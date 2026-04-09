Chrome 147 propose enfin une meilleure solution pour gérer les nombreux onglets ouverts et intègre enfin des onglets verticaux ainsi qu'un mode de lecture immersive pour une meilleure productivité



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Google Chrome est un navigateur web multiplateforme développé par Google. Lancé en 2008 pour Microsoft Windows, il a été conçu à partir de composants logiciels libres issus d'Apple WebKit et de Mozilla Firefox. Des versions ont ensuite été publiées pour Linux, macOS, iOS, iPadOS et Android, où il est actuellement le navigateur par défaut. Le navigateur est également le composant principal de ChromeOS, sur lequel il sert de plateforme pour les applications web. La majeure partie du code source de Chrome provient du projet logiciel libre et open source de Google connu sous le nom de Chromium, mais Chrome est distribué sous licence de logiciel libre propriétaire.En mars 2026, StatCounter estimait que Chrome détenait 75,23 % des parts du marché mondial des navigateurs sur les ordinateurs personnels. C'est le navigateur le plus utilisé sur les tablettes (ayant largement dépassé Safari), et il domine également sur les smartphones. Avec une part de marché de 71,22 % sur l'ensemble des plateformes combinées en décembre 2025, Chrome est le navigateur web le plus utilisé au monde. Chrome compte environ 3,62 milliards d'utilisateurs en mars 2026.Récemment, Google a commencé à déployer deux nouvelles fonctionnalités dans Chrome visant à rendre la navigation et le multitâche plus efficaces. Les utilisateurs ont désormais accès aux onglets verticaux, une option de mise en page qui place les onglets sur le côté de la fenêtre du navigateur. Cela offre une visibilité totale sur les titres des pages et simplifie la gestion des groupes d'onglets, en particulier pour ceux qui gardent de nombreux onglets ouverts à la fois. Pour activer les onglets verticaux, les utilisateurs peuvent cliquer avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle fenêtre Chrome et sélectionner « Afficher les onglets verticalement ».Suite à cette mise à jour, Chrome a introduit un mode de lecture immersif pour une consultation sans distraction. En cliquant avec le bouton droit sur nimporte quelle page et en sélectionnant « Ouvrir en mode de lecture », les utilisateurs peuvent accéder à une interface pleine page repensée qui supprime les éléments visuels non essentiels et se concentre sur le contenu pour faciliter la lecture.Si ces ajouts alignent Chrome sur les autres principaux navigateurs, les onglets verticaux sont disponibles depuis un certain temps déjà dans des navigateurs tels que Microsoft Edge, Vivaldi, Brave, Firefox, Zen, Floorp, Dia et plusieurs autres. Ces changements reflètent la volonté de Google de répondre aux demandes de longue date des utilisateurs visant à améliorer le flux de travail et la productivité au sein du navigateur Chrome.Voici l'annonce de Google :Nous lançons aujourdhui deux nouvelles fonctionnalités conçues pour optimiser votre navigateur et vous aider à maximiser votre productivité dans Chrome.Vous avez désormais la possibilité d'utiliser des onglets verticaux dans Chrome, selon vos préférences. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle fenêtre Chrome et de sélectionner « Afficher les onglets verticalement ». En déplaçant vos onglets sur le côté de la fenêtre de votre navigateur, vous pouvez lire les titres des pages dans leur intégralité et gérer facilement vos groupes d'onglets, même lorsque le nombre d'onglets atteint les deux chiffres. Cette disposition est idéale pour le multitâche et vous fait gagner du temps en vous assurant de ne jamais perdre un onglet.Et le mode de lecture, une fonctionnalité Chrome très appréciée pour se concentrer pleinement, est encore amélioré grâce à une nouvelle interface en plein écran. Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle page et sélectionnez « Ouvrir en mode de lecture » pour éliminer les distractions visuelles et transformer une page Web chargée en une expérience de lecture immersive, centrée sur le texte.Essayez ces deux fonctionnalités pour découvrir à quel point un peu plus de concentration peut faire une grande différence.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?