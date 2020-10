le bouton Picture-In-Picture, qui permet de visionner une vidéo au sein d’une fenêtre déportée, a une nouvelle apparence et une nouvelle position, ce qui vous permet de trouver et d'utiliser plus facilement la fonction.

le mode Picture-In-Picture dispose désormais d'un raccourci clavier pour les utilisateurs Mac (Option + Commande + Maj + Crochet droit) qui fonctionne avant de commencer la lecture de la vidéo.

Pour les utilisateurs de Windows, Firefox utilise désormais DirectComposition pour la vidéo décodée par le matériel, d'après Mozilla, cela va permettre d'améliorer l'utilisation du processeur et du GPU pendant la lecture vidéo, améliorant ainsi la durée de vie de la batterie.

Les téléchargements provenant d'iframes sandbox qui sont bloqués dans Firefox 82.

Les modules linguistiques sont mis à jour « en tandem » avec les mises à jour de Firefox pour s'assurer qu'il n'y a pas de retard dans la diffusion des nouvelles versions des modules linguistiques aux utilisateurs qui les ont installés.

Les données de remplissage automatique des cartes de crédit prennent en charge les lecteurs d'écran dans la nouvelle version.

Les impressions d'erreurs dans la boîte de dialogue pour les entrées de formulaire non valides sont signalées aux lecteurs d'écran.

Les fonctionnalités du lecteur d'écran qui rapportent des paragraphes le font correctement maintenant dans Firefox.

Les nouveaux articles sont affichés lorsqu'une page Web est enregistrée dans Pocket.

Network Monitor peut être utilisé pour inspecter les événements côté serveur.

Le panneau Message de Network Monitor a été fusionné avec le panneau Réponse.

Color Picker est accessible au clavier sous Windows.

Firefox prend en charge l'indicateur d'autorisation de téléchargement pour le bac à sable iframe.

L'API Media Session est activée par défaut. Elle peut être utilisée pour personnaliser les notifications multimédias et gérer les gestionnaires d'événements.

Mozilla vient de lancer la version 82 du navigateur Web Firefox pour les systèmes d’exploitation Windows, macOS et Linux. Cette version s'accompagne d'augmentations de vitesse de chargement et de la promesse de prolonger la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable.En termes de vitesse, Mozilla affirme que tout site Web utilisant une mise en page Flexbox (un modèle de mise en page CSS 3) se chargera 20% plus rapidement que dans les versions précédentes du navigateur. En plus de cela, si une session Firefox 82 doit être restaurée, elle le fera 17% plus rapidement maintenant. Enfin, les utilisateurs de Windows profiteront de nouvelles fenêtres Firefox s'ouvrant 10% plus rapidement. Mettez tous ces éléments ensemble et le navigateur semblera probablement beaucoup plus rapide dans son fonctionnement.Pour la lecture vidéo, Mozilla a amélioré les choses dans quelques domaines :WebRender est un système de rendu bidimensionnel (2D) écrit en Rust pour les navigateurs qui utilise une carte graphique pour afficher des pages Web au lieu d'un processeur. L'utilisation de ce moteur basé sur GPU permet des animations plus fluides, un rendu de page plus rapide, des effets visuels spéciaux, ainsi que des dégradés complexes.Mozilla a commencé à déployer le moteur de rendu 2D basé sur GPU WebRender dans Firefox 67 pour un groupe limité d'utilisateurs. Après avoir étendu la prise en charge de WebRender à davantage d'ordinateurs portables Windows 10 avec la sortie de Firefox 77, WebRender a été également disponible sur les appareils Windows 10 avec un processeur graphique Intel avec Firefox 78. Avec Firefox 79, WebRender a été disponible sur les appareils Windows 10 avec un processeur graphique AMD. Cette fois-ci, Mozilla a indiqué que WebRender serait disponible sur toutes les versions de MacOS dans Firefox 83 (à l'exception de l'actuelle version 10.16 Beta).Firefox 82 améliore sa liseuse PDF qui profite d’une nouvelle interface, et corrige plusieurs bugs qui touchaient notamment le module d’impression ou encore la synchronisation des préférences utilisateurs et des sites les plus visités.Parmi les autres changements, citons :Modifications côté développeurs :Source : note de version Sur quel navigateur êtes-vous ? Sur quelle plateforme ?Que pensez-vous des améliorations apportées par Firefox 82 ?