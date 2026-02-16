Selon un article du Financial Times, Kent Walker, président des affaires internationales et directeur juridique de Google, a mis en garde contre un « paradoxe concurrentiel » à Bruxelles. Selon le dirigeant, l'Union européenne (UE) tente de déclencher une nouvelle vague de croissance tout en restreignant l'accès à des outils tels que l'intelligence artificielle avancée et le cloud computing. « Nous apportons beaucoup de valeur à l'Europe. Ériger des barrières qui rendent plus difficile l'utilisation de certaines des meilleures technologies au monde, d'autant plus qu'elles progressent si rapidement, serait en fait contre-productif », a-t-il déclaré au journal.
L'Europe veut mettre fin à sa dangereuse dépendance à l'égard des technologies Internet américaines. Cependant, elle peine à trouver la voie de sa souveraineté numérique malgré les efforts déployés depuis plus d'une décennie. Des services publics et de grands acteurs de son économie reposent encore sur la pile technologique américaine. Cela soulève des préoccupations sur le contrôle des données et la sécurité des informations sensibles. Aujourdhui, lEurope se retrouve dos au mur face au risque que les États-Unis utilisent laccès aux infrastructures numériques fournies par des entreprises américaines comme levier dans des négociations géopolitiques.
Le 22 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution qui soutient « l'utilisation de critères d'attribution des marchés publics favorisant les produits européens dans la mesure du possible » et propose une nouvelle législation visant à promouvoir les fournisseurs de services cloud européens. Selon des responsables proches du dossier, l'exécutif de l'Union européenne travaille actuellement sur une nouvelle législation visant à promouvoir la « souveraineté technologique ».
En réaction, le directeur juridique de Google adresse un message sans détour aux dirigeants européens : si vous érigez des barrières contre les technologies étrangères, la région met en péril sa propre croissance économique. Kent Walker est un juriste américain qui occupe depuis 2021 les fonctions de président des affaires internationales et de directeur juridique de Google & Alphabet. Depuis 2006, Walker conseille le conseil d'administration et la direction d'Alphabet Inc. sur des questions juridiques et politiques, ses relations avec les gouvernements du monde entier, ses politiques en matière de contenu sur ses différents services et ses efforts philanthropiques.
Cet avertissement intervient alors que Bruxelles intensifie ses efforts pour réduire sa dépendance vis-à-vis des géants technologiques américains. Les dirigeants de l'UE se sont réunis jeudi 12 février pour un sommet en Belgique. L'événement est axé sur les moyens d'accroître la compétitivité européenne dans une économie mondiale plus volatile. Walker a appelé à trouver un juste milieu qu'il qualifie d'« souveraineté numérique ouverte ». Dans le cadre de ce modèle, l'entreprise vise à conclure des partenariats avec des entreprises européennes. Ces partenariats « permettront un contrôle local, un stockage local des informations et une capacité locale à garantir le respect des exigences européennes ».
Walker a également exprimé son inquiétude face au manque d'harmonisation internationale. Le président américain Donald Trump et le président français Emmanuel Macron se sont déjà « affrontés » sur la question de la réglementation numérique. Walker a déclaré que pour éviter de nouvelles frictions, les entreprises américaines travaillent en partenariat avec des entreprises européennes. Si nous avons 190 pays avec 190 règles différentes, il est très difficile de créer des logiciels », a déclaré M. Walker, tout en préconisant une « approche pragmatique et tournée vers l'avenir », en particulier en matière d'IA.
Il a fait remarquer que les « frictions réglementaires » pourraient priver les entreprises européennes des meilleurs outils numériques pendant la transition technologique la plus compétitive de l'histoire. « La transition vers l'IA est la transition technologique la plus compétitive que nous ayons jamais connue. Le marché évolue plus rapidement que les règles à l'heure actuelle », a-t-il déclaré à la publication.
La Commission, qui mène actuellement plusieurs enquêtes sur Google, est en phase finale de négociations avec l'entreprise au sujet d'enquêtes menées dans le cadre de sa loi sur les marchés numériques, qui vise à uniformiser les règles du jeu pour les petits concurrents. Walker a déclaré que Google était « optimiste quant à la possibilité de résoudre ces problèmes et de répondre aux préoccupations soulevées, d'une manière qui reste positive pour l'économie européenne et les consommateurs européens ».
En 2026, les pays s'inquiètent de plus en plus de leur dépendance vis-à-vis des entreprises technologiques américaines car elles peuvent servir de moyens de sanctions comme lillustre le cas du juge français de la CPI Nicolas Guillou. Ce dernier a toute sa vie numérique et financière qui est désormais sévèrement restreinte en raison des sanctions globales ordonnées à son encontre par Donald Trump. Ces sanctions font suite à sa participation à la décision de la Cour pénale internationale (CPI) de délivrer des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre. Les initiatives daffranchissement des technologies américaines vont donc en se multipliant.
Source : Kent Walker au Financial Times
