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LinkedIn, Reddit, les régies publicitaires : les coupables identifiés par la communauté

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L'arme : le déclassement SEO, y compris pour les bibliothèques tierces

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Google a annoncé l'élargissement de ses politiques anti-spam afin de viser explicitement le back button hijacking, désormais classifié comme violation de la catégorie « pratiques malveillantes ». Le principe est simple à comprendre, et c'est précisément ce qui le rend exaspérant : lorsqu'un internaute clique sur le bouton retour, son attente est claire ; retourner là d'où il vient. Le détournement du bouton retour consiste à interférer avec la navigation du navigateur pour empêcher l'utilisateur de revenir à la page précédente.Le mécanisme technique sous-jacent n'a rien d'exotique. Il repose généralement sur l'API JavaScript, qui permet d'ajouter silencieusement des entrées dans la pile d'historique du navigateur. Imaginez cet historique comme une pile de cartes : normalement, naviguer vers un article en ajoute une seule. Avec le détournement, le site en insère cinq supplémentaires, forçant l'utilisateur à appuyer cinq fois sur retour avant d'atteindre sa destination initiale.L'objectif est invariablement le même : allonger artificiellement la durée de session ou déclencher une impression publicitaire supplémentaire auprès d'un visiteur déjà en train de partir. Ce que Google qualifie désormais de spam, l'industrie publicitaire l'appelait encore récemment « optimisation de l'engagement ».L'annonce a immédiatement provoqué un déferlement de témoignages sur les sites spécialisés, où les commentaires ce sont comptés par centaines en quelques heures. Les utilisateurs n'ont pas tardé à nommer les récidivistes.Un développeur a détaillé avec précision le fonctionnement de LinkedIn : lorsqu'un utilisateur accède à un lien partagé, la plateforme utilisepour substituer silencieusement l'URL courante par celle de la page d'accueil, une opération qui n'ajoute pas d'entrée dans l'historique, puis pousse manuellement l'URL originale dans la pile. Résultat : l'utilisateur croit revenir en arrière, mais se retrouve sur le fil LinkedIn, où son flux tente de le retenir.Reddit est également cité, notamment sa version moderne qui se comporte comme une application mobile. Sur la version récente du site, le bouton retour ne fonctionne tout simplement plus selon de nombreux utilisateurs. La liste ne s'arrête pas aux réseaux sociaux : plusieurs commentateurs signalent le portail Azure de Microsoft comme un contrevenant notable, où la navigation arrière produit des résultats imprévisibles, souvent attribués à l'usage de modales plein écran mal gérées.Un intervenant note que certains sites d'actualités affichent une publicité plein écran dès que l'utilisateur tente de quitter la page, une variante du détournement encore plus agressive. Ces comportements, longtemps tolérés faute de sanction formelle, sont précisément ceux que Google entend cibler.La sanction annoncée par Google est double. Les pages pratiquant le détournement du bouton retour s'exposent à des actions manuelles de spam ou à des pénalités algorithmiques automatisées, susceptibles d'affecter leur visibilité dans les résultats de recherche.Mais c'est la question de la responsabilité qui constitue le véritable coup de théâtre de l'annonce. Google reconnaît explicitement que certains cas de détournement ne proviennent pas du code du propriétaire du site, mais de bibliothèques incluses ou de plateformes publicitaires tierces, tout en précisant que la responsabilité incombe néanmoins au site.Ce point a des implications considérables pour les éditeurs qui monétisent leur contenu via des régies programmatiques. Un widget qui était parfaitement propre lors de son installation peut avoir intégré des manipulations d'historique dans une mise à jour ultérieure, sans que le propriétaire du site en soit informé. La mécanique de...