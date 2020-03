Firefox 74 met Facebook en isolement grâce au module complémentaire Facebook Container Qui promet de mettre fin au harcèlement des utilisateurs sur le Web par le géant des réseaux sociaux 6PARTAGES 6 0 Mozilla a publié récemment la version stable de Firefox 74 pour les plateformes Windows, Mac et Linux, une nouvelle version présentée certes comme une mise à jour mineure, mais qui comporte malgré tout quelques changements et son lot d’améliorations ciblant les utilisateurs finaux et les développeurs. Certaines améliorations introduites avec Firefox 74 ciblent notamment le module complémentaire Facebook Container.





L’add-on Facebook Container n’est pas nouveau, mais a été amélioré dans sa dernière version, 2.1.0, avec la possibilité d’ajouter des sites que vous appréciez, mais auxquels vous ne faites pas forcément confiance, au conteneur et de se connecter de façon sécurisée à ces sites Web tout en apportant une couche de protection supplémentaire pour la confidentialité à l’expérience de navigation. Cet add-on permettrait en particulier de se connecter à Facebook et de continuer à utiliser le réseau social sans que ce dernier ne soit capable de suivre votre navigation. Cette fonctionnalité est censée empêcher la plateforme de Mark Zuckerberg d’associer les données sur votre activité en ligne sur des sites Web extérieurs à Facebook à votre identité Facebook.





Mozilla a expliqué à ce propos :

« Facebook Container fonctionne en isolant votre identité Facebook dans un conteneur séparé qui rend plus difficile pour Facebook de suivre vos visites sur d’autres sites Web avec des cookies tiers ».



« L’installation de cette extension ferme vos onglets Facebook, supprime vos cookies Facebook et vous déconnecte de Facebook. La prochaine fois que vous naviguerez sur Facebook, il se chargera dans un nouvel onglet de couleur bleue du navigateur (le “Conteneur”) ».



« Vous pouvez vous connecter et utiliser Facebook normalement lorsque vous êtes dans Facebook Container. Si vous cliquez sur un lien non-Facebook ou naviguez vers un site Web non-Facebook dans la barre URL, ces pages se chargeront à l’extérieur du conteneur ».



« En cliquant sur les boutons “Partager sur Facebook” dans d’autres onglets du navigateur, ils seront chargés dans le Conteneur Facebook. Vous devez savoir que l’utilisation de ces boutons transmet à Facebook des informations sur le site Web à partir duquel vous avez partagé ».



À quel désagrément pouvez-vous vous attendre



Lorsque vous visitez Facebook et que vous vous connectez, les cookies qu’il plante sont isolés dans le conteneur. Cela empêche les boutons « J’aime » de Facebook et les commentaires intégrés de fonctionner sur d’autres sites. Il y a également un problème avec les sites qui exigent ou offrent une connexion à Facebook, que vous pouvez désormais surmonter en ajoutant ces sites au conteneur. Les sites sont ajoutés en cliquant sur une icône de clôture et en sélectionnant « Autoriser le site dans le conteneur Facebook ». L’effet est comme avoir deux navigateurs Web, l’un dans lequel vous êtes connecté à Facebook et soumis à un suivi potentiel sur tout site ayant du contenu Facebook, et l’autre dans lequel Facebook n’a pas connaissance de vous.



Comme vous ne serez connecté à Facebook que dans le conteneur, les commentaires Facebook et les boutons « J’aime » intégrés dans les onglets en dehors du conteneur Facebook ne fonctionneront pas. En outre, les sites qui vous permettent de créer un compte ou de vous connecter en utilisant vos identifiants Facebook ne fonctionneront généralement pas correctement. Comme cette extension est conçue pour séparer l’utilisation de Facebook de l’utilisation d’autres sites Web, ce comportement est attendu, a déclaré Mozilla.





Sachez également que si vous êtes un utilisateur de « Multi-Account Containers » qui a déjà assigné Facebook à un conteneur, l’extension Facebook Container ne fonctionnera pas à moins de retirer au préalable l’assignation de Facebook à la fonctionnalité Multi-Account Containers.



Contre quoi le Facebook Container ne protège-t-il pas



L’éditeur de Firefox insiste sur le fait que son add-on Facebook Container n’empêche pas la firme de Menlo Park d’exploiter comme bon lui semble les données qu’elle possède déjà, ou qu’elle a permis à d’autres d’obtenir, à votre sujet. Facebook aura toujours accès à tout ce que vous faites lorsque vous êtes sur facebook.com, y compris à vos commentaires, aux photos téléchargées, vos préférences, aux données que vous partagez avec les applications connectées à Facebook, etc.



D’après Mozilla, « plutôt que de cesser d’utiliser un service que vous trouvez précieux, nous pensons que vous devriez disposer d’outils pour limiter les données que d’autres peuvent obtenir. Cette extension vise à limiter le suivi de Facebook, mais d’autres réseaux publicitaires peuvent essayer de corréler vos activités sur Facebook avec votre navigation habituelle. En plus de cette extension, vous pouvez modifier vos paramètres Facebook, utiliser la navigation privée, activer la protection du suivi, bloquer les cookies tiers et/ou utiliser l’extension Firefox Multi-Account Containers pour limiter davantage le suivi ».



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des améliorations apportées à l’add-on Facebook Container ?



Voir aussi



Mozilla a supprimé près de 200 extensions malveillantes Firefox au cours des deux dernières semaines, plusieurs d'entre elles exécutaient du code distant et d'autres collectaient les données

Firefox 73 débarque avec des améliorations de l'accessibilité côté utilisateur, des améliorations de DevTools côté développeur, des correctifs de sécurité, un nouveau fournisseur DoH et plus encore

Firefox 72 est disponible : le navigateur bloque par défaut les scripts de fingerprinting et apporte l'incrustation vidéo (Picture-in-Picture) sur macOS et Linux Mozilla a publié récemment la version stable de Firefox 74 pour les plateformes Windows, Mac et Linux, une nouvelle version présentée certes comme une mise à jour mineure, mais qui comporte malgré tout quelques changements et son lot d’améliorations ciblant les utilisateurs finaux et les développeurs. Certaines améliorations introduites avec Firefox 74 ciblent notamment le module complémentaire Facebook Container.L’add-on Facebook Container n’est pas nouveau, mais a été amélioré dans sa dernière version, 2.1.0, avec la possibilité d’ajouter des sites que vous appréciez, mais auxquels vous ne faites pas forcément confiance, au conteneur et de se connecter de façon sécurisée à ces sites Web tout en apportant une couche de protection supplémentaire pour la confidentialité à l’expérience de navigation. Cet add-on permettrait en particulier de se connecter à Facebook et de continuer à utiliser le réseau social sans que ce dernier ne soit capable de suivre votre navigation. Cette fonctionnalité est censée empêcher la plateforme de Mark Zuckerberg d’associer les données sur votre activité en ligne sur des sites Web extérieurs à Facebook à votre identité Facebook.Mozilla a expliqué à ce propos :« Facebook Container fonctionne en isolant votre identité Facebook dans un conteneur séparé qui rend plus difficile pour Facebook de suivre vos visites sur d’autres sites Web avec des cookies tiers ».« L’installation de cette extension ferme vos onglets Facebook, supprime vos cookies Facebook et vous déconnecte de Facebook. La prochaine fois que vous naviguerez sur Facebook, il se chargera dans un nouvel onglet de couleur bleue du navigateur (le “Conteneur”) ».« Vous pouvez vous connecter et utiliser Facebook normalement lorsque vous êtes dans Facebook Container. Si vous cliquez sur un lien non-Facebook ou naviguez vers un site Web non-Facebook dans la barre URL, ces pages se chargeront à l’extérieur du conteneur ».« En cliquant sur les boutons “Partager sur Facebook” dans d’autres onglets du navigateur, ils seront chargés dans le Conteneur Facebook. Vous devez savoir que l’utilisation de ces boutons transmet à Facebook des informations sur le site Web à partir duquel vous avez partagé ».Lorsque vous visitez Facebook et que vous vous connectez, les cookies qu’il plante sont isolés dans le conteneur. Cela empêche les boutons « J’aime » de Facebook et les commentaires intégrés de fonctionner sur d’autres sites. Il y a également un problème avec les sites qui exigent ou offrent une connexion à Facebook, que vous pouvez désormais surmonter en ajoutant ces sites au conteneur. Les sites sont ajoutés en cliquant sur une icône de clôture et en sélectionnant « Autoriser le site dans le conteneur Facebook ». L’effet est comme avoir deux navigateurs Web, l’un dans lequel vous êtes connecté à Facebook et soumis à un suivi potentiel sur tout site ayant du contenu Facebook, et l’autre dans lequel Facebook n’a pas connaissance de vous.Comme vous ne serez connecté à Facebook que dans le conteneur, les commentaires Facebook et les boutons « J’aime » intégrés dans les onglets en dehors du conteneur Facebook ne fonctionneront pas. En outre, les sites qui vous permettent de créer un compte ou de vous connecter en utilisant vos identifiants Facebook ne fonctionneront généralement pas correctement. Comme cette extension est conçue pour séparer l’utilisation de Facebook de l’utilisation d’autres sites Web, ce comportement est attendu, a déclaré Mozilla.Sachez également que si vous êtes un utilisateur de « Multi-Account Containers » qui a déjà assigné Facebook à un conteneur, l’extension Facebook Container ne fonctionnera pas à moins de retirer au préalable l’assignation de Facebook à la fonctionnalité Multi-Account Containers.L’éditeur de Firefox insiste sur le fait que son add-on Facebook Container n’empêche pas la firme de Menlo Park d’exploiter comme bon lui semble les données qu’elle possède déjà, ou qu’elle a permis à d’autres d’obtenir, à votre sujet. Facebook aura toujours accès à tout ce que vous faites lorsque vous êtes sur facebook.com, y compris à vos commentaires, aux photos téléchargées, vos préférences, aux données que vous partagez avec les applications connectées à Facebook, etc.D’après Mozilla, « plutôt que de cesser d’utiliser un service que vous trouvez précieux, nous pensons que vous devriez disposer d’outils pour limiter les données que d’autres peuvent obtenir. Cette extension vise à limiter le suivi de Facebook, mais d’autres réseaux publicitaires peuvent essayer de corréler vos activités sur Facebook avec votre navigation habituelle. En plus de cette extension, vous pouvez modifier vos paramètres Facebook, utiliser la navigation privée, activer la protection du suivi, bloquer les cookies tiers et/ou utiliser l’extension Firefox Multi-Account Containers pour limiter davantage le suivi ».Source : Mozilla Que pensez-vous des améliorations apportées à l’add-on Facebook Container ?