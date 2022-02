La technologie qui fusionne les deux réalités est une possibilité pour l'avenir et peut se concrétiser dans les prochaines années, comme le dit l'entreprise technologique elle-même. Meta a récemment donné quelques détails supplémentaires sur son Metaverse et cette technologie aux agences de publicité.Si une personne porte le casque MR (réalité mixte), elle pourra fusionner les deux mondes en un seul monde virtuel. Elle pourra utiliser un objet physique qu'elle peut toucher ou qu'elle tient dans ses mains pour provoquer une action dans le monde virtuel en utilisant la technologie de réalité mixte. Par exemple, il peut endommager un personnage de jeu vidéo dans le monde virtuel avec une batte de cricket qu'il a balancée dans le monde physique.Il existe trois types de réalité augmentée qui sont souvent liés à l'univers virtuel de la société technologique, également connu sous le nom de Metaverse. La réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte. Les deux premières existent déjà sous la forme de jeux comme Pokémon GO pour la réalité augmentée et de casques VR pour la dernière. Les casques VR donnent aux utilisateurs la possibilité d'entrer dans un monde entièrement virtuel avec lequel ils peuvent se connecter à l'aide de manettes. Mais aucune de ces réalités ne permet à un utilisateur d'interagir avec son environnement virtuel en utilisant un objet physique.Selon un cadre d'une agence de publicité, Meta a publié ces commentaires lors d'un appel zoom qui devait être la première discussion de Meta avec les agences de publicité pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement du Metaverse afin de mieux en faire la publicité.Bien que la conception de Metaverse puisse prendre une décennie, ses idées avant-gardistes et son concept futuriste d'un univers virtuel qui serait diffusé par de nombreux serveurs différents à la fois et d'une réalité qui peut être ouverte à partir de nombreux appareils en même temps sont vraiment uniques.Mais la technologie de la réalité mixte n'est pas vraiment inexistante car il existe des casques MR, mais ils sont très chers et conçus pour un usage professionnel, ce qui est un facteur défavorable.Lors de la conférence annuelle Connect de Meta qui a lieu chaque année en octobre, Meta a annoncé un nouveau projet appelé Project Cambria. Le projet Cambria est un casque qui devrait sortir cette année et qui aura les caractéristiques de la réalité mixte, mais aussi le suivi du visage et des yeux pour une expérience révolutionnaire.Lors de la conférence avec les agences de publicité, Meta n'a pas fourni beaucoup d'informations sur le format des publicités ou sur la manière dont les publicités de marque ne seront pas affichées à côté de celles qui pourraient être inappropriées pour les jeunes utilisateurs. Ces questions ont été posées par un cadre de l'une des agences publicitaires présentes à la conférence. Les publicitaires ont également cherché à savoir ce qu'ils obtiendront pour l'argent qu'ils ont dépensé, l'efficacité de ces publicités et leurs mesures.Cependant, Meta a décliné tout commentaire, un porte-parole ayant refusé de s'exprimer à ce sujet.Source : MetaQue pensez-vous du concept de réalité mixte de Meta ?