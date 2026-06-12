Microsoft Edge et Opera devraient suivre
Google Chrome s'apprête à supprimer définitivement les extensions basées sur Manifest V2. Cette action rendra inopérantes les versions classiques de bloqueurs de publicités comme uBlock Origin. Google affirme que la transition forcée vers Manifest V3 vise à renforcer la sécurité et à réduire la dette technique. Cependant, elle limite l'efficacité des outils de filtrage actuels. D'autres navigateurs utilisant le moteur Chromium, tels que Microsoft Edge, devraient emboîter le pas. Les utilisateurs sont encouragés à se tourner vers des alternatives comme uBlock Origin Lite. Mais les détracteurs appellent à changer de navigateur au profit de Firefox ou Brave.
Google Chrome a entamé la phase finale de l'abandon des extensions basées sur l'architecture Manifest V2 (MV2) au profit de la nouvelle norme Manifest V3. Un ingénieur de Google a confirmé que le navigateur supprime actuellement les indicateurs et les lignes de code qui permettaient de contrôler et de retarder cette transition. Manifest V3 représente un bouleversement majeur sur le marché des extensions, et est controversée depuis sa sortie.
Avec la transition, des extensions très populaires fonctionnant sous l'ancien système Manifest V2, comme le bloqueur de publicités uBlock Origin, vont prochainement disparaître de la liste des extensions disponibles sur le navigateur. Jusqu'à présent, les utilisateurs expérimentés pouvaient encore exploiter certaines astuces pour maintenir leurs extensions sous Manifest V2 actives. Cependant, ces méthodes sont en voie d'élimination définitive.
Par exemple, la modification du registre Windows, qui permettait de prolonger la prise en charge de ces extensions, cessera de fonctionner après la version 151 de Chromium. Google rappelle également que toutes les options de configuration internes à Chromium qui permettent d'autoriser la présence d'anciennes extensions ou de contourner la désactivation de Manifest V2 seront complètement retirées pendant les prochaines mises à jour.
Les raisons invoquées par Google pour justifier la transition
Selon les développeurs de Google, le maintien de l'architecture Manifest V2 n'est plus viable à long terme. Ils justifient cette suppression par une dette technique croissante et des complexités de mise en uvre, ainsi que par d'importants risques liés à la sécurité. Google affirme d'ailleurs avoir découvert récemment plusieurs failles de sécurité spécifiques au système Manifest V2, ce qui rend impossible le maintien indéfini de cette fonctionnalité.
Dès mars 2025, cette transition a rendu certaines extensions soudainement inutilisables, même s'il était encore possible d'y accéder grâce à une solution de contournement. D'ici la fin du mois de juin, cependant, même cela ne fonctionnera plus. Une future version de Chrome bloquera tous les modules complémentaires encore basés sur Manifest V2. Le facteur décisif ici est le drapeau « ExtensionManifestV2Disabled » dans le code de Chrome.
On ne sait pas encore très bien si celui-ci sera définitivement désactivé dans Chrome 150 ou 151, car les analyses divergent sur ce point. Dans Chrome 150, il semble encore possible dactiver ce drapeau, du moins dans une certaine mesure. Voici ce qui est confirmé : une fois que la mise à jour sera effective, il ny aura plus de retour en arrière possible. Il sera nettement plus difficile dutiliser des bloqueurs de publicités comme uBlock Origin.
Pour y parvenir, il faudra recourir aux paramètres de développement et effectuer des modifications qui rendront Chrome moins stable. « Google est en train d'avoir le dessus sur les bloqueurs de publicité, mais cela risque de déclencher un exode vers Firefox et participer à la renaissance de ce dernier », a écrit un critique. Voici un aperçu des changements à venir dans les dernières versions de Chromium :
- Chromium 150 a perdu l'option ExtensionManifestV2Disabled ;
- Chromium 151 perdra l'option ExtensionManifestV2Unsupported ;
- Chromium 151 perdra l'option ExtensionManifestV2Availability ;
- Chromium 151 perdra probablement l'option AllowLegacyMV2Extensions.
Google et son combat contre les bloqueurs de publicités
Un manifeste est un fichier JSON qui accompagne une extension et que le navigateur peut lire pour obtenir des informations telles que son nom, son numéro de version, les autorisations dont elle a besoin, etc. Le nouveau Manifest V3 introduit des changements controversés dans les règles pour les extensions. Lun d'entre eux est la suppression de lAPI WebRequest, qui permettait aux extensions de modifier les requêtes réseau à la volée.
Cette API est utilisée par les extensions de blocage de publicités qui peuvent créer des listes de sites Web (serveurs publicitaires) à bloquer ou à filtrer. Google veut remplacer cette API par une nouvelle API, declarativeNetRequest, qui permet aux extensions de déclarer un ensemble de règles : des motifs pour faire correspondre les requêtes et des actions à effectuer lorsquelles sont correspondantes. Mais cela a des répercussions indésirables.
Le blocage des bloqueurs de publicités n'est pas une initiative directe de Google, mais plutôt un effet secondaire du passage prévu à l'API Manifest V3. (Du moins, c'est la position officielle de la firme de Mountain View.) Selon les dires de l'entreprise, cette nouvelle architecture vise à rendre le navigateur plus sûr et plus rapide, et à empêcher les extensions de navigateur malveillantes d'interférer profondément avec le système de l'utilisateur.
Étant donné quil y a eu des cas répétés dextensions représentant une menace sérieuse, on peut comprendre que Google veuille empêcher cela. Le fait que cette transition puisse aussi entraver le fonctionnement des bloqueurs de publicités nest quun bonus dont Google ne devrait pas trop se plaindre. Les développeurs ont la possibilité dadapter les extensions existantes à Manifest V3 et de les modifier pour quelles continuent de fonctionner.
D'autres navigateurs basés sur le moteur Chromium suivront
Les fabricants d'extensions bloquant les publicités et les traqueurs affirment que les restrictions de cette plateforme sont conçues pour aider les annonceurs, et non les utilisateurs. Ils ont dû s'adapter à la nouveauté, mais le résultat net est assez clair : ces produits seront moins efficaces qu'ils ne l'étaient avec Manifest V2. Certains, comme Ghostery, ont simplement adapté leur outil pour contourner les limitations dans la mesure du possible.
D'autres navigateurs basés sur le moteur Chromium adoptent une trajectoire similaire. Microsoft Edge a commencé à désactiver l'extension uBlock Origin dès le mois de février. De son côté, Opera a d'abord conseillé à ses développeurs de migrer vers Manifest V3 pour éviter toute interruption de service.
L'entreprise a ensuite nuancé sa position en affirmant qu'elle maintiendrait la prise en charge de Manifest V2 tant que cela resterait techniquement raisonnable, tout en préparant la transition vers une boutique d'extensions exclusivement dédiée à Manifest V3. À ce jour, seuls les navigateurs Brave et possiblement Vivaldi semblent déterminés à conserver une compatibilité totale avec les extensions Manifest V2 au sein de l'écosystème Chromium.
Les internautes disposent de quelques options. S'ils souhaitent absolument conserver Chrome, ils peuvent installer uBlock Origin Lite, une version spécialement développée pour Manifest V3, même si son efficacité est jugée inférieure à celle de la version originale. Pour ceux qui refusent d'abandonner le bloqueur classique dans sa version intégrale, la solution la plus recommandée est de quitter l'écosystème Chromium pour se tourner vers Firefox.
Mozilla a mis à jour Firefox afin que le navigateur soit compatible avec Manifest V3, mais avec quelques différences par rapport l'approche de Google. L'API WebRequest ne sera pas dépréciée dans Firefox et l'entreprise n'a pas non plus l'intention de supprimer la prise en charge du Manifest V2. Cela signifie que les extensions Manifest V2 continueront à fonctionner normalement et Firefox prendra également en charge les extensions Manifest V3.
Sources : billet de blogue, Opera, Mozilla
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Cette transition forcée va-t-elle déclencher un exode vers Firefox et contribuer à sa renaissance ? Pourquoi ?
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