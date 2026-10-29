Les utilisateurs de Yahoo Mail devront accepter des publicités ciblées ou payer un abonnement de 2,49  par mois à partir de mars 2027

Yahoo est un portail web américain basé à Sunnyvale, en Californie. Il propose le moteur de recherche Yahoo Search ainsi que des services associés, notamment My Yahoo, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Sports, y!entertainment, yahoo!life et sa plateforme publicitaire, Yahoo Native. Il est exploité par la société éponyme Yahoo! Inc., détenue à 90 % par Apollo Global Management et à 10 % par Verizon. Fondé par Jerry Yang et David Filo en janvier 1994, Yahoo a été l'un des pionniers des débuts de l'ère d'Internet dans les années 1990. Cependant, son utilisation a décliné dans les années 2010, certains de ses services ayant été supprimés, et il a perdu des parts de marché au profit de Facebook et de Google.
Yahoo procède à une refonte de son modèle de financement des services grand public et a annoncé récemment quà partir du début de lannée 2027, les utilisateurs du Royaume-Uni et de lUE devront choisir la manière dont ils souhaitent continuer à accéder à la plateforme. À partir du 28 janvier au Royaume-Uni et du 18 mars dans le reste de l'UE, le géant de la technologie demandera aux utilisateurs de choisir entre un accès financé par la publicité ou un abonnement payant à 2,49 par mois sans publicité personnalisée ; un changement radical par rapport à la structure de services gratuits en vigueur depuis longtemps chez Yahoo.
Ce changement concerne la plupart des services phares de Yahoo, notamment Mail, Actualités, Sports, Finance et sa page daccueil. Dans le cadre de ce nouveau modèle, les utilisateurs qui préfèrent continuer à utiliser les services gratuitement continueront de recevoir des publicités personnalisées, tandis que ceux qui recherchent une alternative axée sur la confidentialité pourront sabonner pour bénéficier dune expérience sans publicité. Yahoo souligne que les utilisateurs conservent la possibilité de basculer entre les deux options à tout moment via leurs paramètres de confidentialité, bien que les changements puissent prendre effet à la fin du cycle de facturation.
Pour ceux qui ne souhaitent accepter aucune de ces deux options, Yahoo propose la suppression du compte comme solution de sortie, même si la suppression dun compte Yahoo implique la perte de laccès à tous les services Yahoo associés, et pas seulement à la messagerie électronique. Lannonce inclut un assistant de migration destiné à aider les utilisateurs à transférer leurs données vers un autre service en toute sécurité. Bien que Yahoo affirme que les droits à la vie privée restent inchangés, cette initiative témoigne dune tendance plus large du secteur, qui séloigne des services numériques financés exclusivement par la publicité pour sorienter vers des modèles de monétisation hybrides.
Peu auparavant, Google revenait sur une promesse de longue date concernant la boîte de réception des utilisateurs. Sa politique de confidentialité mise à jour, entrée en vigueur le 16 octobre, autorisait désormais l'utilisation du contenu de Gmail, Google Photos et Drive pour personnaliser les publicités qui leur étaient proposées, à condition qu'ils avaient partagé ces données avec d'autres services Google. Concrètement, cela concernait toute personne ayant activé « Personal Intelligence », la fonctionnalité qui permettait à Gemini et au mode IA dans la recherche d'accéder aux applications personnelles. Google affirmait que cette fonctionnalité était entièrement facultative et précisait que les annonceurs ne pouvaient pas voir les e-mails ni les photos des utilisateurs. Pour supprimer ce lien, l'utilisateur devait se rendre dans les paramètres de personnalisation de son compte Google et déconnecter Google Workspace et Google Photos.
Voici la publication de Yahoo sur les options proposées aux utilisateurs pour continuer à utiliser ses services :
Choisissez comment vous souhaitez utiliser Yahoo
À partir de 2027 (le 28 janvier au Royaume-Uni et le 18 mars dans le reste de l'Union européenne), vous serez invité à choisir comment vous souhaitez continuer à utiliser la plupart des services Yahoo. Découvrez pourquoi nous procédons à ce changement, quels sont les services concernés, les options qui s'offrent à vous et ce qui se passera si vous ne faites pas de choix.
Pourquoi Yahoo procède-t-il à ce changement ?
Yahoo modifie le mode de financement de la plupart de ses services grand public. La publicité a longtemps permis à Yahoo de proposer gratuitement bon nombre de ses services. Nous introduisons une nouvelle option qui vous offre davantage de choix quant à la manière dont vous accédez à ces services et les soutenez. À l'avenir, vous pourrez choisir si vous souhaitez utiliser Yahoo :
- Avec de la publicité personnalisée, sans frais supplémentaires
- Sans publicité personnalisée, avec un abonnement payant éligible qui supprime les publicités personnalisées. Vous verrez également moins de publicités sur Yahoo, mais vous pourrez tout de même voir du contenu sponsorisé, des liens d'affiliation et d'autres publicités non personnalisées ainsi que du contenu commercial
- Cessez d'utiliser les services Yahoo concernés
Cela vous offre davantage de choix quant à la manière dont vos informations sont utilisées à des fins de publicité personnalisée, tout en aidant Yahoo à continuer à fournir ses services.
Quels sont les services concernés ?
Ce changement s'applique à la plupart des services Yahoo, notamment Yahoo Mail, Yahoo Actualités, Yahoo Sport, Yahoo Finance, la page d'accueil Yahoo et d'autres produits grand public de Yahoo. Si Yahoo lance de nouveaux services à l'avenir, ceux-ci pourraient également être concernés par ce modèle. Le cas échéant, nous vous en informerons.
Vos options
- Utilisez les services Yahoo avec des publicités personnalisées, sans frais supplémentaires
Continuez à utiliser les services Yahoo éligibles sans frais supplémentaires. Votre expérience sera financée par la publicité personnalisée. Cela signifie que nous utiliserons des informations telles que les détails de votre compte, votre localisation approximative et vos centres d'intérêt pour vous proposer des publicités plus pertinentes à vos yeux. Vous gardez le contrôle sur les autres paramètres de confidentialité. À tout moment, vous pouvez gérer d'autres options, notamment la personnalisation du contenu, l'historique de recherche et de chat, ainsi que votre localisation précise, dans vos « Paramètres de confidentialité ».
- Abonnez-vous à Yahoo sans publicités personnalisées
Utilisez les services Yahoo éligibles sans publicité personnalisée. Nous n'utiliserons pas vos données personnelles à des fins de publicité personnalisée, ni ne les partagerons avec des partenaires à cette fin. Vous verrez également moins de publicités sur Yahoo. Vous pourrez toutefois continuer à voir du contenu sponsorisé, des liens d'affiliation et d'autres publicités non personnalisées ainsi que du contenu commercial. Votre abonnement est renouvelé automatiquement chaque mois, et vous pouvez le résilier à tout moment dans les paramètres de votre compte. Si vous résidez au Royaume-Uni ou dans l'EEE, vous bénéficiez également d'un délai de rétractation légal de 14 jours à compter de la date de votre première souscription. Nous vous informerons au moins 30 jours à l'avance avant toute modification du prix de l'abonnement.
- Transférez votre boîte mail vers un autre fournisseur
Si vous préférez ne pas utiliser les services Yahoo proposant de la publicité personnalisée ou si vous souhaitez bénéficier dune expérience sans publicité personnalisée, vous pouvez transférer votre boîte mail Yahoo vers un autre fournisseur de messagerie à laide de notre Assistant de migration gratuit. L'Assistant de migration se connecte en toute sécurité à votre nouveau fournisseur (lorsque cela est pris en charge) et vous permet de choisir exactement ce que vous souhaitez transférer, notamment vos e-mails, vos dossiers, vos contacts et votre agenda.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'Assistant de migration si vous préférez transférer votre boîte mail d'une autre manière. Il s'agit d'un outil facultatif proposé par Yahoo pour faciliter le processus. Une fois votre boîte mail transférée, nous transférerons automatiquement, sans frais, les nouveaux e-mails envoyés à votre adresse Yahoo Mail vers votre nouvelle adresse e-mail pendant sept mois. Le transfert de votre boîte mail Yahoo vers un autre fournisseur de messagerie n'affecte pas votre compte Yahoo. Continuez à utiliser le même compte Yahoo pour vous connecter à d'autres services Yahoo.
- Fermez votre compte Yahoo
Si vous ne souhaitez plus utiliser les services Yahoo et que vous souhaitez résilier votre contrat avec nous en raison de ce changement, vous pouvez choisir de supprimer l'intégralité de votre compte Yahoo. Lorsque vous supprimez votre compte Yahoo, vous perdez l'accès à tous les services Yahoo associés à ce compte, et pas seulement à Yahoo Mail.
Dates limites et modification de votre choix
- Faire son choix avant la date limite : Dans certaines régions, vous n'aurez pas à attendre la date limite de 2027 (le 28 janvier au Royaume-Uni et le 18 mars dans le reste de l'Union européenne) pour faire votre choix. Si cette option est proposée dans votre région, vous...
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