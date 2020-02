corriger les problèmes liés à la synchronisation entre plusieurs appareils, notamment les problèmes d’affichage des éléments de la section favoris au courant ;

permettre la synchronisation des extensions de navigateur installées entre les appareils, ce qui devrait être effectif avant la fin de ce mois ;

ajouter une option pour empêcher la lecture automatique des fichiers audio et vidéo contenus sur une page internet ;

permettre la synchronisation de l’historique de navigation entre les appareils ;

permettre le support de la lecture à haute voix des fichiers PDF ;

ajouter la possibilité d’encrer certaines pages Web ;

porter Edge sur Linux.

fournir un thème transparent pour le cadre du navigateur ;

mettre à jour l’interface utilisateur avec le Fluent Design System ;

rendre les onglets plus carrés et moins arrondis ;

réintégrer la fonctionnalité de prévisualisation des onglets de la version actuelle.

Microsoft a récemment publié une nouvelle feuille de route pour son navigateur Microsoft Edge qui poursuit sa mutation depuis l’adoption de Chromium . La feuille de route actualisée comprend des éléments qui sont actuellement prévus, en discussion, en cours de révision et pas encore à l’ordre du jour dans le cadre du processus d’optimisation de son navigateur Web. Elle détaille, par exemple, des plans pour certaines fonctionnalités phares du navigateur, notamment la possibilité de synchroniser l’historique de navigation et les extensions installées entre les appareils. Elle laisse aussi entrevoir la disponibilité prochaine de Edge sur Linux.Voici quelques améliorations / nouveautés notables que la firme de Redmond prévoit de déployer dans les prochaines versions de son navigateur Edge :La feuille de route comporte également plusieurs éléments classés comme « en discussion ». Voici quelques-unes d’entre elles (potentiellement les plus intéressantes) :Outre les fonctionnalités confirmées et potentielles, la nouvelle feuille de route énumère quelques fonctionnalités qui ne sont pas encore à l’ordre du jour, notamment la possibilité pour les personnes de se connecter avec un compte Google ou la prise en charge des gestes de la souris pour certaines actions.Source : Microsoft Qu’en pensez-vous de la nouvelle feuille de route de Microsoft pour Edge ?