L'un des teneurs de livres a déclaré que l'introduction en bourse - qui sera probablement l'une des plus importantes introductions en bourse de l'année en France - est déjà sursouscrite, bien que les livres ne soient pas fermés avant jeudi midi.Le 5 octobre, OVHcloud - le deuxième plus grand fournisseur de services de cloud basé en Europe après T-Systems de Deutsche Telekom (DTEGn.DE) selon Synergy Research - avait fixé une fourchette de prix de 18,5 à 20 euros par action, ce qui conduirait à une valeur de marché de 3,50 à 3,74 milliards d'euros. La société n'était pas immédiatement disponible pour commenter l'issue probable.La société avait également indiqué que les nouvelles actions permettraient de lever environ 350 millions d'euros, tandis que la vente d'actions existantes par des actionnaires, dont la famille Klaba, représenterait 50 millions d'euros supplémentaires.Depuis lors, la volatilité des marchés financiers due à la crainte de l'inflation et d'un éventuel resserrement monétaire, ainsi que les difficultés du géant chinois de l'immobilier Evergrande, ont suscité l'incertitude, et le français Icade Santé et le suisse Chronext ont tous deux abandonné leurs projets d'introduction en bourse.L'introduction en bourse d'OVHcloud se poursuit malgré l'incertitude du marché et l'annonce d'une panne de réseau mercredi, deux jours seulement avant l'introduction prévue vendredi.Le président du conseil d'administration, Octave Klaba, a déclaré sur Twitter que la panne avait fait suite à une "erreur humaine" lors de la reconfiguration de l'un de ses centres de données aux États-Unis. Le réseau est revenu à la normale environ une heure plus tard, à 8 h 15 GMT.Il s'agit de la deuxième perturbation majeure pour OVHcloud cette année.En mars, un incendie au sein de l'entreprise avait perturbé des millions de sites Web, mettant hors service les portails des agences gouvernementales, des banques, des magasins, des sites d'information et supprimant une partie de l'espace Web .FR.OVHcloud est considéré par certains politiciens comme une alternative potentielle aux géants américains Amazon Web Services, Azure de Microsoft, et Google Cloud.Toutefois, la société n'a pas encore atteint l'envergure et la puissance financière nécessaires pour réduire la part de marché de ces entreprises.Sources : Synergy Research Group, OVHCloud Que pensez-vous de la décision d'OVH de poursuivre son introduction en bourse ?