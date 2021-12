Le métaverse est en passe de devenir l'un des projets de médias sociaux les plus médiatisés de tous les temps, notamment parce que les projets de médias sociaux ne sont pas très gourmands en termes d'auto-publicité et d'interviews. Cependant, il y a toujours eu beaucoup de promotion en cours, la plupart d'entre elles étant axées sur l'ampleur et la portée du projet. L'entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook, Meta, a fait le tour de toutes les plates-formes, en ligne et dans la vie réelle, pour tenter de faire comprendre à quel point le métaverse est une idée grandiose. Un grand monde en ligne véhiculé par la RV, où les utilisateurs peuvent se rencontrer, explorer un surmonde, jouer ensemble et vivre toutes les expériences que les contraintes de la vie réelle, telles que l'argent et la distance, ne permettent pas aux utilisateurs.Cela doit sembler être une idée incroyablement nouvelle pour quiconque n'a jamais entendu parler de casques de RV, de salons de discussion de RV ou même de MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Games). Toutefois, ce ne sont pas seulement les idées qui feront le métaverse, mais aussi l'échelle à laquelle elles seront exécutées.Meta a récemment déclaré qu'elle s'était engagée à dépenser plus de 10 milliards de dollars US pour donner vie au Metaverse, ce qui, je suis prêt à le parier, représente beaucoup plus que ce qui a été attribué à n'importe quelle expérience de RV. Avec autant d'argent et une plate-forme en ligne qui vise à accueillir des millions de personnes, cette nouvelle entreprise se prépare à être un véritable spectacle. Elle met déjà à l'épreuve la technologie actuellement accessible, Intel déclarant que le métaverse exigera une efficacité de calcul mille fois supérieure à celle de l'ordinateur moyen actuel.Sources : Strategy Analytics, Reports and DataQu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur le métaverse et les transactions mondiales engendrées ?Personnellement, y voyez-vous une opportunité d'investissement ?