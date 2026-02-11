Pseudo-sites, backlinks toxiques et guerre sur Wikipedia : Comment Jeffrey Epstein a acheté des experts SEO et une armée de bots pour enterrer ses crimes dans les résultats Google

Al Seckel, le « magicien de l'illusion » au service d'Epstein

L'architecture d'une manipulation SEO à grande échelle

Création de pseudo-sites dédiés : L'équipe a lancé plusieurs sites web présentant Epstein sous un jour philanthropique et scientifique, notamment JeffreyEpsteinScience.com et JeffreyEpsteinSports.com. L'objectif : inonder la première page de Google avec des contenus positifs pour y noyer les articles compromettants.

Exploitation des homonymes : Une tactique particulièrement ingénieuse consistait à « promouvoir les autres Jeffrey Epstein du monde »  chirurgiens capillaires, enseignants, entrepreneurs partageant ce patronyme  afin de diluer les résultats compromettants dans une masse de résultats sans rapport avec le criminel.

Manipulation des suggestions automatiques de Google : Seckel se félicitait dans un e-mail du 7 décembre 2010 d'avoir fait disparaître des suggestions de recherche automatique les termes « Jeffrey Epstein en prison » et « Jeffrey Epstein pédophile », cibles de son équipe depuis le premier jour.

Bombardement de backlinks : Une équipe basée aux Philippines  dont l'identité reste à ce jour non divulguée dans les documents officiels  était chargée de construire des réseaux de liens artificiels pointant vers les sites créés pour Epstein. La rhétorique de Seckel est explicite : « Notre groupe aux Philippines construit des liens et des liens vers nos sites, nos pseudo-sites, et les autres Jeffrey Epstein du monde. Alors les vieux sites seront simplement écartés. Poof. Nous avons juste besoin de plus de liens qu'eux. »

Manipulation de Wikipedia : Le cas de l'encyclopédie en ligne mérite une attention particulière. Wikipedia étant une source que Google affichait alors systématiquement en première position pour les recherches sur des personnalités, sa « neutralisation » représentait un enjeu stratégique majeur. Dans un e-mail de décembre 2010, Seckel se glorifiait d'une « victoire importante » : « Les titres ne mentionnent plus 'condamné pour délit sexuel' ou 'pédophile'. Au lieu de cela, vous voyez 'Travaux philanthropiques', 'Fondation Epstein', 'Promotion des scientifiques'. » Il mentionnait également avoir « hacké » la page pour remplacer la photo de fichier policier (mugshot) par un cliché plus flatteur.

Une équipe aux Philippines, des batailles sur Wikipedia et des tensions financières

Un effort condamné à l'échec, mais poursuivi des années durant

Saint-Cirq-Lapopie : la mort énigmatique d'Al Seckel dans le Lot

Tout commence par un constat simple, formulé en quelques mots dans un e-mail. Jeffrey Epstein, financier milliardaire condamné en 2008 pour sollicitation de prostitution sur mineure, tapote sur son clavier et se plaint à son intermédiaire : la première page Google affichant son nom est, selon lui, catastrophique. Les résultats visibles par n'importe quel internaute mentionnent sans détour sa condamnation, ses victimes, ses accusations. Le mot « pédophile » apparaît en suggestion automatique dès que l'on commence à saisir son prénom. Pour un homme qui continuait à fréquenter l'élite scientifique, financière et culturelle mondiale, cette réalité numérique constituait un danger permanent.La publication début 2026 de millions de documents du dossier Epstein par le Département américain de la Justice  en application de l'Epstein Files Transparency Act signé par Donald Trump en novembre 2025  a levé le voile sur une facette méconnue de l'affaire : la guerre numérique menée par Epstein pour contrôler sa réputation en ligne. Ces documents, consultables sur la plateforme officielle du DOJ et partiellement accessibles sur la plateforme JMail, révèlent une opération coordonnée, méthodique et coûteuse, pilotée entre 2010 et au moins 2014, à une époque où les techniques de référencement naturel permettaient encore, plus facilement qu'aujourd'hui, de façonner artificiellement les résultats des moteurs de recherche.L'homme au cur de cette opération de nettoyage numérique est un personnage aussi fascinant qu'opaque : Alfred Paul Seckel, né le 3 septembre 1958 à New York, connu sous le nom d'Al Seckel. Se présentant publiquement comme l'un des plus grands collectionneurs mondiaux d'illusions d'optique, conférencier TED en 2004, organisateur de congrès scientifiques, il était aussi le compagnon d'Isabel Maxwell, sur aînée de Ghislaine Maxwell  la principale complice d'Epstein, aujourd'hui condamnée. Ce lien familial avec le cercle intime d'Epstein n'était pas anodin.Sauf que derrière la façade académique soigneusement construite se cachait un imposteur de haute volée. Une enquête publiée par le magazine américain Tablet en 2015 établissait qu'Al Seckel n'avait jamais obtenu le moindre diplôme universitaire  alors qu'il se présentait comme diplômé de Cornell et candidat au doctorat au California Institute of Technology (Caltech). Il était accusé d'avoir escroqué des dizaines de personnes dans des affaires de livres rares, avec un passif judiciaire d'au moins vingt-cinq affaires devant la Cour supérieure de Los Angeles entre 1992 et 2015, et une dette estimée à plus de 500 000 dollars. Autrement dit : un spécialiste des illusions, au propre comme au figuré.C'est cet homme qu'Epstein, sans doute après l'avoir rencontré lors de la conférence scientifique Mindshift organisée sur son île privée Little Saint James début 2011, a recruté pour l'une de ses missions les plus sensibles : rendre invisibles ses crimes sur Internet.Dans un e-mail d'octobre 2010 adressé à Epstein, Al Seckel expose sa philosophie avec une franchise désinvolte : « Je voudrais pouvoir utiliser toute ma créativité et mes pouvoirs pour tout faire disparaître instantanément, mais je ne peux pas. Cependant, ce n'est pas un cas désespéré. » Il résume ensuite la logique fondamentale du SEO de l'époque à son client : plus un site accumule de liens entrants (backlinks), plus il remonte dans les résultats de recherche. « Jeffrey, c'est uniquement de la mathématique, c'est tout ce que c'est et tout ce que ce sera jamais. »La stratégie déployée s'articulait autour de plusieurs piliers techniques bien documentés par les e-mails :La signification exacte du terme « hacké » reste ambiguë. Rand Fishkin, co-fondateur de la société d'analyse SEO Moz et expert consulté par The Verge, émet l'hypothèse que des éditeurs Wikipedia auraient pu être directement rémunérés pour procéder à ces modifications. Ce qui est certain, en revanche, c'est que des tentatives répétées de suppression de la catégorie « délinquants sexuels » et le remplacement du terme « filles » par "escorts" ont bien été effectuées, avant d'être systématiquement annulées par d'autres éditeurs vigilants surveillant la page.L'opération philippine mérite d'être soulignée pour son audace géographique. En externalisant vers un pays d'Asie du Sud-Est, Epstein et Seckel cherchaient sans doute à minimiser les risques juridiques potentiels aux États-Unis, tout en bénéficiant d'un coût de main-d'uvre plus faible. Selon les e-mails, le contrat représentait une dépense de 10 000 à 20 000 dollars par mois  sommes que l'on peut évaluer à environ 450 000 à 900 000 pesos philippins au taux de change de 2010.Les batailles sur Wikipedia illustrent parfaitement le caractère sisyphéen de l'entreprise. Le responsable de l'équipe philippine faisait remonter à Seckel une information éloquente : « Il y a plus de vingt personnes qui ont des alertes Google sur lui, et qui vont défaire nos modifications chaque fois que nous supprimons du contenu. » Des mesures « plus extrêmes » étaient évoquées, sans plus de précision. L'e-mail mentionne également des demandes répétées de financement supplémentaire pour « booster les autres Jeffrey Epstein » dans les classements de recherche.Les tensions financières entre Epstein et Seckel constituent l'un des fils narratifs les plus révélateurs de cette correspondance. Epstein, pourtant milliardaire, se plaignait âprement de l'escalade des coûts : « On ne m'a jamais dit qu'il y avait des frais de 10 000 dollars par mois. Vous m'aviez initialement dit que le projet prendrait 20 [000], puis encore 10, puis encore 10. » Seckel répondait avec une franchise cinglante : « Nous essayions de nettoyer votre gâchis. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. J'ai juste pensé que c'était quelque chose pour aider. »Rand Fishkin, cité par The Verge, estimait qu'une opération de cette ampleur représenterait aujourd'hui environ 100 000 dollars, avec d'importants frais mensuels de suivi. Il notait également que les techniques employées  régulièrement mettre à jour un site philanthropique, viser des mentions dans des publications de référence, optimiser les images Google  étaient en grande partie conformes aux bonnes pratiques SEO reconnues par Google lui-même. « Je dirais qu'il s'agissait globalement de meilleures pratiques », observait-il, avant d'ajouter qu'il soupçonnait « qu'il se passait encore plus de choses qui ne transparaissaient pas dans les e-mails. »Le ton même des échanges entre Epstein et Seckel suggère que l'opération n'a jamais vraiment atteint ses objectifs. Le fait qu'Epstein ait ensuite fait appel à une série d'autres gestionnaires de réputation en ligne témoigne de sa frustration persistante. En 2013, les documents révèlent qu'il disposait d'une liste d'instructions destinées à être transmises à « la nouvelle personne technique en charge du SEO ». Une facture de 2014 montre qu'il dépensait encore 1 000 dollars par mois pour « renforcer les résultats positifs ».Dans un autre registre, les fichiers Epstein montrent que Steve Bannon  futur stratège de la Maison Blanche  était lui aussi mêlé aux tentatives de réhabilitation d'Epstein, filmant des heures d'interviews pour un documentaire projeté sur « la vraie histoire ». Une démarche qui illustre l'ampleur des ressources et des réseaux mobilisés par Epstein pour façonner son image, bien au-delà de la seule manipulation SEO.L'histoire d'Al Seckel ne s'arrête pas avec les e-mails de 2010. Elle connaît un épilogue sombre et troublant dans le département du Lot, en Occitanie. Vers 2010, Seckel et Isabel Maxwell s'étaient installés en France  officiellement pour veiller sur la mère d'Isabel Maxwell à Meyreuil  et vivaient dans un château proche de La Roque-Gageac, en Dordogne.Le 1juillet 2015, le corps d'Al Seckel est retrouvé au pied d'une falaise de trente mètres de hauteur près de Saint-Cirq-Lapopie, l'un des « plus beaux villages de France », à environ cent trente kilomètres au nord de Toulouse. Selon les enquêteurs locaux, c'est l'odeur de putréfaction qui avait finalement alerté les riverains  le corps gisant là depuis plusieurs semaines. Une voiture de location prise à Brive-la-Gaillarde avait été retrouvée sur un parking de la commune, portières non verrouillées, clés sur le contact. C'est la non-restitution de ce véhicule qui avait initialement alerté les services de police.La mort a longtemps été entourée de mystère. Certains chercheurs, connaissant les antécédents de Seckel pour les escroqueries et sa tendance à disparaître sans laisser de traces, spéculaient qu'il avait pu simuler son propre décès pour échapper à des poursuites  une enquête du magazine Tablet sur ses malversations financières était sur le point d'être publiée au moment de sa disparition. Il avait d'ailleurs une situation matrimoniale ubuesque : prétendu « mari » d'Isabel Maxwell, il n'avait jamais divorcé de sa troisième femme, faisant de cette union une bigamie de fait.En 2022, le Daily Mail...