La protection totale des cookies isole les cookies sur le site où ils ont été créés

La protection contre les supercookies empêche les supercookies de vous suivre de site en site

Les cookies et les caches sont effacés à la fin de chaque session de navigation privée et ne sont pas partagés avec les fenêtres normales

Les traceurs sont bloqués, y compris les cookies, les scripts, les pixels de suivi et les autres ressources provenant de domaines figurant sur la liste des traceurs connus de Disconnect

De nombreux scripts d'empreintes digitales sont bloqués, selon la liste de domaines d'empreintes digitales invasives de Disconnect

SmartBlock corrige intelligemment les pages Web qui étaient précédemment interrompues lorsque les scripts de suivi étaient bloqués.

Lorsque Mozilla a fait passer son populaire navigateur open source d'un cycle de publication rapide de six semaines à un cycle encore plus rapide de seulement quatre semaines entre les versions majeures, il est devenu facile de confondre une version de Firefox avec la suivante, le numéro de version augmentant de plus en plus rapidement. Mais vous ne risquez pas de confondre la dernière version, Firefox 89, avec la précédente, à cause de sa mise à jour vers la nouvelle interface Proton qui introduit un changement radical.La nouvelle interface utilisateur est plus conforme aux interfaces modernes et minimalistes de Windows et macOS (ainsi que d'Android et iOS), ainsi que des navigateurs concurrents Chrome et Edge. Le nouveau look est beaucoup plus « propre, plus accueillant et plus facile à utiliser », comme le vante Mozilla dans sa note de publication, grâce en partie à une étude approfondie de la façon dont les gens utilisent le navigateur, qui a inspiré ses nombreux changements et améliorations.La première chose que les gens remarqueront dans cette mise à jour est l'interface Proton, la barre d'outils a été simplifiée de sorte que les fonctionnalités redondantes et moins fréquemment utilisées ont été supprimées. Le menu principal a été rationalisé de la même manière, les icônes ayant été supprimées et les étiquettes mises à jour, tandis que le contenu du menu a été réorganisé et hiérarchisé en fonction de son utilisation, de sorte que le bruit visuel a été réduit.Proton met également à jour les invites afin qu'elles aient un aspect plus propre et les alertes et messages inutiles ont été supprimés. Le design plus épuré et le langage plus simple s'étendent à d'autres éléments de l'interface utilisateur, comme les infobars, les panneaux et les boîtes modales. Les onglets non épinglés apparaissent désormais flottants ; Mozilla explique que le design arrondi de l'onglet actif « signale la possibilité de déplacer facilement l'onglet selon les besoins ». Si presque tout le monde est favorable à des menus plus propres, les nouveaux onglets suscitent la colère de certains qui ne sont pas satisfaits de ce changement radical par rapport à l'aspect traditionnel des onglets.« Nous avons pris à cœur le projet de refonte de Firefox avec l'objectif de vous rendre la vie un peu plus agréable afin que vous puissiez vous inquiéter moins, faire plus de choses et vous sentir bien dans ce qui se profile à l'horizon », a déclaré Mozilla.Pour les utilisateurs de macOS, Firefox 89 sera mieux intégré au système d'exploitation grâce à la prise en charge de l'effet de défilement élastique présent dans d'autres applications. L'animation de rebondissement doux sert à indiquer aux utilisateurs qu'ils ont atteint la fin de la page. De plus, Firefox 89 prend en charge le zoom intelligent ; pour l'utiliser, il suffit un double-tape avec deux doigts sur le trackpad ou avec un seul doigt sur la Magic Mouse pour faire un zoom sur le contenu situé sous votre curseur.Mozilla explique également que les couleurs dans Firefox sur macOS ne seront plus saturées sur les écrans à large gamme, les images non étiquetées sont correctement traitées comme sRGB, et les couleurs des images étiquetées comme sRGB correspondent désormais aux couleurs CSS. Désormais, en mode plein écran sur macOS, le déplacement de votre souris vers le haut de l'écran ne cachera plus vos onglets derrière la barre de menu système, explique Mozilla. Les menus contextuels sont désormais natifs, ce qui signifie qu'ils prennent également en charge le mode sombre.Outre les améliorations visuelles, Firefox 89 présente une autre amélioration : à partir de la version 89 de Firefox publiée mardi, la protection totale contre les cookies sera activée par défaut dans les fenêtres de navigation privée. La protection totale contre les cookies est conçue pour obliger tous les sites Web à conserver leurs cookies dans des "jars" distincts, ce qui les empêche de vous suivre sur le Web et de créer des profils de navigation.Introduite pour la première fois dans Firefox 86 en février 2021 , cette fonction de protection de la vie privée n'était jusqu'à présent active que lorsque les utilisateurs devaient activer manuellement ETP Strict Mode dans les paramètres du navigateur Web. Firefox 89 introduit également la deuxième version de SmartBlock, qui permet une navigation transparente lorsque les traceurs sont bloqués.« La protection totale contre les cookies de Firefox est un ensemble sophistiqué d'améliorations de la confidentialité qui applique un principe simple et révolutionnaire : votre navigateur ne doit pas permettre le partage des cookies entre les sites Web », a déclaré Arthur Edelstein, chef de produit principal pour la confidentialité et la sécurité de Firefox chez Mozilla. « Ce principe est désormais appliqué dans les fenêtres de navigation privée de Firefox en créant une boîte à cookies distincte pour chaque site Web que vous visitez ».Selon Mozilla, lorsque vous naviguez sur le Web en utilisant le mode privé de Firefox, votre vie privée est protégée par les technologies de protection de la vie privée suivantes, toutes activées par défaut :Pour passer en mode de navigation privée dans Firefox, il suffit d'ouvrir le menu des applications en cliquant sur le bouton (☰) en haut à droite, puis de choisir "Nouvelle fenêtre privée". Ceux qui n'utilisent que leur clavier peuvent activer le mode de navigation privée en utilisant Ctrl + Shift + P (ou Cmd + Shift + P sur macOS).Firefox 89 est disponible dès maintenant pour Windows 64 bits, Windows 32 bits, Linux et macOS. De nouvelles versions seront également disponibles sous peu sur Android et iOS, avec des améliorations de l'interface utilisateur.Source : Mozilla Quels sont les changements qui vous intéressent dans Firefox 89 ?Quel commentaire faites-vous du renforcement de la confidentialité ?Êtes-vous favorable au changement radical qui introduit les onglets flottants ?