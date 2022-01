De nombreuses entreprises optent pour une refonte de leur site Web : les spécialistes du marketing et les propriétaires de sites Web ont remarqué que cette opération avait pour avantage d'augmenter le trafic sur leur site et d'accroître leurs revenus.La partie la plus importante du remaniement consiste à améliorer l'optimisation des moteurs de recherche (SEO). Avant de procéder à la refonte du site, il convient de demander à des experts en référencement ce qu'ils pensent qu'il faut faire pour augmenter l'activité sur le site.BestSEOCompanies a demandé aux PDG de plus de 400 entreprises pourquoi ils avaient opté pour un remodelage. Ils ont répondu qu'ils ressentaient le besoin de changer les choses, car si rien n'avait été fait, ils auraient perdu beaucoup en termes de visiteurs, de revenus et de notoriété.L'enquête a montré que le recours à une agence extérieure était le choix le plus populaire parmi les propriétaires d'entreprises, soit 43 %, pour refondre leur site Web, car il semblait être le plus prometteur. Le coût moyen d'une refonte de l'image de marque s'élève à 1 700 dollars.Les 3 principales raisons pour lesquelles ces entreprises ont dû opter pour un remodelage étaient de renforcer la notoriété de la marque, ce qui est compréhensible car avec certaines tendances qui changent. Une autre raison était de stimuler les ventes, avec tout ce qui est frais et mis à jour. De plus, ces changements ont été effectués parce que le site web ne recevait pas beaucoup de trafic et la refonte du site web a sûrement aidé beaucoup les propriétaires dans cet aspect.Il l est important pour toute entreprise ou société de fixer d'abord certains objectifs qu'elle souhaite atteindre en procédant à la refonte, de sorte que lorsque le processus commence, elle n'aura pas beaucoup de problèmes quant à ce qu'elle essaie exactement d'accomplir ici.Environ 60 % des propriétaires ont été confrontés à des problèmes après l'achèvement des travaux. Voici quelques problèmes qui ont été vus par certains propriétaires.1. Lenteur du site Web.2. Bugs.3. Informations manquantes.4. Problèmes de navigation.5. Contenu dupliqué.Les SEO sont des personnes expérimentées qui ont maîtrisé l'art d'optimiser les moteurs de recherche. Ils peuvent créer et gérer le contenu des sites Web de telle sorte qu'un petit changement dans l'interface et la conception du site peut le rendre plus propre et plus intéressant qu'auparavant.La clé d'une refonte réussie est d'avoir un expert qui analyse tout ce qui se passe et qui s'y connaît en matière de moteurs de recherche. Le taux horaire moyen facturé par les SEO était de 43 $, ce qui est assez faible par rapport à leur expertise et à leur charge de travail.Il est donc préférable pour une entreprise qui envisage de procéder à une refonte de son site de se décider sur des points fondamentaux et de définir ses objectifs et ses attentes quant à ce qu'elle attend de ce projet. Elle doit prévoir des fonds, définir clairement ses objectifs et coopérer avec les concepteurs afin d'atteindre son but ultime, à savoir l'amélioration de la qualité et des revenus.Source : BestSEOCompanies Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise procède-t-elle souvent à un remodelage de son site web ?Quelles en sont les principales raisons ?