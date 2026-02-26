Stripe évalué à 159 milliards $ dans le cadre d'une offre publique d'achat : l'offre pour racheter des actions soulage la pression exercée sur l'entreprise pour qu'elle entre en bourse

Stripe, Inc. est une multinationale irlandaise-américaine spécialisée dans les services financiers et les logiciels en tant que service (SaaS), dont les deux sièges sociaux sont situés à South San Francisco, en Californie, aux États-Unis, et à Dublin, en Irlande. La société propose principalement des logiciels de traitement des paiements et des interfaces de programmation d'applications pour les sites web de commerce électronique et les applications mobiles. En 2024, Stripe est la plus grande société privée de technologie financière, avec une valorisation d'environ 107 milliards de dollars et un volume de paiements traités de plus de 1 400 milliards de dollars.
Récemment, l'offre publique d'achat lancé par Stripe pour racheter les actions de ses employés actuels et anciens valorise le géant du traitement des paiements à 159 milliards de dollars. La société a déclaré dans un communiqué de presse que la plupart des fonds destinés à l'offre proviennent des sociétés de capital-risque Thrive Capital, Coatue, a16z et d'autres. Stripe rachète également une partie des actions. Cette vente permet aux employés actuels et anciens de Stripe qui détiennent des actions de monnayer une partie de leurs participations.
De plus, selon les consultants et les investisseurs qui suivent Stripe, cette offre publique d'achat indique que la société, qui mise fortement sur la croissance du commerce agentique et des stablecoins, n'est pas encore prête à entrer en bourse. Une offre publique d'achat agit comme une sorte de soupape de pression, ont-ils déclaré lors d'entretiens avant l'annonce de la société. Les premiers investisseurs et employés cherchent à liquider leurs actions, et la meilleure façon d'y parvenir est de les laisser vendre. Une offre publique d'achat permet à Stripe de soulager une partie de cette pression en offrant aux employés et aux investisseurs une journée de paie.
« Quelle que soit la pression qui s'exerce en faveur d'une introduction en bourse, ces offres publiques d'achat constituent à 100 % une soupape de décompression », a déclaré Amias Gerety, associé de la société de capital-risque QED Investors, basée à Alexandria, en Virginie. « Il existe de nombreuses bonnes raisons d'être une société cotée en bourse. L'une d'entre elles est d'offrir des liquidités aux premiers investisseurs et aux employés, et cela élimine cette raison particulière. »
Steve Klebe, qui était responsable des performances des paiements d'entreprise chez Stripe jusqu'en 2022 et qui est aujourd'hui consultant indépendant et investisseur chez Stripe, pense toujours que la société finira par entrer en bourse. « Je ne pense simplement pas que cela se produira cette année », a-t-il déclaré.
Axios a été le premier à annoncer, le 9 février, que Stripe envisageait une offre publique d'achat évaluant l'entreprise à 140 milliards de dollars, soit plus que les 91,5 milliards de dollars utilisés par l'entreprise lors de sa dernière offre d'achat d'actions des employés en février 2025. « Lorsque vous lancez une offre publique d'achat, vous proposez d'acheter les actions de n'importe qui à un prix fixe », a expliqué Gerety. Une offre publique d'achat signale aux investisseurs qu'ils auront la possibilité de tirer profit de leurs investissements, a-t-il déclaré.
Stripe reste « très rentable », ont écrit les fondateurs de Stripe, Patrick et John Collison, dans leur lettre annuelle, le volume total de Stripe ayant augmenté de 34 % l'année dernière pour atteindre 1 900 milliards de dollars par rapport à 2024. Les Collison n'ont fourni aucune donnée spécifique sur les revenus ou les bénéfices dans leur lettre. Patrick Collison est le PDG de Stripe et John en est le président. « Ils en sont probablement à un stade où ils n'ont vraiment pas besoin d'entrer en bourse », a déclaré Klebe.
À certains égards, cependant, Stripe agit déjà comme une société cotée en bourse. Le prestataire de services de paiement publie régulièrement certains de ses résultats financiers, par exemple, ce qu'une société privée n'est pas tenue de faire. Les frères Collison ont l'habitude de répondre de manière ambiguë aux questions concernant les perspectives d'une introduction en bourse. En janvier 2023, les fondateurs avaient annoncé à leurs employés que la société serait cotée en bourse dans l'année à venir, mais cette date butoir est passée sans qu'aucun signe d'introduction en bourse ne se profile. Un an plus tard, John Collison a déclaré qu'il n'y avait « aucune nouvelle à partager » concernant l'introduction en bourse. « Probablement à un moment donné », a répondu Patrick Collison en septembre 2024 s'il envisageait une introduction en bourse.
Néanmoins, les fondateurs ressentent sans doute une certaine pression pour offrir des rendements importants à leurs premiers investisseurs, a déclaré Klebe. Mais « s'ils sont désormais en mesure de lancer ces offres publiques d'achat et de donner aux premiers employés et aux premiers investisseurs un moyen de se débarrasser d'une partie de leurs actions, cela leur enlève beaucoup de pression », a-t-il ajouté.
Une introduction en bourse présente également des inconvénients que Stripe pourrait essayer d'éviter pour le moment, a déclaré Nik Milanovic, associé chez The Fintech Fund, un fonds de capital-risque basé à New York qui se concentre sur les startups fintech en phase de démarrage. Être une société cotée en bourse implique « des obligations d'information et de conformité, des pressions trimestrielles sur les performances et les risques liés aux actionnaires activistes des marchés publics », a déclaré Milanovic.
Cette annonce intervient alors que Stripe a annoncé en septembre 2025 le lancement d'une nouvelle blockchain appelée « Tempo ». Il s'agit d'une blockchain de couche 1 (Layer 1) conçue pour rendre les transactions en stablecoins aussi rapides et fluides que possible. Ce projet intervient dans un contexte où le boom des cryptomonnaies et la course à la blockchain pour les paiements rapides en stablecoins sintensifient. Mais il suscite des critiques dans la communauté. Une blockchain contrôlée par Stripe souligne une contradiction entre lobjectif affiché de la technologie et sa mise en uvre réelle.
Voici le communiqué de Stripe :
Stripe publie sa lettre annuelle 2025 et annonce une offre publique d'achat visant à fournir des liquidités à ses employés actuels et anciens
Stripe, la société de services financiers programmables, a signé des accords avec des investisseurs afin de fournir des liquidités aux employés actuels et anciens de Stripe par le biais d'une offre publique d'achat à une valorisation de 159 milliards de dollars (135 milliards d'euros). Si la majorité des fonds destinés à l'offre publique d'achat sont fournis par des investisseurs tels que Thrive Capital, Coatue, a16z et d'autres, Stripe utilisera également une partie de son propre capital pour racheter des actions.
Stripe a également publié sa lettre annuelle 2025 à la communauté Stripe, détaillant une année solide pour les entreprises sur Stripe et l'économie Internet en général. Les entreprises utilisant Stripe ont généré un volume total de 1 900 milliards de dollars, soit une hausse de 34 % par rapport à 2024, ce qui équivaut à environ 1,6 % du PIB mondial. Au-delà des paiements, la suite Revenue de Stripe (qui comprend Stripe Billing, Invoicing, Tax, etc.) est en passe d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars cette année.
Dans la lettre, les cofondateurs Patrick et John Collison ont écrit :
« Nos services financiers programmables alimentent désormais plus de 5 millions d'entreprises, directement ou via des plateformes, y compris toutes les grandes entreprises d'IA, bon nombre des plus grandes sociétés de premier ordre (90 % du Dow Jones Industrial Average), la plupart des plus grandes entreprises technologiques (80 % du Nasdaq 100) et une part importante des start-ups nouvellement créées (25 % de toutes les sociétés du Delaware sont désormais créées avec Stripe Atlas) [...] Stripe est restée très rentable, ce qui nous a permis de continuer à investir massivement dans le développement de produits (avec plus de 350 mises à jour de produits l'année dernière) ainsi que dans des acquisitions. [...] Dans l'ensemble, 2025 a été une année forte pour l'économie Internet, et nous sommes ravis de voir autant de clients de Stripe obtenir d'aussi bons résultats. »
Kareem Zaki, partenaire chez Thrive Capital, a déclaré : « Après une décennie de partenariat et après avoir observé leur travail de près, nous pensons que Stripe a mis en place la première infrastructure financière pour l'économie Internet, sur laquelle s'appuient les entreprises à la croissance la plus rapide pour les paiements, la facturation, la prévention de la fraude, la fiscalité, etc. Si leur activité principale n'a jamais été aussi forte, nous pensons que les chapitres les plus transformateurs de leur histoire sont en train de s'écrire. Nous pensons que l'avance de Stripe ne fera que s'accroître dans le domaine des transactions financières grâce à son leadership dans le commerce agentique, les stablecoins, etc. »
Les nouvelles entreprises sur Stripe se développent à une vitesse record
La cohorte 2025 des nouvelles entreprises sur Stripe est la plus performante de l'histoire de la société. Plus de nouvelles entreprises que jamais ont rejoint Stripe en 2025, dont plus de la moitié (57 %) sont basées en dehors des États-Unis. Les entreprises de la cohorte 2025 ont connu une croissance environ 50 % plus rapide que celles de la cohorte 2024. Le nombre d'entreprises ayant atteint un chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) de 10 millions de dollars dans les trois mois suivant leur lancement a doublé par rapport à 2024. Les entreprises constituées via Stripe Atlas sont également rentables plus rapidement : en 2025, 20 % des start-ups Atlas ont facturé leur premier client dans les 30 jours, contre 8 % en 2020.
Les entreprises présentes sur Stripe sont de plus en plus internationales par défaut
Au cours des dernières années, le modèle d'expansion pays par pays s'est effacé. Le « marché intérieur » d'une nouvelle génération d'entreprises Internet est l'Internet lui-même. Presque tous les produits d'IA reconnaissables ont été lancés par défaut à l'échelle mondiale, notamment ChatGPT, Claude, Replit, Lovable, Base44, Vercel, Cursor, Midjourney et bien d'autres. Parmi les entreprises Stripe dont les revenus sont principalement internationaux, 30 % de ces revenus proviennent de pays qui ne sont ni leur marché national ni l'une des 10 premières économies mondiales.
« Il ne s'agit pas seulement d'une augmentation des revenus provenant d'une « longue traîne » d'utilisateurs internationaux. Dans de nombreux cas, la « longue traîne » représente une grande partie du chien », ont écrit les Collison.
Construire l'infrastructure économique de l'IA
Le commerce agentique est entré dans une phase de construction et d'expérimentation dans le monde réel....
