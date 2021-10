La controverse tourne autour deà propos de laquelle Mozilla explique que « c'est une nouvelle fonctionnalité qui affiche des liens directs vers du contenu sur le web en fonction de ce que les utilisateurs tapent dans la barre d'adresse de Firefox. Une partie du contenu qui apparaît dans ces suggestions est fournie par des partenaires et une partie du contenu est sponsorisée. » Les craintes en lien aux atteintes à la vie privée sont dès lors évidentes.Mozilla rassure néanmoins : « Lors de la création de Firefox Suggest, nous avons suivi nos pratiques et principes de longue date en matière de confidentialité des données. Dans la pratique, cela signifie que nous prenons soin de limiter ce que nous collectons et de limiter ce que nous transmettons à nos partenaires. Le comportement de la fonctionnalité est simple : les suggestions s'affichent au fur et à mesure que vous tapez, et sont directement liées à ce que vous tapez. Nous prenons très au sérieux la sécurité des ensembles de données nécessaires pour fournir cette fonctionnalité. Nous appliquons des contrôles et des pratiques de sécurité à plusieurs niveaux et nous nous efforçons de rendre la plus grande partie possible de notre travail vérifiable de façon publique. »Ainsi, Firefox Suggest envoie à Mozilla des termes de recherche et des informations sur l'utilisation de Firefox Suggest. Certains peuvent être partagées avec des partenaires pour fournir et améliorer le contenu suggéré. Lorsqu'un utilisateur clique sur une suggestion, Mozilla reçoit une notification indiquant que les liens suggérés ont reçu des clics. En sus, Mozilla collecte des données de localisation au niveau de la ville avec les recherches, ce, afin de servir correctement les requêtes sensibles à la localisation.« Mozilla aborde la gestion de ces données de manière conservatrice. Nous prenons soin de supprimer les données de nos systèmes dès qu'elles ne sont plus nécessaires. Lorsque nous transmettons des données à nos partenaires, nous veillons à ne leur fournir que le minimum d'informations nécessaires à l'exécution de la fonction.Un exemple spécifique de ce principe en action est la localisation de la recherche. La localisation d'une recherche est dérivée de l'adresse IP du client Firefox. Cependant, l'adresse IP peut identifier une personne de manière beaucoup plus précise que ce qui est nécessaire à nos fins. C'est pourquoi nous convertissons l'adresse IP en un lieu plus général immédiatement après l'avoir reçue, et nous supprimons l'adresse IP de tous les ensembles de données et rapports en aval. L'accès aux machines et aux ensembles de données (temporaires, de courte durée) qui pourraient inclure l'adresse IP est fortement restreint, et limité à un petit nombre d'administrateurs. Nous ne permettons pas l'analyse des données qui incluent les adresses IP », ajoute Mozilla. Le test des tuiles sponsorisées avait de même fait l’objet de controverses . L’idée : positionner (de concert avec des partenaires publicitaires) sur la page d'accueil de Firefox (ou lors de l'ouverture d'un nouvel onglet) des tuiles sponsorisées à l’intention des utilisateurs de Firefox. L’objectif : recevoir des paiements lorsque les utilisateurs cliquent sur celles-ci. « Lorsque vous cliquez sur une tuile sponsorisée, Firefox envoie des données techniques anonymisées à notre partenaire via un service proxy appartenant à Mozilla. Elles n'incluent aucune information d'identification personnelle et ne sont partagées que lorsque vous cliquez sur l'une des tuiles sponsorisées », avait expliqué Mozilla.C’est l’éternel problème de financement que Mozilla a la plupart du temps résolu par des moyens contraires à ses valeurs. En effet, au terme du premier mois de l’année 2018, la fondation a annoncé son intention de commencer à afficher des contenus sponsorisés dans Firefox – une redite de l’approche de 2014 – pour diversifier ses sources de revenus. Mozilla avait finalement procédé à l’implémentation des tuiles sponsorisées au sein de Firefox 60 pour l’atteinte de cet objectif. Mais la volonté d’offrir de la publicité avait fini par lancer un message confus à l’endroit des utilisateurs étant donné que Firefox est reconnu comme un navigateur axé sur la vie privée et Mozilla comme l’un des plus grands promoteurs des extensions de blocage de publicités. Fin 2015, la fondation a donc renoncé à son projet , sans toutefois fermer définitivement la porte à la publicité dans Firefox. La fondation n’avait pu mettre sur pied une stratégie gagnante (de son point de vue) qu’avec l’acquisition, en 2017, de Pocket – un outil qui permet de sauvegarder du contenu en ligne pour une consultation ultérieure. La source de financement la moins sujette à controverse à date est l’ajout de services additionnels payants au navigateur de base : espace de stockage cloud, VPN, etc. Source : Mozilla Quelle approche de financement suggéreriez-vous à Mozilla pour un maintien de ses valeurs ?