Un rachat qui va permettre à Sewan de renforcer son expertise Cloud et de diversifier sa gamme de produits dédiés à l’hébergement. En exploitant désormais ses propres Datacenters, Sewan se donne les moyens de maîtriser de bout en bout son offre Cloud en France et en Europe. Il s’agit de la 8ème acquisition réalisée par Sewan depuis la création de l’entreprise, en 2007.Spécialisé dans les serveurs dédiés, l’infogérance et le Cloud, Ikoula compte plus de 6 600 clients répartis dans 60 pays pour un chiffre d’affaires 2020 de 8 millions d’euros. Employant une soixantaine de collaborateurs experts, basés à Boulogne-Billancourt (92) et Reims (51), l’hébergeur possède en outre ses propres Datacenters situés en France, à Reims (51) et Eppes (02), ainsi que des filiales aux Pays-Bas et en Espagne. Sa solution de Cloud Computing, appelée CloudIKOULAONE, est par ailleurs disponible sur 3 continents (Asie, États-Unis et Europe).Au-delà d’un parc de clients élargi et d’un appui supplémentaire dans son déploiement international, cette acquisition va donc permettre à Sewan de s’appuyer sur les infrastructures, les produits et les collaborateurs d’Ikoula, experts du Cloud, pour renforcer son offre de services spécifique à l’hébergement des applications et des données critiques. De quoi répondre, à sa promesse initiale, qui est de proposer le meilleur hébergement au meilleur prix.Forte d’une solution automatisée unique appelée Cloud Datacenter, intégralement modulable et personnalisable depuis une interface dédiée, l’offre d’hébergement de Sewan se veut performante et sera complétée par l’intégration des solutions Ikoula. Sewan est par ailleurs agréé HADS (Hébergeur Agréé de Données de Santé) pour l'hébergement de données de santé à caractère personnel.explique Jules-Henri GAVETTI, co-fondateur et CEO d’Ikoula.ajoute Alexis de Goriainoff, co-fondateur et CEO de Sewan.Scale-up française des télécoms créée en 2007 par Alexis de Goriainoff, David Brette et Christophe Cresp, Sewan vise à simplifier l’usage des communications en entreprise. Pour ce faire, Sewan propose trois familles de produits dédiées à la Communication, la Connectivité et l’Hébergement de données, qu’il est possible tout à la fois de commander, facturer et configurer depuis une interface unique, baptisée Sophia.Pionnier du Cloud français depuis 1998, Ikoula possède ses propres Datacenters en France, ainsi que deux filiales, en Espagne et aux Pays-Bas.Sources : Sewan Qu'en pensez-vous ?