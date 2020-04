Mozilla installe un agent de télémétrie sous Firefox 75 pour Windows pour savoir quel est votre navigateur par défaut à une fréquence journalière 0PARTAGES 9 0 La version finale de Firefox 75 est disponible depuis le 7 avril dernier pour les systèmes d’exploitation Windows, macOS et Linux. La dernière mouture du navigateur qui compte mobilise déjà près de 250 millions d’utilisateurs actifs (d’après la Fondation) vient avec une barre d’adresse remaniée, des améliorations de performance pour Windows et une promesse de Mozilla liée à la pandémie de coronavirus. En sus, il faut compter avec une tâche de télémétrie planifiée pour la version Windows…



Les utilisateurs de la famille de systèmes d’exploitation Windows feront attention au nouvel exécutable default-browser-agent.exe au sein du répertoire d’installation du navigateur.





En sus, ils devront noter qu’une tâche dénommée Firefox Default Browser Agent est apparue au sein de leur planificateur.





« Avec Firefox 75, nous lançons une nouvelle tâche planifiée pour Windows qui nous aidera à comprendre les changements des paramètres par défaut du navigateur. Comme pour tous les autres changements liés à la télémétrie chez Mozilla, cette tâche programmée a été soumise à notre processus d'examen des données conçu en plaçant la vie privée de l'utilisateur au centre des préoccupations », annonçait Mozilla en mars dernier dans un billet de blog.



L’agent de télémétrie sous Firefox 75 pour Windows collecte des informations sur le paramétrage actuel et antérieur du navigateur par défaut du système. En d’autres termes, Mozilla sait (en s’appuyant sur l’agent de télémétrie) au moins quel est le navigateur par défaut de l’utilisateur de Windows. En sus, la firme recueille des informations sur les paramètres régionaux et la version du système d’exploitation. La collecte s’effectue à une fréquence journalière.



@@ -0 , 0 +1 , 35 @@ { "$schema" : "http://json-schema.org/draft-04/schema#" , "properties" : { "build_channel" : { "type" : "string" } , "build_version" : { "type" : "string" } , "default_browser" : { "description" : "The current default browser" , "type" : "string" } , "os_locale" : { "description" : "The current user's OS locale setting" , "type" : "string" } , "os_version" : { "description" : "Windows version numnber in major.minor.build.UBR format (UBR is optional, only available on Win10)" , "type" : "string" } , "previous_default_browser" : { "description" : "What the default browser was before it was changed to the current one" , "type" : "string" } } , "required" : [ "build_channel" , "build_version" , "os_version" , "os_locale" ] , "title" : "default-browser" , "type" : "object" }

L’agent de télémétrie est activé par défaut dès que la version 75 de Firefox pour Windows est installée. Les utilisateurs pointilleux sur les aspects liés à la vie privée peuvent néanmoins décider de le désactiver. Deux choses à faire : primo, désactiver l’agent et deuxio supprimer la tâche du gestionnaire dédié de Windows.



La désactivation de l’agent peut se faire en configurant le navigateur de sorte à l’empêcher de transmettre des données techniques ou d’interaction à Mozilla. Les options dédiées à ce sujet se trouvent à l’adresse : Outils > Options > Vie Privée et sécurité > Collecte de données par Firefox et utilisation.





Une autre possibilité est de copier le clé de registre qui suit et la sauvegarder dans un fichier avec l’extension .reg, puis de double-cliquer sur celui-ci pour intégrer le paramétrage au registre.





Source : Mozilla



