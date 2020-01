Premièrement, les expériences propulsées par le Fluid Framework prendront en charge la co-création multi-personnes sur le Web et le contenu de documents à une vitesse et à une échelle de pointe.

Deuxièmement, il fournit un modèle de document à composants qui permet aux auteurs de déconstruire le contenu en blocs de construction collaboratifs, de les utiliser dans plusieurs applications et de les combiner dans un nouveau type de document plus flexible.

Troisièmement, Fluid Framework permet aux agents intelligents de travailler aux côtés des humains pour traduire du texte, récupérer du contenu, suggérer des modifications, effectuer des vérifications de conformité, etc.

Créer, partager et modifier des fichiers Fluid Framework

Co-créez et collaborez via @mentions partout

Insérer des composants intégrés

En savoir plus sur l'option version ciblée

tester et valider les nouvelles mises à jour avant qu'elles soient publiées pour tous les utilisateurs au sein de l'organisation ;

préparer la notification et la documentation à l'adresse des utilisateurs avant la publication des mises à jour à l'échelle mondiale ;

préparer le support technique interne aux changements à venir ;

effectuer les contrôles de sécurité et de conformité ;

utiliser des contrôles de fonctionnalité, le cas échéant, pour contrôler la publication des mises à jour aux utilisateurs finaux.

Dans le centre d’administration, accédez à la pageprofil d’organisation des paramètres > . En regard de Préférences de publication, sélectionnez modifier. Pour désactiver la version ciblée, sélectionnez version standard, puis cliquez sur suivantet prononcez Oui pour confirmer. Passez à la dernière étape. Pour activer la publication ciblée pour tous les utilisateurs de votre organisation, sélectionnez publication ciblée pour tout le monde, puis cliquez sur suivantet prononcez Oui pour confirmer. Passez à la dernière étape. Pour activer la publication ciblée pour certaines personnes de votre organisation, sélectionnez publication ciblée pour les utilisateurs sélectionnés, puis cliquez sur suivant et prononcez Oui pour confirmer. Sélectionnez Ajouter des personnes pour ajouter des utilisateurs individuellement. Recherchez leur nom et sélectionnez + Ajouter. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des utilisateurs, sélectionnez Enregistrer , puis Fermer.

En regard de Préférences de publication, sélectionnez actions > + Ajouter des personnes pour la première version sous l’en-tête version standard . Sélectionnez Parcourir pour sélectionner un fichier contenant l’adresse de messagerie de chaque personne. Sélectionnez suivant , puis Fermer.

Premiers pas avec Fluid Framework Preview

Sélectionnez le bouton Create new sur le côté gauche.

sur le côté gauche. Ajoutez un titre.

Choisissez si vous souhaitez enregistrer votre projet dans OneDrive Entreprise ou SharePoint.

Tapez "+" ou cliquez sur l'icône + sur le côté gauche de la page pour ajouter des composants - types de contenu que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre espace de travail.



Microsoft développe plus de composants, mais dans la préversion vous pourrez ajouter:

Microsoft développe plus de composants, mais dans la préversion vous pourrez ajouter: Des éléments d'action: gardez une trace des tâches, des responsables de ces tâches et des délais dans un tableau.

gardez une trace des tâches, des responsables de ces tâches et des délais dans un tableau. Mention: vous pouvez taguer vos collègues à l'aide du symbole @ n'importe où afin qu'ils puissent facilement trouver les sections pertinentes.

vous pouvez taguer vos collègues à l'aide du symbole @ n'importe où afin qu'ils puissent facilement trouver les sections pertinentes. Table: créez une table qui convient à vos besoins.

créez une table qui convient à vos besoins. Date: ajoutez des dates pour suivre facilement les échéances à venir et mettre en évidence les tâches en retard.

ajoutez des dates pour suivre facilement les échéances à venir et mettre en évidence les tâches en retard. Liste de contrôle: cochez les éléments lorsque vous les complétez.

Le nouveau Microsoft Edge (dernière version)

Safari (dernière version, Mac uniquement)

Chrome (dernière version)

Firefox (dernière version)

C'était durant l'édition 2019 de la conférence Ignite dédiée aux développeurs que Microsoft a présenté un nouveau framework de développement Web dénommé « Fluid », dont le but est de « rendre le Web plus productif et collaboratif pour tous les navigateurs ». Selon Microsoft, Fluid Framework est conçu pour permettre aux développeurs de créer davantage de services et d'applications partagés et interactifs sur le Web. Fluid Framework est une nouvelle technologie et un ensemble d'expériences qui rendent la collaboration transparente en supprimant les barrières entre les applications. Il offre trois fonctionnalités clés :En novembre, Microsoft a annoncé la Public Preview de Fluid Framework pour une expérience en temps qu'utilisateur final et le Private Preview pour les développeurs. Cette fois-ci, Microsoft a annoncé la disponibilité d'une early preview de l'expérience Fluid Framework qui va être déployée pour les configurations de version ciblée. Cette option vous permet, ainsi qu'à vos utilisateurs, d'être les premiers à profiter des dernières mises à jour, ainsi que de contribuer au développement du produit en envoyant des commentaires avant la mise à disposition générale. Vous pouvez choisir de diffuser les mises à jour de façon anticipée à des personnes spécifiques ou à l'ensemble de l'organisation.Si vous configurez l’option de publication dans le centre d’administration pour cette option, tous vos utilisateurs bénéficieront de l’expérience de publication ciblée. Dans cette early preview, vous serez en mesure de:Il faut noter que Fluid Framework a été présenté par l'équipe Microsoft 365, il n'est donc pas surprenant que sa première utilisation au sein de Microsoft commence par cet outil.Si vous configurez l’option de publication dans le centre d’administration pour cette option, vous pouvez définir des utilisateurs spécifiques, généralement des utilisateurs avec pouvoir, pour bénéficier d’un accès anticipé aux fonctionnalités.Une publication ciblée permet aux administrateurs, aux gestionnaires de modification ou à toute autre personne responsable des mises à jour Office 365 de préparer des changements à venir en leur offrant la possibilité d'effectuer les opérations suivantes :Vous pouvez modifier la manière dont votre organisation reçoit les mises à jour Office 365 en procédant comme suit. Pour choisir cette options, vous devez être un administrateur général dans Office 365.Pour ajouter des utilisateurs en blocCopiez l'URL ou utilisez le bouton Partager dans le coin supérieur droit pour accorder l'accès à vos collègues.Vous pouvez également utiliser la fonction @mention pour taguer vos collègues. S'ils n'y ont pas encore accès, une fenêtre apparaîtra lorsque vous les aurez tagué afin que vous puissiez facilement partager et continuer à travailler.Les briques Fluid sont en direct et connectées, permettant une collaboration quasi instantanée. Vos modifications seront immédiatement visibles par toute autre personne ayant accès au fichier.Source : Microsoft Que pensez-vous de Fluid Framework ?Allez-vous l'essayer ?Que pensez-vous de l'idée d'une suppression des barrières entre applications sur le Web ?Peut-on envisager d'avoir un scénario où un utilisateur Skype peut communiquer à un utilisateur Facebook Messenger ?