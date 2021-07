En début d’année 2020, Microsoft Edge était encore au coude à coude avec Firefox en termes de parts de marché . Durant le mois de février Firefox commence à perdre des parts de marché au profit de Edge. Poursuivant une trajectoire descendante qui a vu le navigateur Firefox perdre des parts de marché au cours des dix des douze derniers mois, le navigateur conçu par la fondation Mozilla a une fois de plus glissé pour se retrouver à 3,29 % de part de marché des navigateurs. Ceci a permis à Microsoft et à son navigateur Edge de dépasser son rival Firefox dans les classements de Statcounter, avec 3,4 % de parts du marché des navigateurs. Ce changement place Edge en troisième position dans le classement des navigateurs, derrière Chrome (65,27 %) et Safari (18,34 %).Alors que Firefox s’enfonce, les internautes retournent vers le navigateur de Microsoft. Les données compilées par NetMarketShare en février montraient déjà que la part de marché de Firefox ne cessait de diminuer après l'introduction du nouveau Edge. Cette augmentation de l'adoption du navigateur Edge peut être attribuée en partie à des efforts marketing renouvelés, mais aussi aux améliorations qui ont permis d'aligner l'expérience sur celle des autres navigateurs web modernes. Le nouveau navigateur Edge de Microsoft a atteint un score de 100 % au test de HTML5 Accessibility qui examine quelles nouvelles fonctionnalités HTML5 sont prises en charge de manière accessible par les principaux navigateurs. Notons que, les technologies d’accessibilité de HTML5 permettent aux outils comme les narrateurs ou les loupes d’accéder aux contenus des pages web correctement. L’accessibilité du web signifie que les sites web, les outils et les technologies sont conçus et développés de façon à ce que les personnes handicapées puissent les utiliser.En fin d’année 2020, Microsoft change son approche concernant son navigateur web Edge ; l’éditeur a remplacé son moteur de rendu EdgeHTML et son moteur JavaScript Chackra par Blink et V8 de Chromium. Microsoft Edge basé sur Chromium est désormais disponible sur plusieurs plateformes desktop en dehors de Windows 10, notamment macOS, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Server (à partir de la version 2016) et Windows Server (2008 R2 à 2012 R2). En septembre 2020, Microsoft annonce son intention d'apporter son navigateur à Linux. « Nous sommes ravis de l'intérêt des clients que nous avons reçu depuis que nous avons manifesté notre vision d'apporter Edge à Linux », a déclaré Kyle Pflug, superviseur du programme Edge chez Microsoft. « Nous avons reçu des commentaires de clients professionnels qui veulent une solution de navigateur unique à déployer dans leur organisation, quelle que soit la plateforme, et nous sommes contents d'apporter une offre à ceux qui ont besoin d'une solution pour Linux ».La dernière version de Microsoft Edge, basée sur l'architecture open source Chromium, comprend également un générateur de mot de passe intégré et un outil pour contrôler si les informations de connexion ont fuité. Lorsque les utilisateurs créent un nouveau compte sur un site Web, Edge génère automatiquement un mot de passe fort pour l'utilisateur, qui est ensuite automatiquement enregistré et synchronisé sur leurs appareils.La fonctionnalité est similaire à celle disponible sur Google Chrome et permet de s'assurer que les utilisateurs utilisent des mots de passe forts pour leurs comptes, tout en leur évitant d'avoir à mémoriser (ou pire, à noter) des listes de mots de passe complexes et uniques pour chaque service sur lesquels ils s’inscrivent. Cela est particulièrement important lors de la création de comptes pour des services financiers et d'autres sites Web nécessitant des informations précieuses, rappelle Microsoft. Dans un billet de blog, Microsoft explique :« L'un des plus grands piliers de Microsoft Edge est la confiance. Aujourd'hui, pour renforcer davantage cette confiance tout en assurant la sécurité de nos clients, nous introduisons une nouvelle fonctionnalité appelée Password Monitor. La fonctionnalité avertit les utilisateurs si l'un de leurs mots de passe enregistrés a été trouvé dans une violation tierce de données. Tout cela est fait en veillant à ce que Microsoft n'apprenne pas les mots de passe de l'utilisateur. La technologie sous-jacente garantit la confidentialité et la sécurité des mots de passe de l'utilisateur, ce qui signifie que ni Microsoft ni aucune autre partie ne peuvent apprendre les mots de passe de l'utilisateur pendant leur surveillance ».Plus loin, l’éditeur explique :« À un niveau élevé, lorsqu'un mot de passe est enregistré dans Edge, le navigateur doit contacter un serveur pour vérifier si le mot de passe a été trouvé dans une liste de mots de passe qui ont fuité. Il est également nécessaire de vérifier périodiquement cela au cas où de nouvelles instances de mots de passe qui ont fuité seraient détectées. L’aspect le plus important est que les serveurs Edge ne doivent jamais apprendre d’informations sur les noms d’utilisateur ou les mots de passe du client. Il est également important de veiller à ce qu'aucune partie extérieure ne puisse accéder à ces informations lorsqu'elles se déplacent entre les utilisateurs et les serveurs Edge (comme dans les attaques man-in-the-middle) ».Aujourd’hui, Microsoft Edge est sur le point d'être le deuxième navigateur desktop le plus utilisé selon le baromètre. Au regard de l’écart avec le navigateur Samsung internet qui arrive juste derrière Firefox avec 3,18 %, il n'est pas exclu que Firefox finisse à la cinquième place durant les prochains mois. Microsoft a annoncé la fin de vie du navigateur Microsoft Edge Legacy pour le 13 avril 2021 . Le nouveau Microsoft Edge sera celui construit avec Chromium de Google. Microsoft a annoncé la fin de vie de son navigateur Microsoft Edge Legacy dans un billet de blog publié en début d’année. L’entreprise indique qu’elle publiera un correctif de sécurité mensuel qui supprimera l'ancienne version d'Edge des ordinateurs Windows 10 et installera la nouvelle version basée sur Chromium le 13 avril. Rappelons qu'en juin de l'année dernière, Microsoft a commencé à le déployer par le biais d'une mise à jour de Windows.Source : Statcounter Quel(s) navigateur(s) utilisez-vous ?Que pensez-vous de la chute de PDM du navigateurs Firefox ?Quelle lecture pouvez-vous faire de ce nouvel engouement des utilisateurs pour le navigateur de Microsoft ?