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Northstar, le navigateur web « minimaliste » entièrement développé à partir de zéro en C, est disponible en version 1.0.12 pour Linux, macOS et Windows

Le , par Anthony
3 commentaires

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Northstar, le navigateur web « minimaliste » entièrement développé en C, est désormais disponible en version 1.0.12. Northstar est un navigateur minimaliste : une page par fenêtre, un seul processus et environ 177 000 lignes de code C original, un volume suffisamment restreint pour qu'une seule personne puisse le lire et l'auditer de bout en bout. Il nintègre aucun moteur de navigateur en amont, qu'il s'agisse de Gecko, de WebKit ou de Blink. Conçu pour préserver la confidentialité, le navigateur n'envoie ni données de télémétrie ni requêtes de mise à jour, et ne comporte pas d'assistant d'intelligence artificielle (IA) ni d'API Web de type IA. La navigation sécurisée vérifie par ailleurs l'hôte d'un élément de navigation de premier niveau par rapport à une liste noire SHA-256 locale avant de le récupérer. Les cookies, le stockage et le cache sont également partitionnés par origine. Northstar est un logiciel libre sous licence GNU General Public License, version 3 ou ultérieure, qui fonctionne sous Linux, macOS et Windows.

Northstar est un navigateur web minimaliste entièrement développé en C. Son moteur est conçu pour assurer une compatibilité pratique avec HTML5, les CSS modernes et JavaScript, sans intégrer Gecko, WebKit, Blink ni aucun autre moteur de navigation. Linux est la plateforme principale ; macOS et Windows sont également pris en charge. Northstar est un logiciel libre, distribué sous licence GNU General Public License, version 3 ou ultérieure.

« Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer la sortie de Northstar 1.0.12. Northstar est l'édition minimaliste et libre du projet Nordstjernen : un navigateur de bureau à fenêtre unique, à page unique et à processus unique, construit à partir du même moteur C « clean-room », sous licence GNU General Public License, version 3 ou ultérieure. Il fonctionne sous Linux, macOS et Windows, et est désormais disponible sur le Microsoft Store. », a annoncé l'équipe du projet, le 2 octobre 2026.


Différentes versions du navigateur

L'équipe de Northstar indique qu'elle mène des activités dinnovation, de recherche et de développement dans le domaine des navigateurs Web. Cela implique notamment de créer différentes versions du navigateur afin de les tester et de les comparer.

En matière de standards du Web, le comportement de Northstar est évalué par rapport au texte de la spécification, section par section, et non par rapport à un autre navigateur. Le moteur exécute les tests « Web Platform Tests » en mode « headless ». En matière de sécurité, le navigateur s'exécute, sous Linux, derrière un bac à sable du système de fichiers Landlock (avec en plus PR_SET_NO_NEW_PRIVS), avec un filtre d'appels système seccomp de type « refus par défaut » aussi bien en mode graphique qu'en mode sans interface graphique/outils · pas de JIT.

Northstar est un navigateur minimaliste : une page par fenêtre, un seul processus. Le shell GTK s'exécute sur le thread principal et le moteur de page sur un thread dédié doté de sa propre boucle principale ; ainsi, une page lente ne bloque jamais la fenêtre ; le shell envoie des requêtes à ce thread et reçoit en retour les images rendues, le tout au sein du même processus. Le moteur est un ensemble compact de code C  environ 177 000 lignes de code C original, hors les bibliothèques tierces WAMR, Wuffs et les décodeurs audio  suffisamment petit pour quune seule personne puisse le lire et lauditer de bout en bout.

Présentation de cette édition

Cette édition réduit Northstar à un navigateur de bureau à processus unique et sans onglets, basé sur le projet Nordstjernen. Elle omet délibérément les onglets, les processus de rendu par onglet, WebGL, WebGPU, une visionneuse PDF intégrée et les API Web de type IA. Elle n'envoie ni données de télémétrie ni requêtes de mise à jour.

La lecture audio s'effectue toujours en temps réel (MP3, MP2, Ogg Opus/Vorbis). Le décodage des images s'effectue en arrière-plan (PNG/APNG, GIF, BMP, JPEG et WebP via Wuffs, AVIF via libavif lorsque celle-ci est disponible, et SVG dans le moteur).

Fonctionnalités du navigateur

  • Analyse du code HTML en DOM par lexbor ; CSS via la cascade propre au moteur  flex, grid, transforms, gradients, @keyframes, scroll snap et calculs mathématiques typés via calc() sur les longueurs, les angles, les durées et les résolutions.
  • JavaScript sur l'interpréteur QuickJS  DOM, Shadow DOM, API d'observation, Canvas 2D (Path2D, ImageBitmap, DOMMatrix), WebCrypto (crypto.subtle via OpenSSL).
  • Workers  workers dédiés avec messagerie de type « clone structuré », canaux de messages et canaux de diffusion.
  • Stockage  IndexedDB via SQLite, localStorage/sessionStorage et lAPI Cache (caches, paires requête/réponse conformément à la spécification Service Workers), le tout partitionné par site.
  • Connexions en temps réel  WebSockets (avec libcurl 8.11 ou une version plus récente, ou une version intégrant la prise en charge des WebSockets) et événements envoyés par le serveur.
  • API de navigation  window.navigation pour le routage monopage.
  • Service workers  enregistrement au niveau de lorigine, persistance, interception contrôlée des requêtes de chargement de pages et pages hors ligne servies via lAPI Cache.
  • WebExtensions  extensions locales installées avec des scripts de contenu de manifeste, des ressources packagées sécurisées, un stockage local et une messagerie dexécution.
  • Communication réseau via HTTP/2 avec libcurl  HTTP/3 via Alt-Svc lorsque la bibliothèque libcurl associée le prend en charge  navigation « HTTPS-first », HSTS, DNS-over-HTTPS facultatif, CSP, vérifications de lintégrité des sous-ressources (SRI) pour les scripts, et cookies partitionnés par site dans un magasin libcurl unique partagé par document.cookie et les requêtes réseau.
  • Navigation sécurisée  avant quun élément de navigation de premier niveau ne soit récupéré, son hôte est vérifié par rapport à une liste noire SHA-256 locale. La vérification seffectue entièrement sur lappareil. La liste fournie ne contient que des entrées de test ; la liste réelle se trouve dans ~/.config/northstar/safebrowsing.list ou est spécifiée par la variable NS_SAFEBROWSING_LIST.
  • Impression  La combinaison Ctrl+P met la page en page pour l'impression et transmet les feuilles à la boîte de dialogue d'impression propre au système d'exploitation via GtkPrintOperation : CUPS sous Linux, la boîte de dialogue Win32 sous Windows, le panneau Cocoa sous macOS. @media print définit la mise en page, @page définit le format de la feuille et les marges, tandis que break-before, break-after et break-inside déterminent où se termine une feuille.
  • Interface utilisateur  signets, historique, téléchargements, recherche dans la page, zoom, plein écran, impression, enregistrement au format PDF ou image, source de la page, outils de développement avec une console JS, paramètres, navigation privée (--private), et une interface traduite en 40 langues qui suit la langue du système dexploitation.

Disponibilité

Northstar 1.0.12 est disponible sur GitHub sous forme de code source sous licence GPL et sur le Microsoft Store pour Windows. Les binaires Linux les plus récents (un fichier ZIP portable, un fichier AppImage et un paquet Debian) datent de la version 1.0.7.

Sources : Annonce de Northstar 1.0.12, dépôt GitHub du projet

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous des fonctionnalités proposées par cette version de Northstar browser ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?

Voir aussi :

Le navigateur Ladybird adopte le langage de programmation Rust : 25 000 lignes de code Rust résultent de la conversion depuis C++ avec l'aide des outils de codage IA Claude Code et Codex

Exécuter des programmes C dans le navigateur en utilisant le runtime WebAssembly, "une étape majeure pour faire fonctionner n'importe quel logiciel avec WebAssembly", d'après Wasmer
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3 commentaires
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ericb2
Avatar de ericb2
Membre averti https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 10:54
Sous Linux c'est pas encore ça. J'ai essayé de le compiler, et voici ce qui se passe :
- la compilation se passe bien, j'ai pas trop de messages craignos ;
- il démarre, j'ai la même fenêtre que sur la copie d'écran ;
- j'arrive à ouvrir la fenêtre pour l'impression, save page as pdf etc

... mais crashe systématiquement dès que j'essaye d'ouvrir une page ou une nouvelle fenêtre (une sombre histoire de config gtk-4 et ibus qui marche pas
+ une dépendance qui m...doie (wuffs pas trouvé)

Code Shell : Sélectionner tout 
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BUS-WARNING **: 10:47:33.039: open /home/xxxxxxxxx/.config/ibus/bus failed: Permission non accordée
northstar: ./quickjs.c:2704: JS_FreeRuntime: Assertion `list_empty(&rt->gc_obj_list)' failed.
** (process:1379939): WARNING **: 10:47:31.936: ns_watchdog: browser stopped by signal 6
** Message: 10:47:31.936: ns_watchdog: restarting browser (attempt 1)
** Message: 10:47:32.955: ns_watchdog: hang monitor armed, exit after 120s unresponsive


Et comme je n'utilise plus github depuis que Microsoft l'a racheté, je n'ouvrirai pas d'issue pour signaler ces problèmes, mais quelqu'un d'autre pourra le faire à ma place ;-)
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adrien239
Avatar de adrien239
Membre averti https://www.developpez.com
Le 06/10/2026 à 15:03
Se faire le sien de navigateur (et pas seulement le navigateur) avec ses propres extensions est désormais une option à la portée de beaucoup qui permet de ne dépendre de personne.

Et surtout davoir ENFIN accès après 40 ans dinformatique utilisateurs à des fonctionnalités déniées par des générations et des générations de softwares.

Le rêve...
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suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 14:23
Sans doute très bon navigateur réalisé grâce à l'ia auquel je demande de sécuriser tout le monde avec des connexions quantiques proof car les chinois ont trouvé l'ordinateur quantique et savent donc tout de nous depuis 2024. Et en web assembly svp.
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