l'interdire

comment Trump a prouvé quon peut contrôler un réseau social sans linterdire
La plateforme de vidéos courtes mondialement populaire a entamé une nouvelle ère après la vente forcée de ses opérations américaines à des investisseurs locaux. Cette transition, censée apaiser les craintes politiques et sécuritaires, s'est rapidement transformée en une série de déboires entre perturbations techniques, défiance des utilisateurs, accusations de censure et concurrence accrue. Plusieurs créateurs influents ont même annoncé vouloir temporairement abandonner la plateforme, citant des inquiétudes liées à la confidentialité et à la liberté dexpression. Retour détaillé sur une première semaine marquée par la controverse et lincertitude.
TikTok, jusquici propriété de la société chinoise ByteDance, a subi une transformation majeure le 22 janvier 2026, suite à une loi américaine obligeant la plateforme à se vendre pour continuer à opérer aux États-Unis. Cette dernière a été acquise par un consortium dinvestisseurs américains incluant des acteurs tels quOracle, Silver Lake et MGX, formant ainsi la nouvelle entité TikTok USDS Joint Venture, à majorité détenue aux États-Unis.
Dans une récente note de service adressée à ses employés, le PDG Shou Chew a déclaré que TikTok avait signé l'accord soutenu par le président Donald Trump visant à céder ses actifs américains afin de créer une nouvelle entité avec un groupe d'investisseurs principalement américains : « Nous avons signé des accords avec des investisseurs concernant une nouvelle coentreprise TikTok aux États-Unis, permettant à plus de 170 millions d'Américains de continuer à découvrir un monde de possibilités infinies au sein d'une communauté mondiale dynamique », a déclaré Shou Chew dans sa note de service.
Lobjectif officiel de ce rachat était de répondre aux préoccupations du gouvernement américain concernant la sécurité nationale, la protection des données et linfluence étrangère. Pourtant, la semaine qui a suivi na fait quintensifier les interrogations autour de la plateforme.
L'administration Trump a déclaré en septembre avoir conclu un accord avec la Chine pour transférer le contrôle des activités américaines de TikTok à un groupe d'investisseurs principalement américains. Le président a signé un décret stipulant que l'accord constitue une cession qualifiée et reportant l'application de la loi d'interdiction ou de vente de 120 jours afin de permettre la conclusion de la transaction.
La loi américaine, qui est techniquement entrée en vigueur en janvier 2025, interdit TikTok à moins que ByteDance ne cède environ 80 % de ses actifs américains à des investisseurs non chinois.
Sous la propriété chinoise, l'application a connu une ascension fulgurante, atteignant plus d'un milliard d'utilisateurs, ce qui a fait passer les acteurs historiques tels qu'Instagram pour les prochains Myspace. Mais la nouvelle vie de TikTok aux États-Unis a été moins que prometteuse.
Changements dans les politiques de confidentialité : le début de la défiance
Dès la deuxième journée après la finalisation de la vente, TikTok a procédé à une mise à jour de ses conditions dutilisation. Celle-ci permet maintenant une collecte de données plus étendue, incluant notamment la géolocalisation précise des utilisateurs et dautres informations sensibles. Si ces modifications entrent dans des pratiques communes sur les réseaux sociaux, elles ont immédiatement suscité de fortes suspicions chez les utilisateurs, certains craignant une exploitation politique ou commerciale des données (notamment à cause de Larry Ellison, milliardaire propriétaire d'Oracle et donateur de Maga).
Cette perception de surveillance accrue a alimenté une atmosphère de méfiance, amplifiée par le passé de débats autour de la confidentialité sur TikTok et de sa gestion des données.
Pannes techniques et crises externes
Au cours du week-end qui a suivi le transfert de propriété de TikTok, les États-Unis ont été frappés par deux événements majeurs. Une violente tempête de neige a balayé le pays, mettant environ 230 millions de personnes en alerte en raison des coupures de courant et des canalisations éclatées. Parallèlement, des agents fédéraux de l'immigration ont tué un citoyen américain de 37 ans à Minneapolis lors d'une manifestation, ce qui a suscité des mensonges éhontés de la part de la Maison Blanche malgré de nombreuses vidéos. Ces deux événements ont bouleversé TikTok, bien que de manière différente.
La tempête hivernale Fern a paralysé plusieurs centres de données Oracle dont dépend TikTok, ce que la société n'a pas rendu public à ce moment-là. L'application a subi de graves pannes, selon un communiqué de la société. De nombreux utilisateurs ont déclaré ne pas pouvoir télécharger de vidéos. D'autres ont déclaré que leurs vidéos n'avaient reçu aucune vue malgré un nombre important d'abonnés.
Accusations de censure et pression politique
Dans le même temps, des personnalités éminentes tentaient d'utiliser TikTok pour exprimer leur indignation face à la mort violente d'Alex Pretti, tué par les agents de la police des frontières. Elles se sont aperçues qu'elles ne pouvaient pas publier de vidéos ou que celles-ci n'étaient vues par personne. En réponse, de nombreux utilisateurs, parmi lesquels le sénateur californien Scott Weiner, la musicienne Billie Eilish et son frère, ainsi que l'humoriste Meg Stalter, ont accusé TikTok de censurer les vidéos critiquant les agents fédéraux de l'immigration. Meg Stalter a déclaré qu'elle supprimerait son compte, qui compte près de 280 000 abonnés. Les médias du monde entier le New York Times, Variety, The Independent, CNN, le Washington Post ont relayé leurs revendications. Le magazine Cosmopolitan a posé la question suivante : « TikTok censure-t-il les contenus anti-ICE ? » Le sénateur démocrate Chris Murphy, du Connecticut, a tweeté que la censure présumée de TikTok constituait une « menace pour la démocratie ».
Ces signalements ont déclenché une réaction politique importante aux États-Unis.
Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé louverture dune enquête pour déterminer si les pratiques de TikTok enfreignaient les lois sur la liberté dexpression au sein de lÉtat, tandis que plusieurs sénateurs ont dénoncé ce quils considèrent comme une censure potentielle de contenus politiquement sensibles.
Après plusieurs jours de tollé sur Internet, d'examens minutieux dans la vie réelle et probablement des dizaines de demandes d'éclaircissements de la part de la presse, TikTok a publié une déclaration attribuant les problèmes à la neige, à la glace et au froid le 26 janvier.
Oracle a publié une déclaration plus détaillée : « Au cours du week-end, un centre de données Oracle a subi une coupure de courant temporaire due aux conditions météorologiques, qui a eu un impact sur TikTok. Les difficultés rencontrées par les utilisateurs américains de TikTok sont le résultat de problèmes techniques consécutifs à cette coupure de courant. » Il est rare qu'un événement physique tel qu'une tempête affecte un site majeur de la vie numérique comme TikTok, car ces applications populaires disposent souvent de sauvegardes de leurs sauvegardes, mais cela peut arriver.
Les explications de TikTok sont loin de convaincre
Casey Fiesler, professeur associé d'éthique technologique et de droit de l'internet à l'université du Colorado, à Boulder, a déclaré qu'elle n'était « pas surprise » par les inquiétudes liées à la censure sur TikTok, compte tenu du moment choisi.
Presque immédiatement après le changement de supervision des opérations américaines de TikTok, des informations erronées ont commencé à circuler au sujet des modifications apportées aux nouvelles conditions d'utilisation de l'application, notamment celles qui concernaient le partage de la localisation et la collecte de données, a déclaré Fiesler : « De nombreux utilisateurs de TikTok s'inquiètent de ce que signifie ce nouveau propriétaire, tant en ce qui concerne l'accès à leurs données que la manière dont les recommandations de contenu pourraient changer ou sont susceptibles de changer », a déclaré Fiesler. « Je pense que ces inquiétudes sont légitimes. »
Il y a quelques jours, Fiesler a publié plusieurs vidéos visant à démystifier ces rumeurs concernant les modifications apportées aux conditions d'utilisation, et celles-ci ont été mises en ligne sans problème. Elle a tenté de mettre en ligne deux vidéos depuis dimanche après-midi, dont l'une est, selon elle, toujours « en cours d'examen » par TikTok et ne peut être visionnée publiquement. Bien que les deux vidéos faisaient généralement allusion à l'action en cours de l'ICE à Minneapolis, elle les a utilisées comme cadre pour discuter de l'éducation aux médias. L'une des vidéos a été mise en ligne avec succès lundi, mais ses sous-titres et son compteur de vues n'ont pas fonctionné pendant plusieurs heures, a-t-elle déclaré.
« Même s'il ne s'agit pas d'une censure délibérée, est-ce important ? En termes de perception et de confiance, peut-être », a déclaré Fiesler.
Conséquences sur la confiance des utilisateurs et sur le contexte concurrentiel
Face à ces problèmes techniques et à la perception dun contrôle accru des contenus, une partie significative des utilisateurs américains a commencé à réévaluer son utilisation de TikTok. Selon des statistiques recueillies par des cabinets de données, le taux de désinstallation de lapplication a fortement augmenté dans les jours qui ont suivi ces événements.
L'attribution tardive de la responsabilité n'a donc guère contribué à apaiser les critiques du public. Un nombre indéterminé d'utilisateurs ont déclaré qu'ils quittaient le nouveau TikTok américain en raison de ce qu'ils percevaient comme une censure. Cet exode a propulsé un nouveau concurrent, Upscrolled, qui promet moins de censure que TikTok, à la première place de l'App Store américain et à la troisième place du Google Play Store. Un communiqué de presse d'Upscrolled annonce désormais plus d'un million d'utilisateurs. TikTok occupe actuellement la 16e place dans l'App Store de l'iPhone et la 10e place dans le Google Play Store. Aux côtés d'Upscrolled dans le top 10 des applications les plus téléchargées, on trouve trois applications utilisées pour masquer l'activité en ligne de la surveillance, connues sous le nom de réseaux privés virtuels (VPN). La crainte d'intrusions numériques de la part du gouvernement est dans l'air.
Conclusion
Malgré ces débuts tumultueux, TikTok reste une plateforme forte avec plus dun milliard dutilisateurs dans le monde. Il semble peu probable que TikTok disparaisse complètement à la suite de ces échecs : Facebook et Instagram ont survécu à des scandales bien plus graves que celui-ci. La première semaine de TikTok aux États-Unis n'est toutefois pas de bon augure pour son avenir. L'application a entamé la confiance des utilisateurs, et un nouveau faux pas pourrait lui causer un préjudice plus durable.
La question qui se pose désormais est de savoir si cette première semaine difficile aura des conséquences durables sur son avenir, notamment en termes de confiance utilisateur, politique de contenu et équilibre entre sécurité et liberté dexpression. Alors que les enquêtes politiques se poursuivent et que de nouvelles alternatives gagnent en popularité, TikTok semble être à un tournant critique de son histoire, un moment où la gestion dune crise naissante pourrait déterminer la fidélité de ses utilisateurs à long terme.
Sources : sénateur Chris Murphy, TikTok USDJ, Oracle, Inkl
Et vous ?
La vente forcée de TikTok à des investisseurs américains marque-t-elle réellement une rupture stratégique, ou assiste-t-on surtout à un changement de façade où les mécanismes techniques et algorithmiques restent hérités de ByteDance ?
Le fait que linfrastructure repose désormais en grande partie sur Oracle suffit-il à rassurer sur la protection des données, ou la centralisation accrue des informations personnelles crée-t-elle de nouveaux risques, cette fois internes aux États-Unis ?
Les accusations de censure apparues dès les premiers jours sont-elles liées à des ajustements techniques mal maîtrisés, ou traduisent-elles une volonté politique de normaliser certains discours sensibles dans un contexte électoral et sécuritaire tendu ?
TikTok peut-il encore prétendre à un modèle mondial cohérent alors que ses règles de modération, de collecte de données et de gouvernance varient de plus en plus selon les pays et les pressions réglementaires locales ?
Entre pannes techniques, incertitude sur la visibilité des contenus et défiance croissante, les créateurs ont-ils encore intérêt à investir TikTok comme plateforme principale, ou doivent-ils désormais anticiper une migration stratégique vers des alternatives émergentes ?
Ce cas TikTok ouvre-t-il la voie à une normalisation des ventes forcées dactifs numériques pour des raisons géopolitiques, avec à la clé une fragmentation durable dInternet et des plateformes selon des blocs politiques ?
