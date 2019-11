Google envisagerait d’expérimenter une nouvelle classification des sites Web qui permettrait aux utilisateurs de Chrome d’identifier les sites Web qui se chargent en général rapidement ou lentement. L’équipe en charge du développement de Chrome a expliqué que cette initiative pourrait se concrétiser sous diverses formes, précisant qu’elle prévoit « d’expérimenter différentes options afin de déterminer celle qui offre le plus de valeur » aux utilisateurs.La firme de Mountain serait déjà en train d’expérimenter un écran de chargement (au niveau de l’écran de démarrage du navigateur) qui avertirait les utilisateurs de Chrome, ainsi qu’une barre de progression indiquant la vitesse de chargement du site. Cette barre apparaîtrait en vert si la vitesse de chargement est rapide et, vraisemblablement, en rouge dans le cas contraire. La classification que souhaite mettre en place l’entreprise pourrait aussi reposer sur des sortes de « badges » permettant de reconnaitre les sites bien classés et les mauvais élèves.Pour peaufiner cette nouvelle fonctionnalité, Google examinera l’historique des temps de latence des chargements pour déterminer quels sites Web affichent les plus mauvais temps de chargement et les signaler. Les responsables de ce projet étudient également la possibilité d’identifier les sites Web qui se chargeront lentement en fonction du matériel des périphériques ou de la connectivité du réseau.On ne sait pas exactement quand ce nouveau système fera son apparition dans Chrome, mais Google a évoqué ses plans lors du Chrome Dev Summit organisé récemment par l’entreprise dans la ville de San Francisco. Soulignons que pendant cet évènement, la filiale d’Alphabet a fait part de sa vision en ce qui concerne l’avenir de Chrome, en indiquant qu’elle voudrait fournir à tous les internautes des expériences qui se rapprochent du natif et propose des API à cet effet aux développeurs « Nous sommes très attentifs à notre approche pour fixer la barre de ce qui est considéré comme une bonne expérience utilisateur et nous espérons arriver à quelque chose qui est pratiquement réalisable par tous les développeurs », a déclaré l’équipe en charge du développement de Chrome.De nombreux outils permettant d’évaluer les performances d’un site Web existent. La firme de Mountain View suggère à ceux qui ne sauraient pas par lesquels commencer d’utiliser PageSpeed Insights et Lighthouse. Le premier est un outil en ligne gratuit proposé par Google qui permet de mesurer les performances d’une page Web - les données collectées sont accompagnées de conseils sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la page -. Le second est un autre outil fourni par Google qui permet d’auditer les performances d’une page Web et d’améliorer sa qualité, notamment les temps de chargement.Source : Chromium Que pensez-vous de cette initiative de Google ?Connaissez-vous d’autres outils qui permettent d’auditer les performances d’une page Web et d’améliorer sa qualité ?