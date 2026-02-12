Les recherches d'alternatives à Discord bondissent du jour au lendemain de 10 000 % suite à l'instauration par la plateforme de gaming d'un système mondial de vérification d'âge : Vers un effondrement total ?

Les recherches pour « Supprimer Discord » ont également doublé d'un mois à l'autre, tandis que les noms des principales alternatives à Discord ont également connu une ascension fulgurante.
Stoat, le nouveau nom de Revolt, a enregistré la plus forte augmentation des recherches au cours des dernières 48 heures, avec une hausse d'environ 9 900 %, contre 4 100 % pour l'ancien nom Revolt. Stoat est une plateforme de chat open source axée sur la confidentialité, une caractéristique qui tend à disparaître rapidement dans Discord.
Matrix a en sus enregistré une augmentation significative de 2 133 % du volume de recherche, IRC gagnant 1 500 % et Mumble 1 000 %.
Jumping ship to protect your privacy?? Here's a list of five Discord alternatives we've been hearing about. https://t.co/fM74zNh9IH pic.twitter.com/Y8JD7gt5lM— Niche Gamer (@nichegamer) February 11, 2026
À compter de mars 2026, Discord considérera automatiquement que tous les utilisateurs, quel que soit l'âge de leur compte ou les communautés dont ils sont déjà membres, sont des adolescents âgés de plus de 13 ans mais de moins de 18 ans.
Une fois quun compte aura été automatiquement basculé vers le paramètre « Teen-by-Default » (Adolescent par défaut), il ne sera plus possible daccéder aux chaînes soumises à une restriction d'âge, débloquer les contenus sensibles ou recevoir des messages provenant de personnes autres que ses amis.
Suitable alternatives to Discord:— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) February 9, 2026
Ventrilo, TeamSpeak, Roger Wilco, Cup and String pic.twitter.com/4EbRYcIZ5W
Cet état de choses est la résultante de lexistence de lois destinées à interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes et ce, au motif de les protéger
Emmanuel Macron dit avoir demandé au gouvernement dengager la procédure accélérée dune proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La mesure désormais en gestation en France est similaire en termes de contenus et dobjectifs à celle déjà en vigueur en Australie.
La dernière sortie dEmmanuel Macron fait suite à une précédente dans laquelle il sétait donné quelques mois pour convaincre lUE et passer à laction en France si elle tardait à prendre une position favorable en la matière. Grosso modo, Emmanuel Macron considère les réseaux sociaux comme une jungle sur laquelle le poids de la réglementation gouvernementale doit sabattre. Il cite les contrôles de carte didentité et les systèmes de reconnaissance faciale parmi les moyens techniques permettant latteinte de cet objectif.
Emmanuel Macron dit avoir demandé au gouvernement "d'engager la procédure accélérée" d'une proposition de loi pour interdir les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et les téléphones portables dans les lycées, dès "la rentrée prochaine", dans une vidéo publiée samedi 24 janvier. pic.twitter.com/V7XtMa4uuy— franceinfo (@franceinfo) January 24, 2026
La Chine, le Royaume-Uni, lAllemagne, lIrlande ont chacun un modèle de régulation avec ses spécificités
Au-delà de l'Australie, plusieurs autres pays ont mis en place ou envisagent des régulations pour protéger les mineurs sur les réseaux sociaux, chacun avec des approches distinctes :
La Chine : Le modèle chinois se distingue par son niveau de contrôle étatique. Les moins de 14 ans ne peuvent pas passer plus de 40 minutes par jour sur Douyin (la version chinoise de TikTok), et l'accès est soumis à une vérification d'identité stricte. Ce modèle de contrôle centralisé, avec des exigences d'identification rigoureuses, facilite la vérification de l'âge et l'application des limites de temps. Cependant, il soulève des questions fondamentales sur la vie privée et les libertés individuelles qui sont difficilement transposables dans les démocraties occidentales. Il démontre néanmoins qu'une vérification d'âge rigoureuse est techniquement possible avec une volonté politique suffisante et un cadre légal moins contraignant en matière de collecte de données.
Le Royaume-Uni : Le gouvernement britannique envisage une interdiction des médias sociaux pour les moins de 16 ans si les entreprises technologiques ne renforcent pas leurs mesures de protection. Cette réflexion s'inscrit en réponse à une crise de la santé mentale chez les jeunes et s'accompagne d'un renforcement de l'Online Safety Act (OSA). L'approche du Royaume-Uni est similaire à celle de la France, utilisant la menace d'une interdiction pour inciter les plateformes à agir, ce qui souligne une prise de conscience partagée des liens entre l'utilisation des réseaux sociaux et la santé mentale des jeunes. Cela indique une convergence des préoccupations et des stratégies parmi les pays occidentaux, suggérant que la pression sur les plateformes est une tendance mondiale et que la question de la santé mentale des jeunes est un moteur clé de cette régulation.
L'Allemagne : En Allemagne, la majorité numérique pour le consentement au traitement des données personnelles est fixée à 16 ans. Le pays dispose d'un cadre de protection de la jeunesse impliquant une collaboration entre organismes publics et non gouvernementaux, avec des initiatives concrètes comme le portail FragFINN, qui propose une navigation sécurisée pour les enfants. Ce modèle met en lumière l'importance d'un écosystème de protection plus large, qui va au-delà de la seule législation coercitive pour inclure la sensibilisation et des outils pratiques de navigation sécurisée. Cela souligne l'importance d'une approche multi-acteurs et éducative pour créer un environnement numérique plus sûr.
L'Irlande : En tant que siège européen de nombreuses grandes plateformes numériques, l'Irlande joue un rôle clé dans l'application des réglementations européennes. Un nouveau code de sécurité en ligne y impose aux plateformes d'interdire les contenus préjudiciables, de restreindre l'accès des mineurs aux contenus pour adultes, et de mettre en place des mécanismes de signalement. Le non-respect de ces règles peut entraîner des amendes significatives, comme en...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.