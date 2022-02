M. Zuckerberg détient environ 12,8 % du mastodonte technologique anciennement connu sous le nom de Facebook.Bezos, le fondateur et président du détaillant de commerce électronique Amazon, possède environ 9,9 % de la société, selon les données de Refinitiv. Il est également le troisième homme le plus riche du monde, selon Forbes.Le bénéfice d'Amazon pour le trimestre des fêtes de fin d'année a bondi, grâce à ses investissements dans la société de véhicules électriques Rivian, et la société a annoncé qu'elle allait augmenter le prix annuel des abonnements Prime aux États-Unis, ce qui a fait grimper ses actions de 15 % dans les échanges prolongés et l'a préparée à sa plus forte hausse en pourcentage depuis octobre 2009 vendredi.La valeur nette de Bezos a augmenté de 57 % pour atteindre 177 milliards de dollars en 2021 par rapport à l'année précédente, selon Forbes, en grande partie grâce au boom d'Amazon pendant la pandémie, lorsque les gens étaient très dépendants des achats en ligne.La baisse de la richesse de M. Zuckerberg en une journée est l'une des plus importantes jamais enregistrées et survient après la perte de 35 milliards de dollars en une journée enregistrée par Elon Musk, le grand patron de Tesla, en novembre. Musk, la personne la plus riche du monde, avait alors demandé aux utilisateurs de Twitter s'il devait vendre 10 % de sa participation dans le constructeur de voitures électriques. Les actions de Tesla ne se sont pas encore remises de la chute des cours qui a suivi.Après la perte de 29 milliards de dollars, M. Zuckerberg occupe la douzième place sur la liste Forbes des milliardaires en temps réel, derrière les magnats indiens Mukesh Ambani et Gautam Adani.Il est certain que les transactions sur les valeurs technologiques restent volatiles, car les investisseurs peinent à évaluer l'impact d'une inflation élevée et d'une hausse attendue des taux d'intérêt. Les actions de Meta pourraient très bien se redresser plus tôt que prévu, l'impact sur la fortune de Zuckerberg restant sur le papier.M. Zuckerberg a vendu pour 4,47 milliards de dollars d'actions Meta l'année dernière, avant la déroute technologique de 2021. Les ventes d'actions ont été réalisées dans le cadre d'un plan de négociation 10b5-1 préétabli, que les dirigeants utilisent pour apaiser les craintes de délit d'initié.Qu'en pensez-vous ?À votre avis, qu'est-ce qui a provoqué cette chute record des actions de Meta ?