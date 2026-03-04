Deux des services en ligne les plus populaires sur Internet, Speedtest et Downdetector d'Ookla, sont vendus au consultant informatique et fournisseur de services Accenture dans un accord à 1,2 milliard $

Deux des services en ligne les plus populaires sur Internet, Speedtest et Downdetector d'Ookla, sont vendus au consultant et fournisseur de services informatiques Accenture dans le cadre d'un accord d'une valeur de 1,2 milliard de dollars en espèces. Le propriétaire Ziff Davis a accepté de vendre l'intégralité de sa division connectivité afin que l'entreprise puisse se concentrer sur ses sites web principaux tels que IGN et Mashable.
L'accord, qui inclut Ekahau et RootMetrics ainsi que tous leurs actifs, intervient plus de dix ans après le rachat d'Ookla par Ziff Davis pour 15 millions de dollars en 2014. RootMetrics a été racheté en 2016. Ekahau est utilisé pour concevoir, mesurer et dépanner les réseaux sans fil. RootMetrics est une marque de test et d'analyse de réseaux mobiles qui mesure les performances cellulaires dans le monde réel.
Accenture est une société multinationale de conseil en technologie dont le siège social est situé à Dublin, en Irlande. Fondée en 1989, Accenture fournit des services de conseil en technologies de l'information et en gestion dans 120 pays à travers le monde. Accenture indique qu'elle prévoit d'intégrer les produits de données d'Ookla à ses propres services, afin d'aider les fournisseurs de services de communication (CSP), les hyperscalers et les entreprises à optimiser leurs réseaux Wi-Fi et 5G critiques.
Accenture a présenté cette acquisition comme une initiative propre à l'ère de l'IA, arguant que la télémétrie réseau est devenue « critique pour les entreprises », celles-ci transférant davantage de charges de travail vers la périphérie et s'efforçant de réduire la latence pour les applications en temps réel. Le cabinet de conseil affirme vouloir intégrer les données de benchmarking et d'incidents d'Ookla dans des offres de « réseau intelligent » de bout en bout, afin que les clients puissent détecter les problèmes plus rapidement, valider les mises à niveau et mieux cibler leurs dépenses d'infrastructure.
Accenture note qu'Ookla capture plus de 1 000 attributs par test et enregistre plus de 250 millions de tests initiés par les consommateurs chaque mois, en plus des tests contrôlés en voiture, à pied et intégrés. Elle ajoute qu'Ookla emploie environ 430 experts spécialisés dans l'ingénierie logicielle, l'ingénierie des radiofréquences et la science des données.
Ziff Davis, quant à lui, encaisse à un prix qui fait passer son précédent achat d'Ookla pour l'affaire de la décennie. La division Connectivity a rapporté 231 millions de dollars l'année dernière (environ 16 % du chiffre d'affaires total de Ziff Davis) et que la société prévoit d'utiliser le produit de la vente à des fins générales et conformément à ses accords de dette. La transaction devrait être conclue dans les prochains mois, sous réserve des conditions habituelles et des autorisations réglementaires.
Pour les utilisateurs quotidiens, Speedtest et Downdetector devraient continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait : l'un mesure la vitesse de votre FAI (ou son manque de vitesse), l'autre confirme si votre service préféré est vraiment en panne et pas seulement votre routeur. Mais une fois qu'ils feront partie d'un géant des services, attendez-vous à ce que les innovations les plus spectaculaires se retrouvent d'abord du côté des entreprises, où Accenture pourra facturer les tableaux de bord, les analyses comparatives et les travaux d'optimisation.
