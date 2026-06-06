« Le trafic généré par les bots a désormais dépassé celui des humains sur Internet », déplore le patron de Cloudflare, qui ne s'attendait pas à ce que le trafic automatisé éclipse celui des humains avant 2027

Les données récentes de Cloudflare indiquent que le volume d'activité des bots sur Internet a officiellement dépassé celui des humains pour la première fois. Cette transition historique, portée par l'essor des agents d'IA, s'est produite bien plus tôt que ne le prévoyaient les experts du secteur. Contrairement aux simples robots de recherche, ces nouveaux systèmes automatisés agissent comme des assistants personnels capables d'effectuer des tâches complexes au nom des utilisateurs. Bien que les humains dominent toujours en temps de présence sur les réseaux sociaux, les machines génèrent désormais la majorité des requêtes HTTP mondiales.
« La croissance rapide du trafic Internet généré par des agents automatisés signifie que les bots ont désormais dépassé le trafic humain en ligne pour la première fois dans lhistoire dInternet. Eh bien, ça sest produit plus vite que je ne lavais prévu », rapporte Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare. Cette évolution rend ses prévisions antérieures bien déconnectées de la réalité ; elles prévoyaient ce dépassement aux alentours de 2027.
Selon les données de Cloudflare, pour la première fois dans lhistoire dInternet, les machines génèrent plus de trafic Web que les humains. Le tableau de bord Radar de Cloudflare estime que les bots représentent 57,5 % de toutes les requêtes HTTP vers du contenu HTML, contre 42,5 % pour les humains.
La nature de ces nouveaux agents qui envahissent le Web
Il est important de distinguer cette nouvelle vague de trafic Internet des bots traditionnels que la plupart dentre vous connaissent, tels que les robots dexploration de sites Web, les indexeurs de recherche, ainsi que les bots malveillants utilisés à des fins de fraude ou dabus. Aujourdhui, Cloudflare recense des agents naviguant sur le Web à la manière des humains, pour le compte dhumains, et ce phénomène prend une grande ampleur.
Ces agents IA effectuent des tâches telles que la lecture de pages produits, la vérification des prix, la réalisation de tâches en plusieurs étapes comme la comparaison de vols, le scraping et l'indexation de contenu Web (mais pour des modèles d'IA, pas pour les moteurs de recherche), et agissent aussi en tant qu'assistants personnels pour commander de la nourriture, comparer et faire des achats, et gérer les interactions avec le service client.
Internet na jamais été conçu pour cela. Le réseau a été conçu autour de l'ergonomie et de l'attention humaines, et tout l'univers de la publicité numérique, des entonnoirs de conversion SaaS, de la monétisation des éditeurs et de l'expérience utilisateur dans le commerce électronique repose sur ce postulat.
Le rapport « 2026 Bad Bot Report » d'Imperva note : les entreprises qui continuent à fonctionner en partant du principe que les utilisateurs sont des humains risquent de mal interpréter leurs propres systèmes. Pour tout investisseur, cela pourrait bouleverser les valorisations dans les secteurs monétisant l'attention humaine, car les actifs médiatiques, sites de commerce électronique et marques ont été conçus pour les humains, et non pour les bots.
La nuance entre requêtes techniques et engagement réel
Malgré la suprématie des bots sur le plan technique, il faut souligner que les métriques de Cloudflare se basent sur les requêtes HTTP et non sur l'engagement global. À ce jour, les données indiquent que les humains demeurent les principaux utilisateurs d'Internet en ce qui concerne le temps réel passé en ligne, notamment lors de l'utilisation d'applications, du visionnage de vidéos en streaming ou du défilement continu sur les réseaux sociaux.
Ces comportements typiquement humains ne génèrent tout simplement pas la même quantité de requêtes techniques ultrarapides que les agents automatisés. Sur le plan géographique, les territoires affichant la plus forte proportion de trafic généré par des bots sont Gibraltar avec 92,1 %, suivi de Singapour et de l'Iran, ce dernier étant potentiellement influencé par une forte utilisation d'outils automatisés de contournement de restrictions.
Les implications en matière de cybersécurité pour le Web
Le rapport « 2026 Bad Bot Report » de Thales a enregistré une multiplication par 12,5 des attaques de bots pilotés par l'IA en 2025 par rapport à l'année précédente, 40 % de l'ensemble du trafic Internet étant désormais classé comme provenant de bots malveillants. La difficulté réside dans la détection : les agents IA opérant de manière malveillante sont, sur le plan comportemental, impossibles à distinguer des agents opérant de manière légitime.
HUMAN Security a constaté que seulement un demi-point de pourcentage sépare le taux dautomatisation bénigne de lautomatisation malveillante sur sa plateforme. Lancienne dichotomie « bot ou pas » ne tient plus, ce qui signifie que la pile de sécurité conçue pour cette dichotomie est déjà obsolète.
Les éditeurs et les annonceurs sont les plus exposés. Le trafic de bots, même lorsquil représente une intention authentique de lutilisateur déléguée à un agent, ne génère pas les pages vues, les durées de session ou les événements de conversion qui sous-tendent les tarifs de la publicité programmatique. Si lassistant IA dun utilisateur visite 5 000 URL en son nom, aucune de ces visites nest enregistrée comme une impression humaine.
L'ensemble de l'infrastructure des plateformes côté demande (DSP) évalue l'inventaire en fonction de l'attention humaine ; un Internet majoritairement composé de bots réduit structurellement la valeur de cet inventaire, même si le nombre total de requêtes augmente. Toute entreprise financée par du capital-risque dont l'économie unitaire repose sur des hypothèses de CPM, de CPC ou de taux de conversion établies avant 2025 doit se réorganiser.
Ce croisement est un catalyseur pour une refonte de la couche didentité du Web. Les agents doivent être authentifiés, autorisés et soumis à des limites de débit différemment des humains ; ils ne doivent pas être bloqués en bloc. Les gagnants du prochain cycle d'infrastructure seront les entreprises qui établissent des rails de confiance pour les machines : identité des agents, vérification des intentions et diffusion de contenu native via les API.
Les conséquences pour les créateurs et l'avenir du Web
Cette explosion du trafic automatisé suscite de vives préoccupations chez les acteurs du Web, certains y voyant même la concrétisation de la théorie de « l'Internet mort ». Les administrateurs de plateformes communautaires subissent de plein fouet l'agressivité de ces agents IA, qui consomment des quantités massives de bande passante et saturent les serveurs, provoquant des pannes qui s'apparentent à des attaques par déni de service (DDoS).
Le blocage des adresses IP s'avère souvent inefficace, ce qui pousse de nombreux propriétaires de sites à envisager de masquer leurs contenus derrière des murs d'inscription obligatoire pour se protéger. Par ailleurs, cette nouvelle réalité soulève des questions fondamentales sur l'avenir du design Web.
Les experts craignent en effet que le Web délaisse l'esthétique humaine au profit d'une structure optimisée pour la lecture par des machines, ainsi que sur l'efficacité des campagnes publicitaires facturées pour des affichages qui ne seront vus que par des robots. L'ampleur du problème va encore plus. Dans le même temps, un tiers des nouveaux sites Web sont créés par l'IA, selon les mesures de Stanford et l'Internet Archive qui en révèlent l'ampleur.
Cloudflare est clairement le principal bénéficiaire à court terme ; l'entreprise a lancé « Pay Per Crawl » en 2025, permettant aux éditeurs de facturer aux robots d'indexation basés sur l'IA l'accès à leur contenu et a bloqué plus de 416 milliards de requêtes de robots IA à la demande des propriétaires de sites. Selon ses données, Cloudflare a également déployé un format « Markdown-for-Agents » spécialement conçu pour être lu par des machines.
Sources : Cloudflare, Imperva, Human Security, Thales
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