La version 80 de Google Chrome bloquera automatiquement les demandes de notifications ennuyeuses, Fini les popups indésirables 7PARTAGES 3 0 Il vous est certainement à vous aussi déjà arrivé de vivre la désagréable expérience d’être en train de visiter pour la première fois un site web, et d’être subitement interrompu par des fenêtres contextuelles de notification. Et bien réjouissez-vous, car ce souci sera bientôt de l’histoire ancienne puisque Google a fait savoir que la version 80 de Chrome bloquera ces fenêtres contextuelles par défaut. En effet, c’est dans un article de blog récemment publié que Google l’a annoncé. Cette mise à jour proposera une interface plus silencieuse en ce qui concerne les notifications et les demandes des sites web.



Actuellement, Chrome génère une fenêtre contextuelle près de la barre d'adresse, qui couvre le contenu web, ce dont se plaignent de nombreux utilisateurs. Pour ceux-là, ces fenêtres contextuelles qui apparaissent de façon inappropriée, interrompent le flux de travail de l'utilisateur et entraînent une mauvaise expérience utilisateur. Cette mise à jour arrive donc avec pour but d'alerter les utilisateurs qu'une notification push a été bloquée et de donner aux utilisateurs la possibilité de débloquer la notification. La sortie de Chrome 80 est prévue pour le 4 février et à partir de ce moment, les utilisateurs pourront opter pour la nouvelle interface utilisateur manuellement dans les paramètres.





Ceci se fera en se rendant à l’adresse suivante “chrome://settings/content/notifications” et en cochant la case "utiliser une messagerie plus silencieuse". Google l'activera par défaut au cours des prochaines semaines à mesure que la nouvelle mise à jour sera déployée dans le monde entier. Pour garantir aux utilisateurs une expérience confortable, Google va automatiquement désactiver les notifications pour les utilisateurs qui les acceptent rarement et pour les sites web à faible taux d'acceptation. Avec l'interface plus silencieuse activée, les utilisateurs verront une icône de cloche barrée dans la barre d'adresse.



Les détails du mode seront expliqués lorsque la mise à jour sera activée, mais les utilisateurs peuvent interagir avec l'icône de cloche pour activer ou désactiver le mode silencieux. Sur mobile, il existera toujours une fenêtre contextuelle, mais elle sera moins intrusive qu'auparavant, étant réduite à une seule barre au lieu d'une fenêtre contextuelle plein écran. Les développeurs web qui souhaitent découvrir la nouvelle fonctionnalité peuvent télécharger Chrome Canary, une version développeur de Chrome avec les dernières fonctionnalités. Il faut néanmoins savoir que Canary peut être instable.



