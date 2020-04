La version finale de Firefox 75 est disponible depuis le 7 avril dernier pour les systèmes d’exploitation Windows, macOS et Linux. La dernière mouture du navigateur qui compte mobilise déjà près de 250 millions d’utilisateurs actifs (d’après la Fondation) vient avec une barre d’adresse remaniée, des améliorations de performance pour Windows et une promesse de Mozilla liée à la pandémie de coronavirus.Lorsque la pandémie de coronavirus s'est installée, des millions de personnes se sont retrouvées à passer plus de temps devant leurs navigateurs ; une conséquence du passage obligé au télétravail. Mais la crise a également des répercussions sur les développeurs de logiciels. Google a été contraint d'interrompre la diffusion de ses versions Chrome, qui arrivent généralement toutes les six semaines. Finalement, Chrome 81 a été retardé, Chrome 82 a été complètement ignoré et Chrome 83 a été avancé de quelques semaines. Microsoft pour sa part a suivi le calendrier de publication d'Edge, en accord avec le projet open source Chromium de Google, sur lequel se basent Chrome et Edge. Dans sa dernière note d'information, Mozilla précise ce qui fait la singularité de son produit en ces temps : « Nous avons intégré dans nos systèmes l'empathie pour gérer des circonstances difficiles ou inattendues. Ce sont ces atouts qui nous permettent de continuer à progresser là où certains de nos concurrents ont dû ralentir ou arrêter le travail. »En fait, Mozilla a, cette année, procédé à une accélération des sorties de Firefox à une cadence de quatre semaines (auparavant, elles arrivaient toutes les six à huit semaines). Malgré l’impact de la pandémie de coronavirus,. Beaucoup d'employés et de contributeurs de Firefox travaillent déjà à distance, font des tests sur du matériel distant et collaborent au-delà des fuseaux horaires. Si le calendrier reste inchangé, la feuille de route va connaître des modifications. Mozilla annonce qu'il évitera d'envoyer des modifications qui pourraient avoir un impact négatif sur l'expérience de l'utilisateur sur les sites web gouvernementaux et des services de santé, voire les interrompre. L'entreprise a également donné la priorité à la résolution des problèmes de vidéoconférence.Le plus grand changement dans Firefox 75 est l'amélioration de la barre d'adresse qui s'adapte désormais à la taille de l'écran. La barre d'adresse a été agrandie, l'affichage est unique avec une police plus grande, des URL plus courtes et un raccourci vers les sites de recherche les plus populaires.La barre d'adresse est plus intelligente pour aider à affiner les résultats, ce, en affichant des mots-clés populaires supplémentaires pour aider à trouver ce qui fait l'objet d’une recherche.Les sites les plus visités sont désormais accessibles en un seul clic dans la barre d'adresse. Si vous avez déjà un site ouvert dans un autre onglet mais que vous ne le trouvez pas, Firefox mettra en évidence un raccourci textuel à côté de celui-ci. Cela fonctionne également pour toutes les pages que vous recherchez et dont vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'elles sont déjà ouvertes.En sus, la dernière mouture du navigateur de la Fondation Mozillagrâce à l'intégration de DirectComposition qui améliore encore le rendu sur les ordinateurs portables équipés de cartes graphiques Intel intégrées à l'aide du moteur de rendu 2D basé sur le GPU WebRender.Ce n’est pas tout puisqu’à partir de cette version,qui rend l'installation du navigateur web beaucoup plus facile et plus sûre sur les systèmes fonctionnant sous Linux.Mozilla a également corrigé six failles de sécurité dans Firefox 75 dont trois considérées comme très graves et les trois autres comme ayant un impact modéré sur la sécurité.Source : Mozilla Laquelle de ces nouveautés présente le plus d’intérêt pour vous ?D’après vous, quelles sont les fonctionnalités qui continuent de se faire attendre ?