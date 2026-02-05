Google franchit pour la première fois la barre des 400 milliards $ de chiffre d'affaires, avec une augmentation de 18 % de ses revenus au Q4 2025, grâce à la croissance de Google Services et de Google Cloud

Google a dépassé pour la première fois la barre des 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, enregistrant une hausse de 18 % de son chiffre d'affaires consolidé au cours du quatrième trimestre 2025. Cette réussite est alimentée par l'accélération de la croissance de Google Services et de Google Cloud, reflétant la dynamique forte de l'ensemble de l'activité du géant technologique. Sundar Pichai, le PDG de Google, s'est félicité de ces résultats et a souligné les contributions significatives des progrès de l'intelligence artificielle (IA) et du lancement du modèle Gemini 3. Il a également évoqué les projets d'investissements importants pour 2026, prévoyant des dépenses en capital pouvant aller jusqu'à 185 milliards de dollars.
Google LLC est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, la publicité en ligne, les moteurs de recherche, la messagerie électronique, le cloud computing, les logiciels, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Elle a été qualifiée de « société la plus puissante au monde » par la BBC et figure parmi les marques les plus valorisées au monde. La société mère de Google, Alphabet Inc., est considérée comme faisant partie des « Big Tech ».
Google a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2025, dépassant pour la première fois les 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Lors de l'annonce des résultats, le PDG Sundar Pichai a publié un message sur X qualifiant le quatrième trimestre 2025 de « trimestre exceptionnel ».
« Grâce à nos partenaires et à nos employés, ce fut un trimestre formidable, dépassant pour la première fois les 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel », a déclaré le PDG de Google.
Elon Musk, la personne la plus riche du monde, a répondu au message de Sundar Pichai en félicitant le géant technologique pour cette étape importante. « Bravo », a écrit Musk en réponse au PDG de Google.
Dans ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2025, Alphabet, la société mère de Google, a révélé que son chiffre d'affaires consolidé avait augmenté de 18 %, soit 17 % à taux de change constant, pour atteindre 113,8 milliards de dollars, « reflétant la forte dynamique de l'ensemble de l'activité et l'accélération de la croissance de Google Services et de Google Cloud ». La société a déclaré que le chiffre d'affaires de Google Services avait augmenté de 14 % pour atteindre 95,9 milliards de dollars, grâce à une croissance de 17 % pour Google Search et autres, de 17 % pour les abonnements, plateformes et appareils Google, et de 9 % pour les publicités YouTube.
La plateforme vidéo YouTube, propriété de Google, a déclaré un chiffre d'affaires provenant des publicités et des abonnements supérieur à 60 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2025. De même, Google Cloud a connu une augmentation continue de la demande des clients, avec un chiffre d'affaires en hausse de 48 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars, grâce à la croissance de Google Cloud Platform (GCP) dans les domaines de l'infrastructure IA d'entreprise et des solutions IA d'entreprise, ainsi que des produits GCP de base.
Déclaration de Sundar Pichai au sujet des résultats de Google pour le quatrième trimestre
Lors de l'annonce des résultats du dernier trimestre 2025, Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré :
« Ce fut un trimestre exceptionnel pour Alphabet, dont le chiffre d'affaires annuel a dépassé pour la première fois les 400 milliards de dollars.
Le lancement de Gemini 3 a été une étape importante et nous avons un excellent élan. Nos modèles propriétaires, tels que Gemini, traitent désormais plus de 10 milliards de jetons par minute via l'utilisation directe de l'API par nos clients, et l'application Gemini compte désormais plus de 750 millions d'utilisateurs actifs par mois. La recherche a connu une utilisation sans précédent, l'IA continuant à stimuler une phase d'expansion.
Nous continuons à générer une forte croissance dans l'ensemble de nos activités.
Le chiffre d'affaires annuel de YouTube a dépassé les 60 milliards de dollars grâce aux publicités et aux abonnements. Nous comptons désormais plus de 325 millions d'abonnements payants pour l'ensemble de nos services grand public, grâce notamment à l'adoption massive de Google One et YouTube Premium.
Google Cloud a terminé l'année 2025 avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 70 milliards de dollars, représentant un large éventail de clients, grâce à la demande en produits d'IA.
Nous constatons que nos investissements et notre infrastructure en matière d'IA stimulent les revenus et la croissance dans tous les domaines. Afin de répondre à la demande des clients et de tirer parti des opportunités croissantes qui s'offrent à nous, nos investissements en capital pour 2026 devraient se situer entre 175 et 185 milliards de dollars. »
Malgré ces résultats financiers exceptionnels, Google est sous le feu des projecteurs en raison de pratiques controversées liées à ses algorithmes publicitaires. Des témoignages dans le cadre d'un procès antitrust intenté par le ministère de la Justice (DOJ) contre Google ont révélé des pratiques qui auraient permis à l'entreprise de générer des milliards de dollars de revenus supplémentaires.
Michael Whinston, professeur d'économie au MIT, a affirmé que, dès 2017, Google avait secrètement modifié son algorithme d'enchères publicitaires, augmentant les prix de 15 %. Ces ajustements ont permis à Google de réaliser des profits considérables supplémentaires, tout en augmentant la pression sur les annonceurs. Cette stratégie s'ajoute à d'autres pratiques controversées, comme l'ajustement des requêtes de recherche pour inciter les utilisateurs à cliquer davantage sur les publicités.
Outre les manipulations algorithmiques, Google a également été impliqué dans des pratiques fiscales qui soulèvent des questions quant à l'éthique de ses méthodes de gestion financière.
En 2019, l'entreprise a utilisé une stratégie fiscale controversée pour transférer plus de 75,4 milliards de dollars de bénéfices hors d'Irlande, en tirant parti du mécanisme du « double irlandais ». Cette méthode a permis à l'entreprise de réduire ses impôts en Irlande et aux États-Unis en déplaçant les fonds vers des entités situées dans des juridictions fiscales plus clémentes. Bien que cette stratégie soit restée dans les limites de la légalité, elle a alimenté les critiques sur les pratiques fiscales des multinationales et mis en lumière les disparités entre les différents acteurs du secteur.
Sources : Rapport financier de Google pour le quatrième trimestre 2025, Remarques de Sundar Pichai, PDG de Google, sur les résultats du Q4 2025
