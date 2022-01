Cette nouvelle n'est pas nécessairement surprenante ou choquante. En fait, les passionnés de technologie qui ont prêté attention à l'année 2021 auront même rencontré un article occasionnel sur les plans de Google visant à réduire l'utilisation des cookies et à abandonner complètement cette pratique. Ces articles n'auront probablement pas non plus parlé favorablement de cette décision, car si les cookies sont au mieux ennuyeux et au pire nuisibles, l'alternative n'est guère meilleure.Le géant de la technologie a remplacé les cookies par le système FLoC (Federated Learning of Cohorts), largement critiqué. Pour résumer très rapidement ce qu'est ce nouvel ajout au navigateur Chrome, FLoC a pris les informations de suivi que les cookies récoltent pour les annonceurs tiers et les a données directement à Google en échange. Les utilisateurs soucieux du respect de leur vie privée n'étaient pas satisfaits de cette mesure, tout comme les entreprises tierces qui utilisaient massivement Google comme forme de publicité, et la société a reporté son interdiction des cookies à 2023. Cette nouvelle mise à jour montre toutefois que l'entreprise est loin d'avoir oublié ses objectifs initiaux.Cette nouvelle technologie brevetée permet au navigateur Chrome d'enregistrer plus efficacement le contenu avec lequel un utilisateur interagit sur un site Web. Essentiellement, tout le contenu avec lequel l'utilisateur interagit est stocké par le navigateur Chrome, et il s'agit d'informations qui peuvent être utilisées ultérieurement par Google pour n'importe quelle démographie ou contenu ciblé que la société elle-même a généré. Cependant, toutes les formes de stockage consomment de la bande passante et de la capacité de calcul. En termes simples, plus le contenu est important, plus Chrome est lent.Le navigateur phare de Google est arrivé là où il est aujourd'hui en étant l'exact opposé de la lenteur ; c'est son efficacité qui a finalement mené à la perte de navigateurs moins performants comme Microsoft Explorer. La lenteur ou le retard dans le but d'obtenir des informations personnelles sur les utilisateurs n'est peut-être pas la meilleure idée.La nouvelle API peut réduire la transmission d'informations depuis le site Web d'arrivée en filtrant ou en ignorant les transmissions qui n'ont pas de contenu. L'API permet également aux sites web de transmettre des données sous la forme de paquets plus petits, ce qui permet d'économiser la bande passante et les ressources informatiques et de maintenir Chrome plus rapide que jamais. C'est très bien, mais il ne faut pas oublier que tout ce que cela signifie, c'est que Google siphonne les données personnelles des utilisateurs avec plus d'efficacité que jamais.Source : GoogleQu'en pensez-vous ?