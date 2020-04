Microsoft Edge basé sur Chromium sera bientôt disponible sur Linux Conformément à la feuille de route communiquée par l'éditeur 0PARTAGES 12 0 Microsoft a changé son approche concernant son navigateur web Edge ; l’éditeur a remplacé son moteur de rendu EdgeHTML et son moteur JavaScript Chackra par Blink et V8 de Chromium.



L'objectif, selon Microsoft, est de créer une meilleure compatibilité Web pour ses utilisateurs et une fragmentation moindre du Web pour tous les développeurs Web. « Notre intention est d'aligner la plateforme Web Microsoft Edge à la fois sur les normes Web et sur les autres navigateurs basés sur Chromium », expliquait Joe Belfiore. Ajoutant que « cela apportera une compatibilité améliorée pour tous et créera une matrice de test plus simple pour les développeurs Web ». Cela pourrait également régler un gros problème avec Microsoft Edge, à savoir le fait que certains sites Web ne fonctionnent pas correctement dans le navigateur.



Avec cette nouvelle stratégie, Microsoft entendait devenir un contributeur important au projet Chromium, de manière à améliorer non seulement Microsoft Edge, mais également les autres navigateurs basés sur Chromium, sur PC comme sur d’autres appareils. Soulignons aussi que la contribution de Microsoft au projet Chromium inclut l'apport de technologies que la firme a développées pour son navigateur. Microsoft explique par exemple que les utilisateurs des autres navigateurs pourraient bénéficier de la meilleure autonomie de batterie possible et d'une intégration matérielle optimale sur tous types de périphériques Windows. On peut s'attendre aussi à ce que l’éditeur apporte certaines de ses innovations en matière de sécurité, dans le projet Chromium. En d'autres termes, une bonne partie du meilleur de Microsoft Edge pourrait être accessible aux autres navigateurs via Chromium.



Microsoft Edge basé sur Chromium est désormais disponible sur plusieurs plateformes desktop en dehors de Windows 10, notamment macOS, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Server (à partir de la version 2016) et Windows Server (2008 R2 à 2012 R2). Sur Microsoft Edge Insider, l’éditeur a indiqué que son navigateur Edge serait bientôt disponible sur Linux. Cela n’a rien d’étonnant en soit dans la mesure où,





Il a fallu attendre juin 2019 pour que les premières builds officielles du navigateur Edge basé sur Chromium soient disponibles pour Windows 7 et Windows 8/8.1, deux mois après avoir lancé les premières builds de Chromium Edge sur Windows 10 et un mois après les premières builds sur macOS.



En début d’année, après avoir fait évoluer son navigateur via une série de builds, l’éditeur a entrepris de déployer la nouvelle version de son navigateur.



Étant donné que le nouveau Chromium Edge est basé sur le même moteur de rendu que le navigateur Google Chrome, Edge prendra désormais en charge toutes les mêmes extensions. En décembre, les développeurs ont été invités à transférer leurs extensions Chrome vers le Microsoft Store, la société a expliqué que la plupart des extensions pouvaient être transférées sans aucun travail supplémentaire. Edge est le navigateur par défaut pour le milliard d'utilisateurs de Windows 10, il y a donc évidemment une incitation à porter des extensions sur ce logiciel.



Être basé sur Chromium signifie également que tout site optimisé pour Chrome aura la même apparence dans Edge, car ils partagent le même moteur de rendu, et les développeurs Web n'auront pas à concevoir leurs sites en pensant à Edge. C'est important, car Chrome est de loin le navigateur Internet le plus populaire.



Au menu des nouvelles fonctionnalités, en dehors de la prise en charge des extensions Chrome, nous avons par exemple la prise en charge d’Azure Active Directory (AAD), l’ajout du mode Internet Explorer, du streaming 4K, de l’audio Dolby, de l’encrage au format PDF, des extensions basées sur Chrome, l’intégration de Microsoft Search dans Bing, et bien plus encore.



Et vous ?



Quel navigateur web utilisez-vous (en entreprise et en privé) ? Sur quelle plateforme ?

Que pensez-vous de la décision de Microsoft d'apporter Edge à Linux ?

Que pensez-vous de la décision de Microsoft de se tourner vers le moteur de rendu Chromium ?

Mais en tant que dev web, ça peut servir pour avoir le rendu sur Edge. Cela dit le moteur est emprunté à Chromium, donc à part éventuellement voir les interactions des addons du navigateur, ça sert aussi… à rien.



Pire, si Edge fait comme la version GNU/Linux de Skype, à savoir fouiner dans les dossiers personnels et envoyer ces données Dieu sait où, il sera le logiciel à bannir. 1 1 Sur le choix du navigateur à utiliser au quotidien, probablement à rien.Mais en tant que dev web, ça peut servir pour avoir le rendu sur Edge. Cela dit le moteur est emprunté à Chromium, donc à part éventuellement voir les interactions des addons du navigateur, ça sert aussi… à rien.Pire, si Edge fait comme la version GNU/Linux de Skype, à savoir fouiner dans les dossiers personnels et envoyer ces données Dieu sait où, il sera le logiciel à bannir. Membre éclairé https://www.developpez.com Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Quel navigateur web utilisez-vous (en entreprise et en privé) ? Sur quelle plateforme ? Quel navigateur web utilisez-vous (en entreprise et en privé) ? Sur quelle plateforme ?



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Que pensez-vous de la décision de Microsoft d'apporter Edge à Linux ? Que pensez-vous de la décision de Microsoft d'apporter Edge à Linux ?



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Que pensez-vous de la décision de Microsoft de se tourner vers le moteur de rendu Chromium ? Que pensez-vous de la décision de Microsoft de se tourner vers le moteur de rendu Chromium ?



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Lui trouvez-vous une plus-value face à d'autres navigateurs Chromium comme Google Chrome, Opera ou Vivaldi ? Lui trouvez-vous une plus-value face à d'autres navigateurs Chromium comme Google Chrome, Opera ou Vivaldi ? 1 1 J'utilise principalement Mozilla Firefox 75 sur Ubuntu 20.04 et parfois le navigateur Brave pour faire des tests ou autres.Je pense qu'une bonne partie de cette décision est une décision médiatique. Dès que Microsoft sort un logiciel sous GNU/Linux toute la presse en parle. Vu que Edge est un Chromium relooké, le portage GNU/Linux ne doit pas demander beaucoup de travail. Donc de la publicité pour pas cher.C'est un aveux de défaite vis à vis de Google, Google dont le pouvoir se voit encore renforcé dans l'organisme de standardisation W3C ou dans la collaboration WHATWG. C'est aussi un moyen de faire de belles économies à ne plus maintenir EdgeHTML qui devait coûter cher à développer et que personne n'utilisait.Edge n'étant pas disponible sur GNU/Linux je n'ai pas pu le tester. Mais vu que Edge serait le pire navigateur web en terme de respect de vie privée , cela ne m'incite pas à l'installer le logiciel propriétaire Edge. Si je veux un navigateur web basé sur Chromium, je préfère Brave qui contrairement à Ege est un logiciel libre et open source, et qui contrairement à Edge est focalisé sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs.

