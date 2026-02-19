qui ajoute que les effets peuvent être durables
Des chercheurs ont mené une étude structurée sur les effets politiques de l'algorithme de recommandation de X (ex-Twitter). Leurs conclusions confirment ce que beaucoup soupçonnaient : le fil « Pour vous » favorise nettement le contenu conservateur au détriment des médias traditionnels. L'analyse du fil algorithmique révèle que les publications à caractère conservateur ont environ 20 % de chances supplémentaires d'y apparaître, contre seulement 3,1 % pour les contenus libéraux. Cette conclusion intervient peu après que l'UE a infligé une amende de 120 millions d'euros à X, soupçonné de manipulation algorithmique par les autorités françaises.
X (anciennement Twitter) avait un fil d'actualité chronologique jusqu'en 2016, date à laquelle la société a décidé de donner aux utilisateurs la possibilité de passer à un fil d'actualité sélectionné pour eux par un algorithme. Après le rachat de la plateforme par Elon Musk pour 44 milliards de dollars en 2022, la page « Pour vous », définie par l'algorithme, est devenue la page par défaut, avec un onglet pour les personnes que les utilisateurs suivent.
Et récemment, l'algorithme est devenu « purement » basé sur Grok, alias MechaHitler, l'IA très controversée d'Elon Musk. Au cours des dernières années, nombreux sont les utilisateurs qui ont accusé l'algorithme de X de « favoriser les contenus de droite ». Une enquête menée l'année dernière par Sky News a révélé que l'algorithme favorisait les contenus de droite et extrémistes, ainsi que les publications des politiciens appréciés par Elon Musk.
Cet effet était plus prononcé sur les comptes qui adhéraient déjà quelque peu à ces convictions, mais il était visible dans tout le spectre politique. Ce parti pris de droite vient d'être confirmé par une équipe de chercheurs des universités Bocconi (Italie), de Saint-Gall (Suisse) et de l'École d'économie de Paris.
En surveillant le flux « Pour vous », l'équipe a découvert que le fil algorithmique était non seulement plus engageant, mais qu'il favorisait également les contenus conservateurs par rapport aux contenus libéraux et les publications des militants politiques par rapport aux médias d'information. Les contenus conservateurs ont 20 % plus de chances d'apparaître dans un fil algorithmique, contre 3,1 % plus de chances pour les contenus de nature libérale.
X perçu comme une chambre d'écho du conservatisme d'Elon Musk
L'algorithme de X rend les opinions politiques des utilisateurs plus conservatrices. Le contraste était encore plus prononcé en ce qui concerne le traitement des actualités par l'algorithme. Les actualités traditionnelles apparaissaient environ 58 % moins souvent dans les flux algorithmiques des utilisateurs, tandis que les publications des militants politiques apparaissaient 27,4 % plus souvent et celles des comptes de divertissement 21,5 % plus souvent.
Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont interrogé un groupe d'utilisateurs américains de X sur leurs convictions politiques et leur utilisation de la plateforme. Ils ont ensuite assigné de manière aléatoire à chaque utilisateur un fil d'actualité chronologique ou algorithmique pendant sept semaines.
À la fin de l'expérience, ceux qui étaient passés du fil chronologique au fil algorithmique pendant sept semaines ont déclaré avoir adopté des opinions politiques plus conservatrices. En revanche, ceux qui utilisaient auparavant le fil algorithmique et qui sont passés au fil chronologique n'ont pas changé d'avis.
Les utilisateurs concernés sont devenus plus réceptifs aux discours de Donald Trump et de la Russie. Plus précisément, ces derniers ont déclaré se soucier davantage des priorités politiques conservatrices telles que l'immigration, et ont exprimé une opinion plus négative sur les multiples enquêtes criminelles ouvertes contre Donald Trump en 2023, ainsi qu'une opinion plus favorable au Kremlin concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Cela s'est produit malgré le fait que les utilisateurs n'aient pas signalé de changement dans leur affiliation politique ou leur niveau de « polarisation affective », un terme clé utilisé par les psychologues politiques pour définir une animosité profonde envers les groupes opposés à celui auquel on adhère.
Des effets potentiellement durables
Selon l'équipe de chercheurs, le déplacement idéologique observé ne serait pas temporaire. Les utilisateurs exposés à l'algorithme ont commencé à suivre davantage de comptes d'activistes conservateurs, sans pour autant suivre davantage de médias ou de comptes libéraux. Les chercheurs en concluent que l'algorithme façonne en profondeur l'environnement informationnel de long terme des utilisateurs, bien au-delà de la durée de l'expérience.
« Nos résultats démontrent que l'algorithme influence considérablement les choix des utilisateurs en matière d'abonnement, ce qui indique que les algorithmes façonnent l'exposition au contenu plus qu'on ne le pensait auparavant », affirment les auteurs de l'étude. L'algorithme peut avoir un impact durable sur les utilisateurs.
L'équipe souligne les limites de l'étude
Les auteurs précisent que leurs conclusions ne peuvent être généralisées au-delà du contexte spécifique étudié. L'expérience portait sur « une plateforme, un pays et une période », et les effets « pourraient être différents dans d'autres contextes ». De plus, les participants étaient des utilisateurs actifs de X qui ont été rémunérés pour avoir suivi les instructions de configuration du fil d'actualité pendant sept semaines, ce qui signifie qu'ils « pourraient ne pas être pleinement représentatifs de l'ensemble des utilisateurs ».
En outre, il existait des « différences sociodémographiques » entre les utilisateurs qui utilisaient initialement un fil d'actualité chronologique et ceux qui utilisaient initialement un fil d'actualité algorithmique, même si ces différences ne semblaient pas expliquer les résultats de l'expérience.
Ces conclusions interviennent dans un contexte déjà sous tension
Cette étude intervient dans un contexte où X fait l'objet d'investigations similaires. La police française a récemment perquisitionné les bureaux parisiens de la plateforme dans le cadre d'une enquête sur une possible manipulation algorithmique à des fins politiques, une enquête qu'Elon Musk a qualifiée de « politiquement motivée ». Les autorités françaises reprochent au site de favoriser la propagation de la désinformation et du négationnisme.
Les autorités françaises examinent également des accusations liées à la création de deepfakes sexuels non consentis à l'aide du chatbot IA Grok d'Elon Musk, à des défaillances en matière de protection des enfants et à une possible extraction frauduleuse de données par un « groupe organisé ».
En décembre, l'UE inflige une amende de 120 millions d'euros à la plateforme X d'Elon Musk pour avoir utilisé de manière trompeuse les badges bleus, en violation du règlement européen sur les services numériques (DSA). Elon Musk a vivement contesté cette amende et a réclamé la dissolution de l'UE.
