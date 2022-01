Cela indique également que l'entreprise de médias sociaux commence à se concentrer davantage sur le métavers, qui est sans aucun doute une nouvelle technologie dans laquelle d'innombrables grandes entreprises tentent de s'engager.Toutefois, il est important de noter que Meta pourrait continuer à suivre les utilisateurs de très près une fois qu'elle aura lancé son métavers. Cela vient de plusieurs brevets que la société a récemment déposés et qui sont essentiellement destinés à lui permettre de suivre les mouvements des yeux et les expressions du visage dans le métavers, et cela pourrait poser un problème de confidentialité.La principale raison pour laquelle Meta serait intéressé à faire une telle chose est probablement que cela profiterait aux annonceurs. Cependant, cela peut aussi avoir un rapport avec l'optimisation graphique. Si un utilisateur regarde un endroit particulier, les graphismes de cette zone seront renforcés et le reste deviendra légèrement plus flou afin d'utiliser beaucoup moins de puissance de traitement.Cela ressemble à ce que fait Netflix avec sa bibliothèque de contenus, mais l'angle publicitaire peut être une cause d'alarme pour un large éventail d'utilisateurs. Meta va probablement continuer à tirer la majeure partie de ses revenus de la vente de publicités, et le fait d'être impliqué dans le métavers pourrait permettre à la société de suivre les utilisateurs d'une manière qui n'était pas possible auparavant.Source : Brevets déposés par Meta Qu'en pensez-vous ?Avez-vous l'intention de faire partie des utilisateurs du métavers ?