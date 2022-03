Activision Blizzard et Epic Games interrompent la vente de jeux en Russie,

en réponse à la demande du vice-ministre ukrainien de se fermer entièrement de la Russie

Le communiqué de presse ne précise pas si l'interdiction concerne les jeux numériques et physiques. Il souligne toutefois certaines des contributions de l'entreprise et de ses employés à l'Ukraine, et propose également des ressources aux travailleurs touchés par la guerre. La crise en Ukraine intervient à un moment sensible de l'histoire d'Activision Blizzard, qui continue de faire l'objet de critiques après avoir été poursuivie en justice pour avoir prétendument favorisé une culture d'entreprise toxique l'année dernière.« Nous faisons tout notre possible pour aider les employés et leurs familles qui sont directement touchés par cette tragédie », déclare Alegre dans sa lettre. « Si vous ou un collègue avez besoin de soutien, n'hésitez pas à vous adresser à votre responsable ou aux responsables locaux des RH. Je tiens également à vous rappeler que notre programme d'aide aux employés est disponible pour ceux qui ont besoin d'un soutien émotionnel pendant cette période difficile. »Activision Blizzard rejoint une liste croissante de sociétés de jeux qui ont cessé de faire des affaires en Russie. Microsoft, qui a annoncé son intention d'acheter Activision Blizzard en janvier, a pris des mesures pour interdire les « nouvelles » ventes de ses produits et services en Russie et au Belarus. Un blocage qui inclut non seulement les jeux Xbox, mais aussi les produits associés à Windows, Office, Microsoft 365, et plus encore.De son côté, EA Games a retiré les équipes russes de ses jeux FIFA et NHL, puis a cessé toute vente en Russie et au Belarus. Le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, a également pris des mesures similaires en interdisant les ventes physiques et numériques aux clients des deux pays. Activision Blizzard n'a notamment pas bloqué les ventes au Belarus, partenaire économique de la Russie. The Verge a contacté Activision Blizzard pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse immédiate.Peu de temps après l'annonce d'Activision Blizzard, Epic Games a déclaré qu'il « arrêtait tout commerce avec la Russie » dans ses jeux, et note qu'il n'interdira pas aux joueurs russes d'y accéder. Il n'est pas clair si l'interdiction de commerce du développeur de Fortnite s'applique aux microtransactions, aux jeux, ou aux deux.En début de semaine, le vice-premier ministre ukrainien Mykhailo Federov a demandé à Xbox et PlayStation de « bloquer temporairement » les comptes russes et biélorusses et de mettre fin à leur participation aux événements d'esport. Il a ensuite demandé à un certain nombre de développeurs, dont Epic Games, Nintendo, Rockstar et Tencent, de suspendre leurs jeux en Russie.Electronic Arts a annoncé qu'il était en train de retirer les équipes nationales russes et les clubs professionnels du pays de certains de ses plus grands jeux de sport. Il s'agit notamment de NHL 22, FIFA 22, FIFA Online et FIFA Mobile. EA précise que cette décision a été prise « en accord avec nos partenaires de la FIFA et de l'UEFA », ainsi qu'avec l'IIHF. Ces instances dirigeantes qui gèrent respectivement le football mondial et européen et le hockey international ont récemment interdit les équipes russes de toutes les compétitions « jusqu'à nouvel ordre ». En plus des équipes russes, la NHL 22 va également supprimer les clubs biélorusses.« EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme tant d'autres voix à travers le monde du football, appelle à la paix et à la fin de l'invasion de l'Ukraine », a déclaré la société dans son communiqué. Outre le retrait des équipes, EA a déclaré qu'elle « évalue activement les modifications à apporter à d'autres domaines de nos jeux ». Activision Blizzard et Epic Games rejoignent d'autres entreprises technologiques, dont Apple, Facebook et YouTube, qui ont modifié ou supprimé leurs services en relation avec l'invasion russe.Le 2 mars, le géant des logiciels d'entreprise Oracle a déclaré qu'il avait suspendu toutes ses opérations en Russie, tandis que son rival SAP a annoncé plus tard qu'il suspendait toutes ses ventes dans le pays. SAP est en échange constant avec les gouvernements du monde entier, « nous avons toute confiance en leurs conseils et nous soutenons pleinement les actions entreprises jusqu'à présent. Nous cessons toute activité en Russie alignée et en outre, nous interrompons toutes les ventes de services et de produits SAP en Russie ».La société de paiement en ligne PayPal Holdings Inc a cessé d'accepter de nouveaux utilisateurs en Russie mercredi en raison des circonstances actuelles, a déclaré un porte-parole de la société. PayPal, qui n'autorise que les transactions transfrontalières des utilisateurs en Russie, avait déjà bloqué certains utilisateurs et certaines des plus grandes banques du pays à la suite des sanctions prises par les États-Unis et d'autres pays en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie a qualifié cette mesure d' « opération spéciale ».Dans une interview mercredi, le vice-ministre ukrainien de la transformation numérique, Alexander Bornyakov, a appelé PayPal à prendre des mesures plus radicales et à se fermer entièrement en Russie. Les sociétés américaines de cartes de paiement Visa , Mastercard et American Express, ainsi que les fournisseurs de paiements mobiles Apple Pay et Google Pay, ont bloqué plusieurs institutions financières russes en raison des sanctions gouvernementales. Il n'a pas été possible d'apprendre immédiatement si l'une d'entre elles a bloqué de nouveaux comptes russes.Amazon, Apple, Airbus, Boeing, Disney, Google, Ford et Nike, ainsi que des entreprises de services financiers, de divertissement et de pétrole, entre autres, ont limité la disponibilité de leurs services et produits en Russie. Spotify a fermé son bureau en Russie pour une durée indéterminée. Les géants des puces électroniques AMD, Intel, TSMC et GlobalFoundries ont suspendu leurs expéditions de composants vers la Russie. Dell, HP et Lenovo ont également cessé d'expédier des produits dans le pays. Cette décision intervient après que les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à la Russie pour l'occupation de l'Ukraine. Cogent Communications, un fournisseur américain d'accès Internet qui achemine des données sur des connexions intercontinentales, a coupé les liens avec ses clients russes en raison de l'invasion de l'Ukraine, comme l'a rapporté le Washington Post. La société américaine est l'un des plus grands fournisseurs de dorsales Internet au monde et dessert des clients dans 50 pays, dont un certain nombre d'entreprises russes très en vue. « Malgré la récente demande de l'Ukraine de déconnecter la Russie de l'Internet mondial, la Russie reste en ligne. Toutefois, à partir de 17 heures GMT aujourd'hui, la Russie est connectée au monde par l'intermédiaire d'un opérateur de télécommunications international en moins. »Source : Activision Blizzard Quel est votre avis sur le sujet ?