Bien que Meta ait souvent fait référence au fait qu'il faudra un certain temps avant que le métavers devienne ce que les gens en attendent, de nombreux consommateurs ont déjà formé des opinions assez fortes sur le sujet.Afin d'obtenir une meilleure compréhension de l'opinion des gens sur le métavers, NordVPN a mené une enquête auprès d'environ 1000 personnes. Il s'avère qu'environ 87% des utilisateurs pensent que le metaverse va sérieusement compromettre leur vie privée, mais dans le même temps, 74% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient prêtes à au moins envisager d'utiliser le metaverse une fois qu'il sera à leur disposition. Il y a donc de fortes chances que les gens ne se soucient pas tant que ça de leur vie privée au moment de sa mise en service.Une autre chose à noter à propos des résultats de cette enquête est que plus de la moitié des Américains, 55% exactement, ne savent même pas ce qu'est le métavers en premier lieu. Seuls 14 % d'entre eux en savent suffisamment pour expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'est le métavers, d'où un manque évident de sensibilisation des consommateurs à cette technologie.Les préoccupations des consommateurs sont variables. 50 % des personnes interrogées estiment qu'il serait beaucoup trop facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre sur les médias sociaux, 47 % craignent de ne plus bénéficier d'une protection juridique de leur identité, 45 % craignent que l'augmentation de l'extraction de données ne compromette leur sécurité, 43 % estiment que le fait de ne pas savoir qui est réellement l'autre personne pourrait les mettre en danger et 41 % craignent de ne pas pouvoir conserver leur anonymat dans le métavers.Deux tiers des personnes interrogées pensent également que le métavers pourrait remplacer entièrement les médias sociaux à l'avenir. 24% pensent que les médias sociaux peuvent être complètement remplacés par les métavers, tandis que 42% pensent qu'ils peuvent au moins partiellement remplacer les médias sociaux à cet égard.Source : NordVPN Quel est votre avis sur le métavers ?Pensez-vous l'utiliser ?Quelle est votre plus grande crainte concernant le métavers ?