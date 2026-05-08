Réseaux sociaux : fin de partie. Un chercheur démontre que les chambres d'écho s'auto-organisent et que l'algorithme peut paradoxalement freiner ce qu'on l'accuse d'amplifier.

Première étude : les chiffres du déclin

Deuxième étude : simuler pour comprendre et tenter de soigner

Six remèdes, six déceptions

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Avant de simuler les réseaux sociaux en laboratoire, Törnberg a d'abord voulu mesurer ce qui se passe réellement sur le terrain. S'appuyant sur les données représentatives des sondages nationaux électoraux américains de 2020 et 2024 (les ANES, référence méthodologique en sciences sociales), il livre dans le Journal of Quantitative Description: Digital Media un tableau statistique qui confirme l'intuition générale tout en la précisant considérablement.L'usage global des plateformes a reculé entre 2020 et 2024, porté par une hausse de la part de la population qui ne les utilise plus du tout, notamment les plus jeunes et les plus âgés. Ce recul n'est pas homogène. Facebook, YouTube et Twitter/X ont perdu du terrain, tandis que TikTok et Reddit ont progressé modestement, reflétant une sphère publique numérique plus fragmentée. Les audiences des plateformes ont vieilli et sont devenues légèrement plus éduquées et plus diverses.Mais c'est la dimension politique qui retient le plus l'attention. Politiquement, la plupart des plateformes se sont déplacées vers les utilisateurs républicains tout en restant, globalement, à dominante démocrate. Twitter/X incarne ce basculement à l'extrême : en 2020, les démocrates surpassaient les républicains à tous les niveaux d'engagement et dominaient massivement l'activité de publication, avec un avantage démocrate d'environ 45 points de pourcentage parmi les publications. En 2024, ce schéma s'est inversé, avec une bascule d'environ 50 points de pourcentage. Les démocrates continuent à visiter la plateforme mais publient beaucoup moins fréquemment, ce qui suggère un glissement d'une participation expressive vers une participation largement passive.La mécanique sous-jacente est claire : sur toutes les plateformes, la publication politique reste étroitement liée à la polarisation affective, les utilisateurs les plus partisans sont aussi les plus actifs. À mesure que les utilisateurs occasionnels se désengagent et que les partisans polarisés restent vocaux, la sphère publique en ligne devient plus petite, plus acérée et plus idéologiquement extrême. Ce que Törnberg appelle un « miroir déformant » qui reflète de moins en moins la société réelle et de plus en plus ses franges les plus clivantes.Fort de ce diagnostic empirique, Törnberg passe à l'étape suivante avec Maik Larooij : si les plateformes dysfonctionnent de façon aussi documentée, peut-on identifier comment les réparer ? Pour répondre à cette question sans dépendre de données que les plateformes refusent de plus en plus de partager, ils construisent leur propre réseau social de toutes pièces.Leur approche, baptisée « simulation sociale générative », combine la modélisation multi-agents standard avec des grands modèles de langage, créant en pratique de petites personnalités IA pour simuler le comportement sur les réseaux sociaux. Ces agents reçoivent des personas issues du sondage national électoral américain, très détaillé sur les électeurs et leurs préférences : ton nom est Bob, tu viens du Massachusetts, tu aimes la pêche (juste pour leur donner quelque chose à quoi s'identifier et une représentation un peu plus riche). Ensuite, ils voient des nouvelles aléatoires du jour et peuvent choisir de les publier, de lire des publications d'autres utilisateurs, de les repartager ou de suivre des comptes.La plateforme ainsi créée est délibérément dépouillée : aucun algorithme de recommandation sophistiqué, aucune publicité ciblée. Et pourtant : « Ce que nous avons trouvé, c'est que nous n'avions pas besoin de mettre des algorithmes, nous n'avions pas besoin de modeler le modèle. Tout est sorti du modèle de base, toutes ces dynamiques », explique Törnberg à Ars Technica. Les trois pathologies documentées empiriquement (chambres d'écho, concentration de l'influence, amplification des voix extrêmes) émergent spontanément, sans qu'on les ait programmées.Les chercheurs identifient un mécanisme de rétroaction entre engagement réactif et formation du réseau comme cause profonde. Le repartage ne fait pas que amplifier du contenu; il construit progressivement le réseau de followers, exposant les utilisateurs à de nouveaux comptes via les reposts de comptes qu'ils suivent déjà. Cela crée un cycle auto-renforçant où l'engagement affectif pilote la croissance du réseau, qui façonne à son tour les expositions futures.Les chercheurs testent alors six interventions : retour au fil chronologique, algorithmes de « pontage » exposant les utilisateurs à des opinions contraires, masquage des métriques d'engagement, et d'autres variantes. Résultat : des améliorations seulement modestes et, dans certains cas, des résultats aggravés. Törnberg...