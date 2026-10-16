Après les frappes ukrainiennes contre les centres de données de Yandex en Russie, les opérateurs de bots ont rapidement migré leurs systèmes vers d'autres fournisseurs cloud pour diffuser la désinformation

Des drones ukrainiens ont frappé des centres de données appartenant au géant technologique russe Yandex au cours de la semaine dernière. À la suite de ces frappes, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a affirmé quil y avait eu une chute soudaine de lactivité des bots russes et des campagnes de désinformation politique sur des plateformes telles que X. Les utilisateurs des réseaux sociaux se sont emparés de cette histoire lUkraine aurait démantelé une opération massive de bots russes et lont largement relayée.
Cependant, un nouveau rapport de Cloudflare, qui surveille le trafic Internet, brosse un tableau plus nuancé. Cloudflare a constaté que, bien quil y ait eu une certaine interruption de lactivité des bots, leurs opérateurs ont pu rapidement migrer leurs systèmes vers dautres fournisseurs de services cloud et poursuivre leurs opérations sans se laisser décourager. De plus, Cloudflare na pas pu déterminer si cette perturbation de lactivité des bots avait eu un effet spécifique sur les campagnes menées sur les réseaux sociaux.
Une grande partie de la confusion provient du fait que les gens utilisent le terme « bot » pour désigner des types dactivité bien distincts. « Le trafic de bots fait référence aux requêtes automatisées adressées aux sites web du réseau de Cloudflare, telles que les robots dindexation et les scripts, et non nécessairement à lactivité sur les plateformes de réseaux sociaux », a déclaré Lai Yi Ohlsen, responsable de Radar, un outil de surveillance de Cloudflare.
Ainsi, bien que certains commentateurs aient utilisé les données de Cloudflare pour affirmer que les attaques avaient eu un impact majeur sur les bots des réseaux sociaux, cela nest pas tout à fait exact. Ohlsen a déclaré que « Radar na pas de visibilité sur le trafic HTTP atteignant un client spécifique, y compris X ou Reddit », et que « Radar na aucune visibilité sur lendroit où sont hébergés les comptes publiant sur ces plateformes ».
En résumé, les données de Cloudflare ne permettent pas de corroborer les affirmations selon lesquelles les frappes auraient affecté les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, mais lentreprise na pas totalement écarté cette possibilité. « Daprès notre évaluation, les données ne semblent pas étayer les affirmations selon lesquelles les frappes auraient paralysé la manipulation sur les réseaux sociaux ; toutefois, sans analyse plus approfondie à laide de données provenant dautres sources que Cloudflare, nous ne pouvons pas affirmer de manière concluante quil ny a aucun lien », a déclaré lentreprise dans son rapport.
Pourtant, à la suite de ces frappes, des blogueurs pro-Kremlin et des analystes indépendants ont lancé des avertissements sans détour : léconomie numérique hypercentralisée de la Russie risque de seffondrer. En effet, le conflit en cours avec lUkraine sest transformé en une véritable guerre des centres de données. Le problème fondamental réside dans la conception structurelle de linfrastructure Internet et cloud russe. Contrairement aux réseaux décentralisés, capables de rediriger le trafic et de maintenir leur fonctionnalité lorsque certaines parties du système sont compromises, un modèle centralisé concentre les risques. La situation actuelle met en évidence un décalage fondamental entre la stratégie numérique de la Russie et les réalités de la guerre hybride moderne.
Voici le rapport de Cloudflare :
Panne de Yandex : les données montrent que, loin de disparaître, les bots malveillants ont continué à agir
À la suite des attaques signalées contre les centres de données de Yandex, des rumeurs ont circulé sur Internet selon lesquelles des fermes de bots russes et des opérations dinfluence auraient été mises hors ligne. Les graphiques du trafic HTTP ont montré des baisses brutales, alimentant les spéculations selon lesquelles les dommages subis par linfrastructure auraient stoppé ces acteurs malveillants. Cependant, les indicateurs de trafic agrégés peuvent facilement induire en erreur. Deux numéros de système autonome (ASN) sont associés à Yandex : lAS13238 est utilisé par le moteur de recherche de Yandex, tandis que lAS200350 gère ses services cloud.
À laide des données de Cloudflare Radar et de Bot Management, nous avons analysé limpact sur ces deux ASN. Si tous deux ont enregistré une baisse de trafic, limpact sest avéré différent.
- Yandex Search (AS13238) : la baisse de trafic concernait presque exclusivement des robots dindexation vérifiés indexant des pages web, des images et des ressources de sites.
- Yandex.Cloud (AS200350) : on a observé une diminution des activités malveillantes telles que lanalyse de vulnérabilités et les tests dintrusion, mais lautomatisation à haut débit na pas disparu elle sest simplement déplacée vers dautres hébergeurs.
Même si le trafic malveillant peut provenir dun fournisseur particulier, cela ne nous indique pas nécessairement qui en est responsable. Pour comprendre pourquoi les frappes nont eu quun effet durable limité sur le trafic malveillant, il faut analyser le comportement des requêtes, plutôt que de se contenter dexaminer les tendances générales du trafic.
Ce qui sest passé : leffet des frappes et la situation de référence avant lévénement
Entre le 7 et le 11 octobre, des frappes de drones ukrainiens signalées ont touché trois installations de Yandex en Russie, mettant progressivement hors ligne les centres de données et réduisant la capacité du réseau. Comme le montre Cloudflare Radar, cela a abouti à un effondrement quasi total du réseau Yandex le 11 octobre, lorsque le trafic a chuté de 99 % en dessous de la référence pour Yandex Search (AS13238) et de 90 % pour Yandex.Cloud (AS200350). Malgré une brève reprise partielle, les deux réseaux sont restés perturbés jusquau 13 octobre, sétablissant à un niveau inférieur de 86 à 90 % par rapport aux niveaux de référence normaux. (Au 14 octobre à 18 h 00 UTC, le trafic sétablissait à 85 % de son niveau normal.)
Une baisse du trafic HTTP global ne fait que confirmer que le réseau a subi une panne. Elle ne permet pas de déterminer si des bots malveillants ou furtifs ont été perturbés. En examinant le niveau de référence de lautomatisation avant lévénement, on constate quavant les attaques, les requêtes automatisées représentaient 36,1 % de lensemble du trafic HTTP observé à léchelle mondiale sur le réseau de Cloudflare, et 35,8 % du trafic provenant dadresses IP russes.
La panne a eu des effets différents sur lactivité automatisée des deux ASN concernés, car ceux-ci jouaient des rôles différents.
LASN de Yandex Search (AS13238) est utilisé pour lexploration dindex de recherche. Cloudflare a classé 99,5 % de ses requêtes comme automatisées, et 93,6 % de ses requêtes de bots comme « vérifiées ». Notre analyse a montré que le trafic provenant de cet ASN indexait des pages, affichait des pages et affichait des images, ce qui correspond au comportement habituel dun robot dindexation. LASN de Yandex Search a généré environ 7 % des requêtes de robots provenant de Russie, et seulement 0,05 % du total mondial.
LASN de Yandex.Cloud (AS200350) est un réseau dhébergement cloud et présente une composition très différente en matière dautomatisation. Environ 95,0 % de ses requêtes évaluées provenaient de bots, mais aucune des requêtes de bots observées na été vérifiée par Cloudflare. Les bots de Yandex.Cloud ressemblaient davantage à des applications logicielles : près des deux tiers de leurs requêtes envoyaient des données à des sites web, certaines sidentifiaient comme des programmes JavaScript, Python ou Go, et une part plus importante était destinée à des éditeurs de logiciels quaux bots de recherche de Yandex. LASN de Yandex.Cloud a généré environ 2 % des requêtes de bots provenant de Russie, et seulement 0,01 % du total mondial.
Impact de lévénement sur le trafic global des bots
Le « trafic de bots » désigne les requêtes automatisées adressées aux sites web du réseau de Cloudflare, telles que les robots dindexation et les scripts, et non nécessairement lactivité sur les plateformes de réseaux sociaux. À mesure que les réseaux de Yandex perdaient de la capacité, leurs requêtes de bots ont également diminué. Cela était prévisible : la quasi-totalité du trafic provenant de Yandex Search et de Yandex.Cloud était automatisée. Bien que nous ayons constaté une baisse évidente du trafic total, nous navons trouvé aucun élément permettant détablir un lien entre une perturbation mondiale du trafic malveillant et la baisse du trafic provenant de Yandex.
Les requêtes de bots provenant de Russie ont diminué à peu près proportionnellement au trafic Yandex qui a été interrompu, puisque la plupart des requêtes provenant de ces réseaux étaient automatisées.
Impact sur l'ASN de Yandex Search (AS13238) : baisse de l'exploration liée à la recherche
La baisse observée sur l'ASN de Yandex Search concernait presque exclusivement l'exploration liée à la recherche. L'analyse d'un échantillon de requêtes a montré que 78,1 % provenaient du YandexBot vérifié, 11,5 % du YandexRenderResourcesBot et 1,9 % de YandexImages.
Parmi les sites web et les services, le secteur dactivité qui a connu la baisse la plus forte est celui de lédition et de la presse, où le trafic provenant des réseaux Yandex a chuté de 44 %. Environ 90 % du trafic vers les sites dactualités provenant de cet ASN avant lincident correspondait à lindexation darticles par YandexBot, 40,5 % des clients Cloudflare renvoyant des réponses HTTP 403 Forbidden car le propriétaire du site avait bloqué le robot dindexation. Lorsque lASN de Yandex Search sest déconnecté, les clients ont simplement constaté une diminution de lindexation par Yandex.
Impact sur lASN Yandex.Cloud (AS200350) : utilisation légitime et migration du trafic malveillant
Yandex.Cloud a affiché un profil totalement différent. À la suite des attaques signalées, le trafic de bots provenant de Yandex.Cloud a chuté denviron 40 %. Plusieurs catégories assimilables à des attaques ont enregistré des baisses particulièrement marquées. Par exemple, les tentatives de sondage via des plugins WordPress ont chuté de 90 % et les requêtes identifiées par des scanners ont chuté de 93 %. Il est intéressant (et révélateur) de noter que les blocages effectués par les clients de Cloudflare sur le trafic provenant de Yandex.Cloud ont également chuté de 70 % pendant la période concernée, ce qui suggère que, proportionnellement, moins de trafic malveillant atteignait même le WAF de Cloudflare depuis cet ASN.
Impact sur les secteurs dactivité
Le trafic de bots de Yandex.Cloud est également intéressant lorsquil est segmenté par secteurs dactivité les plus ciblés par les requêtes :
La majorité du trafic provenant de lASN de Yandex.Cloud se répartissait entre deux secteurs : les logiciels informatiques et les jeux dargent. Le secteur des logiciels informatiques était prévisible pour un ASN destiné à héberger des applications tierces et des intégrations logicielles. En effet, nous avons même constaté que api.cloudflare.com figurait parmi les noms dhôtes les plus ciblés par le trafic de requêtes de Yandex.Cloud. La grande majorité de ce trafic aboutissait (les requêtes renvoyaient des codes 200) tant avant que pendant lincident, ce qui indique une utilisation légitime.
Le secteur des jeux dargent offre la preuve la plus évidente que lautomatisation malveillante sest simplement déplacée plutôt que davoir disparu. La quasi-totalité des requêtes de bots de Yandex.Cloud ciblaient un seul compte client de jeux dargent, le trafic se répartissant entre ses différents noms dhôte. Immédiatement après la perturbation du 8 octobre, les requêtes de bots provenant de Yandex.Cloud vers ce compte sont tombées à zéro. Simultanément, des requêtes identiques ont commencé à apparaître depuis dautres ASN dhébergement russes, notamment Radist et Selectel. Le trafic entrant présentait une empreinte identique chez tous les fournisseurs :
- La même empreinte client TLS JA4
- Les mêmes chemins de requête et en-têtes HTTP inhabituels
- Les mêmes chaînes User-Agent personnalisées
Dans lensemble, le trafic de bots russes ciblant les comptes de jeux dargent est resté pratiquement stable au cours de la semaine, passant de 167,7 millions à 170,1 millions de requêtes (+1,4 %). Lautomatisation na jamais cessé de fonctionner ; les opérateurs ont simplement migré leurs charges de travail vers dautres fournisseurs de cloud dès que Yandex.Cloud est devenu...
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