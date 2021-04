Chrome du navigateur et barre d'outils simplifiés : les fonctionnalités redondantes ou moins fréquemment utilisées ont été supprimées pour se concentrer sur les éléments de navigation les plus importants.

Menus simplifiés : le contenu a été réorganisé et priorisé en fonction de l'utilisation. Nous avons réduit le bruit visuel en supprimant les iconographies inutiles et en fournissant des étiquettes plus claires.

Invites mises à jour : les infobars et les modaux ont une conception plus épurée et un langage plus clair.

Nouveau design d'onglets inspiré : les onglets flottants contiennent parfaitement des informations et des indices de surface lorsque vous en avez besoin, comme des indicateurs visuels pour les commandes audio. La conception arrondie de l'onglet actif prend en charge la mise au point et signale la possibilité de déplacer facilement l'onglet si nécessaire.

Moins d'interruptions : nous avons supprimé les alertes et les messages inutiles.

Des visuels cohérents : une iconographie plus claire, une palette de couleurs raffinée et un style plus cohérent.

Nous avons amélioré la confidentialité du mode de navigation privée du navigateur Firefox avec la protection totale contre les cookies, qui limite les cookies au site sur lequel ils ont été créés, empêchant les entreprises d'utiliser des cookies pour suivre votre navigation d'un site à l'autre. Cette fonctionnalité n'était auparavant disponible qu'en mode ETP strict de Firefox.

Nous déployons la version 2 de notre fonctionnalité SmartBlock existante, qui permet une expérience de page Web transparente qui, autrement, cesserait de fonctionner lorsque nous bloquions les traceurs.

Les développeurs de Mozilla ont travaillé pour « moderniser l'expérience de base » afin qu'elle soit plus propre, plus invitante et plus facile à utiliser. Il existe des améliorations de navigation, des menus simplifiés, une conception d'onglets améliorée et des visuels plus cohérents.L'éditeur indique qu'à partir de Firefox 89, vous remarquerez un certain nombre de changements, notamment:Outre les améliorations de l'interface et l'expérience utilisateur avec Firefox 89, la version bêta s'accompagne également d'améliorations au niveau de la confidentialité et de la sécurité. Mozilla indique :Cette version s'accompagne aussi d'une implémentation non native des contrôles de formulaire Web, qui offre une nouvelle conception moderne et certaines améliorations des performances de chargement de page.Source : note de version