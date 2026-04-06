La coupure d'Internet en Iran est désormais la plus longue de l'histoire mondiale : la société iranienne vit sous le coup de la plus longue coupure d'Internet jamais imposée à un État tout entier dans le monde

C'est un triste record mondial : la société iranienne vit aujourd'hui sous la plus longue coupure d'Internet jamais imposée à un État entier dans le monde. Cela fait aujourd'hui 37 jours que la société iranienne est hors ligne, ce qui entraîne des restrictions massives dans la vie quotidienne. La coupure a été imposée par le régime au pouvoir le 28 février, à la suite des attaques menées par les États-Unis et Israël contre le pays. Pendant la coupure d'Internet actuelle, seul un réseau national très limité est accessible à la population iranienne ; tout le reste est inaccessible.
LIran vit lune des coupures dinternet les plus longues et les plus sévères de son histoire. Au-delà dun simple blackout destiné à étouffer linformation, un rapport de janvier 2026 révèle que le régime iranien teste une architecture de réseau à deux niveaux qui réserverait laccès complet au web mondial à une élite privilégiée, tout en confinant la grande majorité de la population à un intranet strictement surveillé. Cette transformation radicale de linfrastructure numérique a des implications économiques, sociales et politiques profondes, et soulève des inquiétudes majeures parmi les défenseurs des libertés numériques et les observateurs internationaux.
Un nouveau rapport montre que la coupure d'Internet en Iran est désormais la plus longue de l'histoire mondiale. C'est un triste record mondial : la société iranienne vit aujourd'hui sous la plus longue coupure d'Internet jamais imposée à un État entier dans le monde. Cela fait aujourd'hui 37 jours que la société iranienne est hors ligne, ce qui entraîne des restrictions massives dans la vie quotidienne. Les coupures d'Internet à travers le monde sont analysées par l'organisation Netblocks, qui a également attiré l'attention sur ce fait.
La coupure a été imposée par le régime au pouvoir le 28 février, à la suite des attaques menées par les États-Unis et Israël contre le pays. La plus longue coupure dInternet de lhistoire iranienne à ce jour navait été imposée quen janvier, à la suite de manifestations de masse contre le régime à Téhéran. Ces manifestations avaient été brutalement réprimées par le régime. Selon les médias, on dénombre environ 30 000 morts.
Pendant la coupure d'Internet actuelle, seul un réseau national très limité est accessible à la population iranienne ; tout le reste est inaccessible, notamment les réseaux sociaux comme Instagram. Le régime avait auparavant confirmé des exceptions à la coupure d'Internet pour les partisans du régime afin de garantir ses objectifs de propagande. Peu avant le Nouvel An persan, l'accès à Internet a été encore restreint et les accès Internet qui fonctionnaient auparavant pour les partisans du régime ont également été en grande partie interrompus.
Le commerce en ligne est pratiquement au point mort, avec des centaines de milliers d'entreprises touchées. Le secteur informatique souffre également de cette situation. Selon Netblocks, la connectivité Internet à l'échelle nationale se situe à environ 1 % des niveaux normaux.
Auparavant, c'était le Soudan qui détenait le record de la plus longue coupure d'Internet imposée à ses citoyens : du 3 juin 2019 au 9 juillet 2019, l'accès à Internet dans ce pays africain avait été presque entièrement bloqué, avec 36 jours complets sans connexion. Cette situation faisait suite à une attaque brutale menée par l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, contre des manifestants à Khartoum, la capitale du Soudan, qui avait fait au moins 100 morts.
Une solution prochaine ne semble pas plausible. En effet, fin mars, l'Iran aurait menacé d'endommager les câbles Internet sous-marins en mer Rouge, ce qui aurait un impact considérable sur la vitesse d'Internet dans de nombreux pays à travers le monde. Il convient de noter que cette menace na pas été directement confirmée par les autorités iraniennes ni par les principaux services de renseignement.
Sous les eaux de la mer Rouge se trouve un réseau dense de câbles à fibre optique qui acheminent environ 30 % du trafic Internet régional et relient des continents comme lAsie, lEurope et le Moyen-Orient. Ceux-ci sont chargés de transporter tout type de données, des transactions financières et des services cloud aux appels vidéo, aux e-mails et aux charges de travail liées à lIA. Ces câbles relient également certaines des infrastructures d'IA émergentes les plus importantes au monde. Couper ces câbles ne se limiterait pas à ralentir les réseaux sociaux.
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