Des entreprises choisissent également de quitter la Russie, 300 d'entre elles ayant décidé d'emprunter cette voie. Il s'agit évidemment d'un nombre considérable d'entreprises technologiques qui pourraient finir par avoir un impact plutôt disproportionné sur le peuple russe, dont beaucoup ne soutiennent pas cette guerre et ont été arrêtés pour avoir tenté de protester contre elle. 68 % des citoyens russes utilisaient YouTube avant que le Kremlin ne le bloque, et avec le retrait de Google , ils n'auront peut-être plus jamais l'occasion de le faire.Les Russes pourraient également ne pas pouvoir acheter de smartphones haut de gamme, Apple et Samsung s'étant retirés de la société pour protester contre ses actions. Toutefois, cela pourrait créer une opportunité de choix pour les entreprises chinoises. Xiaomi en particulier a connu une croissance assez rapide ces dernières années, et ces sanctions pourraient lui donner une chance de créer et de maintenir un pied inattaquable en Russie pour la plupart.Spotify et Netflix ont également suspendu leurs services en Russie, ce qui ne manque pas de frustrer de nombreux Russes. Même si seulement 15 % des Russes utilisent Netflix et 7 % Spotify, ces services étaient encore assez récents dans la région et il y a de fortes chances qu'ils auraient vu leur nombre d'utilisateurs augmenter si on leur en avait donné la possibilité. Cela montre bien que les grandes affaires internationales ont tendance à avoir un impact sur les citoyens moyens plutôt que sur les personnes qui en sont responsables.Source : StatistaQue pensez-vous du retrait de ces grandes entreprises technologiques en Russie ?