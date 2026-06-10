Meta utilisera votre activité sur d'autres sites web pour personnaliser votre fil d'actualité et les réponses de son IA, car le chatbot Meta AI de Mark Zuckerberg sait quels sites web vous avez consultés

Meta de Mark Zuckerberg utilisera les informations provenant des sites web que vous avez consultés pour affiner les recommandations dans votre fil d'actualité et les réponses générées par l'intelligence artificielle (IA). Selon l'entreprise, en exploitant les données recueillies par l'intermédiaire de ses partenaires publicitaires, le chatbot Meta AI pourra proposer des interactions plus personnalisées et des réponses plus pertinentes à chaque utilisateur. Meta souligne toutefois qu'aucune nouvelle donnée n'est collectée et que les utilisateurs conservent le contrôle grâce à des paramètres de confidentialité simplifiés. Alors que l'entreprise présente cette mise à jour comme étant centrée sur l'utilisateur, des inquiétudes persistent quant à la protection de la vie privée face à des expériences d'IA de plus en plus personnalisées.
Mark Elliot Zuckerberg est un homme d'affaires et programmeur américain qui a cofondé le réseau social Facebook et sa société mère, Meta Platforms. Il en est le président, le directeur général (PDG) et l'actionnaire majoritaire. Selon Forbes, la fortune de Mark Zuckerberg était estimée à 220 milliards de dollars en décembre 2025.
Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. La société gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total. Meta est considérée comme faisant partie des « Big Tech ».
Meta franchit une nouvelle étape pour rendre ses recommandations dans le fil d'actualité et ses réponses basées sur l'IA plus pertinentes pour chaque utilisateur, en intégrant les données recueillies auprès de ses partenaires publicitaires dans son ensemble d'algorithmes.
Meta recueille des données auprès de ses partenaires publicitaires afin de personnaliser le contenu publicitaire, notamment grâce aux informations transmises via le code Meta Pixel intégré aux sites web, qui renvoie à Meta des données sur l'activité des visiteurs. Cela permet à Meta de diffuser des publicités plus pertinentes en fonction des actions menées en dehors de sa plateforme. Désormais, ces mêmes informations permettront également d'améliorer les recommandations algorithmiques et les réponses générées par l'IA.
Comme l'explique Meta : « Nous modifions la manière dont nous utilisons les informations que d'autres entreprises partagent déjà avec Meta. Nous utilisons déjà ces données telles que les jeux auxquels vous jouez ou les achats que vous effectuez sur d'autres sites web pour rendre les publicités que vous voyez plus pertinentes. À l'avenir, nous utiliserons ces informations pour personnaliser d'autres aspects de votre expérience, notamment le contenu que vous voyez dans votre fil d'actualité et les réponses générées par l'IA. »
Bien évidemment, Meta présente cette mise à jour comme inoffensive. L'entreprise a pris l'exemple d'un utilisateur ayant récemment acheté une tente en ligne, qui pourrait désormais voir davantage de Reels sur le camping.
À certains égards, cette mise à jour a une portée relativement limitée et n'a pas d'impact significatif sur la consommation de données. Mais l'aspect le plus intéressant pour Meta réside sans doute dans la personnalisation des réponses de Meta AI, qui pourra désormais intégrer davantage d'informations sur les actions hors plateforme afin de fournir des réponses plus pertinentes et mieux ciblées.
Grâce à cela, Meta AI saura quels sites web chaque utilisateur a consultés, ce qu'il a regardé pendant sa visite, ce qu'il a acheté et d'autres détails. Cet ensemble de données élargi permettra d'obtenir des réponses de plus en plus personnalisées de la part de l'IA, ce qui constitue une nouvelle étape vers la vision de Meta : offrir une « superintelligence personnelle » à chacun.
Imaginons maintenant un chatbot Meta AI capable de connaître les préférences des utilisateurs en matière de marques ainsi que leurs activités hors plateforme. Cela permettra de développer des bots IA de plus en plus personnalisés, qui sembleront plus familiers aux utilisateurs. Ces connaissances et cette compréhension pourront ensuite être transmises dans un ton conversationnel. En conséquence, de nombreux utilisateurs pourraient se prendre daffection pour les bots IA de Meta, qui donneront de plus en plus limpression de réfléchir réellement, de connaître véritablement les utilisateurs et de pouvoir agir comme des « amis de confiance ».
Mais ils ne le sont pas. Les chatbots IA ne pensent pas, ils ne sont pas conscients et ils ne sont impressionnants que par la vitesse à laquelle ils peuvent traiter dénormes quantités de données. Cela peut alors convaincre les gens que ces outils IA sont intelligents et quils fournissent des conseils mesurés et réfléchis.
Cette interprétation erronée pourrait avoir des conséquences préoccupantes, car les gens deviennent de plus en plus dépendants de leurs compagnons IA et de plus en plus convaincus que ces outils les connaissent réellement. Cependant, les systèmes d'IA ne sont pas plus vivants que Google Search, qui utilise des données binaires pour fournir des réponses estimées et calculées.
L'ajout de données supplémentaires donnera l'impression que les chatbots sont plus réactifs, ce qui pourrait aussi les faire basculer dans une zone un peu inquiétante. Mais en fin de compte, ces outils ne font que donner l'impression d'une compréhension et d'une attention humaines, une simulation de la vie.
Meta a tenu à rassurer les utilisateurs en précisant que ces données supplémentaires n'auront aucune incidence sur les autorisations et/ou les paramètres existants. Plus important encore, Meta a clairement indiqué dans son communiqué quelle ne collectait aucune nouvelle donnée dans le cadre de cette mise à jour. Les utilisateurs garderont le contrôle sur la manière dont lentreprise utilise leurs données pour personnaliser leur expérience.
Pour faciliter cette gestion, Meta a également regroupé ses outils de contrôle afin de permettre aux utilisateurs de gérer plus facilement lutilisation de leurs informations personnelles.
« Nous proposons actuellement deux paramètres permettant aux utilisateurs de gérer les données d'activité que d'autres entreprises partagent avec nous : "Votre activité hors des technologies Meta" et "Activité provenant d'autres entreprises" », a déclaré Meta. « Au lieu de conserver deux paramètres qui couvrent des domaines similaires, nous simplifions nos options de contrôle et ne proposerons plus le paramètre "Votre activité hors des technologies Meta", qui vous permet de dissocier de votre compte l'activité que les entreprises partagent avec nous. »
Cela pourrait s'avérer utile dans certains contextes, Meta étant désormais en mesure de proposer des recommandations plus ciblées grâce à un ensemble de données plus vaste sur les utilisateurs. Mais cela pourrait aussi être intrusif, et l'utilisation de ces ensembles de données élargis dans les outils d'IA pourrait conduire davantage d'utilisateurs à compter davantage sur les bots IA comme conseillers et compagnons de confiance.
Est-ce une bonne chose ? Pour Meta, oui. Pour les autres, ce n'est pas si évident.
Annonce de Meta
Le communiqué qui a été publié par Meta est présenté ci-dessous :
« Meta personnalise l'expérience de 3,5 milliards de personnes qui utilisent nos applications et nos services chaque jour, en les aidant à accomplir plus rapidement et plus facilement ce pour quoi elles se connectent à nos applications. Les publicités personnalisées aident les utilisateurs à découvrir des contenus qui les intéressent comme un marchand de glaces du coin ou de nouvelles chaussures de randonnée et permettent de maintenir la gratuité de nos services. Les entreprises nous communiquent souvent des informations sur l'activité des utilisateurs sur leurs sites afin de rendre les publicités plus pertinentes. Depuis des années, nous proposons des outils qui aident les utilisateurs à comprendre comment cela fonctionne et à gérer leur expérience, et nous vous présentons aujourdhui quelques mises à jour importantes concernant notre approche.
Utilisation de vos activités sur d'autres plateformes pour une meilleure personnalisation
Nous modifions la manière dont nous utilisons les informations que d'autres entreprises partagent déjà avec Meta. Nous utilisons déjà ces données telles que les jeux auxquels vous jouez ou les achats que vous effectuez sur d'autres sites web pour rendre les publicités que vous voyez plus pertinentes. À l'avenir, nous utiliserons ces informations pour personnaliser d'autres aspects de votre expérience, notamment le contenu que vous voyez dans votre fil d'actualité et les réponses générées par l'IA.
Suppression du paramètre « Votre activité hors des technologies Meta »
Nous proposons actuellement deux paramètres permettant aux utilisateurs de gérer l'activité que d'autres entreprises partagent avec nous : « Votre activité hors des technologies Meta » et « Activité provenant d'autres entreprises ». Au lieu de conserver deux paramètres qui couvrent des domaines similaires, nous rationalisons nos contrôles et ne proposerons plus le paramètre « Votre activité hors des technologies Meta », qui vous permet de dissocier de votre compte l'activité que les entreprises partagent avec nous. Dans le cadre de cette mise à jour, nous élargissons également le paramètre « Activité provenant d'autres entreprises », qui vous permet de contrôler la manière dont nous utilisons ces données pour personnaliser votre expérience.
Vous décidez de l'utilisation de vos données d'activité
Le paramètre « Activité provenant d'autres entreprises » (anciennement « Informations d'activité provenant de partenaires publicitaires ») vous permet de gérer la manière dont nous utilisons ces données d'activité pour personnaliser le contenu que nous vous présentons, qu'il s'agisse de publicités ou, désormais, de contenus non publicitaires. Si vous nous autorisez à utiliser ces données pour vous proposer du contenu personnalisé, les publicités et autres contenus que vous verrez seront plus pertinents. Si vous ne l'autorisez pas, nous n'utiliserons pas ces informations pour vous proposer des publicités ou d'autres contenus plus pertinents.
Ce qui ne change pas
Nous ne collectons aucune nouvelle donnée dans le cadre de cette mise à jour. Il s'agit simplement d'utiliser les informations que les entreprises nous transmettent déjà afin d'améliorer encore davantage votre expérience. Par exemple, si vous avez récemment acheté une tente en ligne, vous pourriez voir davantage de Reels sur le camping.
Ces modifications concernant les paramètres de contrôle et l'utilisation des données entreront en vigueur aux États-Unis et dans plusieurs autres pays à partir du mois prochain, et d'autres pays suivront.
»
Alors que Meta cherche à rendre ses services dIA toujours plus personnalisés, lentreprise investit également massivement dans les infrastructures nécessaires à ses projets en lien avec la superintelligence. Selon plusieurs rapports, lentreprise a récemment adopté des solutions inhabituelles pour accélérer le déploiement de sa capacité de calcul. Faute d'infrastructures achevées à temps, Meta a fait construire des centres de données ressemblant à des tentes remplies de puces d'IA.
Dans le cadre du projet « Prometheus », un campus d'une capacité de l'ordre du gigawatt situé dans lOhio, six structures d'environ 11 613 mètres carrés ont été mises en place afin d'accélérer l'installation des équipements informatiques, chacune étant alimentée par une centrale électrique voisine de 200 mégawatts.
Source : Meta
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Meta crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Meta AI dépasse les 500 millions d'utilisateurs, car le chatbot est accessible dans les applications Meta, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et l'application web, d'après Mark Zuckerberg
Meta AI : Facebook demande l'accès aux photos privées de votre galerie pour vous faire des « suggestions pertinentes », pourquoi la collecte des photos non publiées est plus grave qu'elle n'y paraît
L'application Meta AI fait face à une vague de critiques pour avoir compromis la confidentialité des utilisateurs, qui révèlent sans le savoir leurs secrets les plus intimes et leurs conversations privées
Vous avez lu gratuitement 1 128 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.