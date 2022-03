PayPal, qui n'autorise que les transactions transfrontalières des utilisateurs en Russie, avait déjà bloqué certains utilisateurs et certaines des plus grandes banques du pays à la suite des sanctions prises par les États-Unis et d'autres pays en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie a qualifié cette mesure d'"".Dans une interview mercredi, le vice-ministre ukrainien de la transformation numérique, Alexander Bornyakov, a appelé PayPal à prendre des mesures plus radicales et à se fermer entièrement en Russie.", a-t-il déclaré.Le porte-parole de PayPal a déclaré que l'entreprise, comme beaucoup de ses pairs, navigue encore activement dans les implications des sanctions.Les sociétés américaines de cartes de paiement Visa Inc, Mastercard Inc et American Express Co, ainsi que les fournisseurs de paiements mobiles Apple Pay et Google Pay, ont bloqué plusieurs institutions financières russes en raison des sanctions gouvernementales. Il n'a pas été possible d'apprendre immédiatement si l'une d'entre elles a bloqué de nouveaux comptes russes.Moscou a réagi aux sanctions en empêchant les investisseurs étrangers, qui détiennent des dizaines de milliards de dollars d'actions et d'obligations russes, de quitter le pays.L'Ukrainien Bornyakov et ses collègues ont également demandé l'aide de PayPal pour solliciter des dons.Mais la demande envoyée par l'Ukraine à PayPal visait à collecter des fonds pour les forces armées ukrainiennes. PayPal interdit les utilisations liées aux munitions et aux armes à feu.PayPal soutient les utilisateurs en Ukraine par le biais de transactions transfrontalières et de son service Xoom pour les transferts d'argent internationaux, a déclaré le porte-parole.", a déclaré la société dans un communiqué.Source : PayPalQuel est votre avis sur cette nouvelle sanction de PayPal infligée à la Russie ?