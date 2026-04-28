Méthodologie : détecter le signal dans le bruit

Six hypothèses à l'épreuve des faits

Ce qui ne se confirme pas : les surprises de la recherche

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La vitesse à laquelle le phénomène s'est installé laisse les chercheurs eux-mêmes perplexes. Des chercheurs travaillant avec les données de l'Internet Archive ont découvert qu'un tiers des sites web créés depuis 2022 sont générés par l'IA. Plus précisément, à mi-2025, environ 35 % des sites web nouvellement publiés étaient classifiés comme entièrement ou partiellement générés par l'IA, contre zéro avant le lancement de ChatGPT fin 2022.L'étude, intitulée(littéralement L'impact des textes générés par l'IA sur Internet), est signée par Jonas Doleal (Imperial College London), Sawood Alam et Mark Graham (Internet Archive), et Maty Bohacek (Stanford University). Elle s'appuie sur un corpus massif de pages web archivées sur une période de 33 mois, entre août 2022 et mai 2025, extraites via l'API du Wayback Machine.Pour Doleal, la rapidité du basculement a quelque chose de vertigineux : « Je trouve la rapidité de cette prise de contrôle de l'IA sur le web tout à fait stupéfiante. Après des décennies durant lesquelles les humains l'ont façonné, une part significative d'internet est devenue définie par l'IA en à peine trois ans. Nous assistons, selon moi, à une transformation majeure du paysage numérique en une fraction du temps qu'il a fallu pour le construire. »L'un des défis majeurs de cette recherche était technique : comment identifier de manière fiable un contenu généré par l'IA au sein d'un corpus représentatif du web ? Les chercheurs ont expérimenté quatre méthodes de détection (Binoculars, Desklib, DivEye et Pangram v3) sélectionnées sur la base de leur performance sur le benchmark RAID, et ont procédé à leurs propres vérifications de robustesse selon la longueur du texte, le format HTML ou texte brut, la famille de modèle et la langue. C'est finalement Pangram v3 qui s'est imposé comme le détecteur le plus fiable.La constitution de l'échantillon elle-même posait problème : construire un échantillon statistiquement représentatif du web est difficile, car il n'existe pas d'index central et les domaines populaires sont surreprésentés dans la plupart des explorations automatisées. Les chercheurs ont contourné cela en s'appuyant sur le Wayback Machine et en appliquant une approche d'échantillonnage stratifié multidimensionnel, visant à approximer un tirage aléatoire uniforme parmi les pages web publiquement accessibles publiées entre 2022 et 2025.La véritable originalité de cette étude ne réside pas tant dans la mesure brute du taux de contenus IA que dans la mise à l'épreuve systématique de six grandes théories concernant les effets de cette contamination. Les chercheurs ont testé si la prolifération de l'IA engendrait : une contraction sémantique (appauvrissement de la diversité des idées), une dégradation de la vérité factuelle, une dérive vers un ton uniformément positif et lissé, un tarissement des liens vers des sources externes, une dilution de l'entropie informationnelle (contenus plus longs mais moins denses), et enfin une monoculture stylistique effaçant les voix individuelles. Résultat : seules deux de ces six hypothèses sont confirmées par les données.La contraction sémantique est réelle. Les sites web générés par l'IA affichaient une similarité sémantique 33 % plus élevée que les sites écrits par des humains (0,0701 contre 0,0526). En d'autres termes, les textes produits par les modèles de langage se ressemblent davantage entre eux et tendent à appauvrir le spectre des idées exprimées en ligne, même si les chercheurs prennent soin de distinguer cela d'une monoculture stylistique stricte, qui, elle, n'est pas confirmée statistiquement.La dérive vers le positivisme est tout aussi marquante. Les sites générés par l'IA affichaient des scores de sentiment positif 107 % plus élevés que les sites non-IA (0,7042 contre 0,3400). L'internet devient, sous l'influence de l'IA, un espace structurellement plus enjoué, plus lisse, débarrassé des aspérités, des controverses, des tons acides qui caractérisent souvent l'écriture humaine authentique.La principale surprise de l'étude est l'absence de confirmation empirique pour ce que les chercheurs appellent le « Truth Decay », l'hypothèse que l'IA alimenterait une recrudescence de fausses informations et d'hallucinations sur le web. Aucune corrélation statistiquement significative n'a été trouvée entre le taux de contenu IA et le taux d'erreurs factuelles vérifiables. Les chercheurs ont pourtant mobilisé des vérificateurs humains rémunérés pour valider des affirmations factuelles extraites des sites analysés.Doleal nuance cependant ce résultat rassurant : « Le résultat le plus surprenant était que notre hypothèse de dégradation de la vérité n'a pas été confirmée. Mais il pourrait quand même se passer que l'IA augmente silencieusement le volume d'affirmations invérifiables  des affirmations qui ne peuvent pas être vérifiées par les outils et infrastructures de fact-checking existants. Ou il se peut tout simplement qu'internet n'ait pas été un endroit particulièrement enclin à la vérité pour commencer. »De même, l'hypothèse des « îles épistémiques », selon laquelle les contenus IA citeraient moins leurs sources, n'est pas confirmée : aucune corrélation significative n'a été trouvée entre prévalence de...