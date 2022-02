Source : ListenFirstMedia Source : ListenFirstMedia

Pourtant, la plupart des marques, des spécialistes du marketing et des professionnels de l'analyse ne semblent pas savoir ce qu'est réellement le métavers ni être conscients de l'impact qu'il peut avoir sur eux à l'avenir. Une société d'analyse du nom de ListenFirstMedia a récemment mené une enquête dans laquelle elle a demandé à divers spécialistes du marketing de marque s'ils savaient ou non ce qu'était le métavers, et les résultats sont assez surprenants.22 % des personnes interrogées ont répondu qu'elles n'avaient aucune idée de ce qu'était le métavers, tandis que 49,5 % ont déclaré qu'elles savaient plus ou moins ce que c'était. 10 % ont déclaré qu'ils n'étaient pas sûrs de ce que c'était, et seulement 18 % ont dit qu'ils savaient ce que signifiait le terme " métavers ". Cela pourrait constituer un obstacle dans la démarche de Meta visant à faire du métavers son principal produit, ce qui pourrait en fait être le but, car un produit très vague peut rendre difficile sa réglementation par les institutions gouvernementales.Une autre enquête, qui demandait aux consommateurs quelles étaient les plateformes de médias sociaux auxquelles ils faisaient le moins confiance, a révélé qu'environ 44,5 % des personnes interrogées considéraient Facebook comme la plateforme la moins fiable. Cependant, 14 % ont également déclaré qu'Instagram était la plateforme la plus fiable, et 40 % des marques l'ont également qualifiée de ressource marketing la plus importante.Par conséquent, l'accent mis sur le métavers pourrait être plutôt néfaste pour l'entreprise, à moins que les personnes qu'elle sert ne soient en mesure de comprendre la signification de ce terme et la façon dont elles peuvent l'utiliser à leur avantage dans une certaine mesure.Source : ListenFirstMedia Trouvez-vous cette étude pertinente ?En France, le concept de métavers a-t-il déjà attiré les marques ou reste-t-il encore plutôt inconnu ?