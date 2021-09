Une enquête menée par Digital a révélé pourquoi tant de propriétaires de petites entreprises ont choisi d'éviter de créer un site Web. Il est facile de supposer que cela est dû à une sorte de manque de sensibilisation de ces personnes, mais la vérité est en fait tout autre.33 % des chefs d'entreprise ont déclaré qu'ils n'avaient pas créé de site Web parce qu'ils avaient obtenu toute leur attention grâce aux pages et aux comptes qu'ils avaient créés sur diverses plateformes de réseaux sociaux. De plus, 32 % ont déclaré n'avoir jamais eu besoin d'un site web, et 29 % ont affirmé que leurs clients n'utilisaient pas beaucoup l'internet. 29% ont également déclaré qu'ils se concentrent beaucoup sur leur niche et que cela rend un site web inutile.Dans tous ces cas, les propriétaires de petites entreprises justifient l'absence de site web en affirmant qu'il n'est pas du tout nécessaire pour eux. Pourtant, des enquêtes ont montré que les sites Web sont bénéfiques pour les entreprises, quelle que soit leur niche et qu'elles aient ou non l'impression que leurs clients vont en ligne.Des recherches menées par Hootsuite ont montré que 97 % des clients commencent leur parcours client en recherchant un produit en ligne, et que les clients passent un grand total d'environ 100 jours en ligne. Cela semble indiquer que la création d'un site Web est réellement bénéfique, car elle permet d'accroître les activités, au point que les marges bénéficiaires peuvent être considérablement améliorées. De plus, cette étude a révélé que 30 % des clients pourraient même ne pas vouloir faire affaire avec une entreprise qui n'a pas de site Web, car elle leur semblerait moins légitime, ce qui est tout à fait logique.La création d'un site web a été rendue beaucoup plus facile que jamais, pour en tirer le meilleur parti en un rien de temps. L'absence de site Web peut entraîner l'entreprise dans une spirale fatale, il est donc important de traiter cette question le plus tôt possible.Source : Digital Trouvez-vous cette étude pertinente ?Pensez-vous que les sites web sont indispensables au développement des petites entreprises ?